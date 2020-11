Małe i duże telewizory w bardzo atrakcyjnych cenach – tym właśnie JVC chce zachęcić nas do przyjrzenia się jego ofercie. Nie ma co – brzmi to ciekawie, a im bardziej wgłębiamy się w zapowiedź, tym lepiej to wygląda.

JVC VA8000 i VA3000 – telewizory 4K na kieszeń Kowalskiego

Nowe serie na polskim rynku to JVC VA8000 i VA3000. Pod wieloma względami są podobne, a jedyne, co je różni to bezramkowa konstrukcja w przypadku tej pierwszej i klasyczna – w drugiej. W obu przypadkach są to telewizory 4K, obsługujące HDR w formatach Dolby Vision i HDR10 oraz wykorzystujące lokalne ściemnianie dla jeszcze wyższego kontrastu. Przy jasności na poziomie 350 nitów wprawdzie nie liczylibyśmy na powalające efekty, ale wciąż mogą być bardzo dobre – szczególnie jak na ceny.



Telewizor JVC VA3000…



… i telewizor JVC VA8000.

No właśnie, skoro już przy nich jesteśmy, to podajmy dla przykładu, że 55-calowy telewizor JVC LT-55VA3000 kosztuje 1900 złotych, a model z serii VA8000 o tym samym rozmiarze (LT-55VA8000) jest o 100 złotych droższy. Bliżej więc tym nowym urządzeniom do niskiej półki niż do wysokiej, przez co jeszcze większe wrażenie robi wyposażenie. I nie chodzi tylko o wspomniane już rozwiązania wideo, ale też o dźwięk – głośniki w standardzie Dolby Audio i DTS HD powinny dawać radę.

Android i komplet google’owskich dobrodziejstw na pokładzie

To, co najlepsze, to jednak fakt, że są to telewizory z Androidem i pełnym pakietem rozwiązań od Google. Mamy więc Asystenta Google, który słucha i odpowiada, mamy wbudowanego Chromecasta, umożliwiającego wygodne przesyłanie treści z telefonu na duży ekran i mamy wreszcie sklep Google Play z ponad 4 tysiącami aplikacji. Co więcej, producent deklaruje systemowe aktualizacje przez nie mniej niż 3 lata od momentu rynkowej premiery.

Ta premiera jest już za nami. Na początku listopada do polskich sklepów trafiły telewizory JVC VA8000 w rozmiarach 43, 50, 55, 58 i 65 cali oraz VA3000 z przekątnymi 43, 50 i 55 cali. Zainteresowany czy niekoniecznie?

Źródło: JVC, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: