Zauważyłeś, że kaloryfer grzeje jedynie do połowy? To sygnał, który powinien wzbudzić twoją uwagę. W takiej sytuacji powinieneś jak najszybciej podjąć działania, aby przywrócić urządzenie do pełnej sprawności. Na szczęście problem ten jest dość łatwy do rozwiązania.

Podczas sezonu grzewczego, kaloryfery odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu komfortowej temperatury w naszych domach. Dlatego też, sprawność tych urządzeń jest niezwykle istotna, nie tylko ze względu na ich skuteczność, ale także na koszty związane z ich eksploatacją. W związku z tym, powinieneś być czujny i reagować na wszelkie nieprawidłowości, takie jak na przykład sytuacja, w której kaloryfer grzeje jedynie do połowy.

W tym artykule podpowiemy, jak rozpoznać przyczynę tego problemu i jak go rozwiązać. Najlepszą wiadomością jest to, że w większości przypadków, możesz poradzić sobie z tym samodzielnie, bez konieczności wzywania specjalisty.

Ale dlaczego kaloryfer grzeje do połowy?

Wielu ludzi myśli, że jeżeli połowa grzejnika jest ciepła, a druga połowa zimna, to oznacza, że trzeba go odpowietrzyć. I rzeczywiście, często tak właśnie jest. Odpowietrzenie grzejnika jest konieczne, gdy jest on ciepły na dole, a na górze zimny. Wynika to z faktu, że w urządzeniu znajduje się powietrze, które nie powinno tam być.

Czasami jednak sytuacja jest odwrotna - kaloryfer jest ciepły na górze, a na dole jest zimny. W takim przypadku, przyczyną najprawdopodobniej jest szlam, który zalega na dnie grzejnika. Bez względu na to, dlaczego twój kaloryfer grzeje do połowy, zazwyczaj nie musisz wzywać fachowca. W większości przypadków, jesteś w stanie samodzielnie naprawić urządzenie.

Jak odpowietrzyć kaloryfer?

Jeżeli posiadasz nowszy model grzejnika, proces odpowietrzania jest bardzo prosty. Na początek, zakręć termostat. Następnie, weź śrubokręt i ręcznik (którym owiniesz zawór, aby nie zalać mieszkania wodą), a potem odkręć zawór odpowietrzający, który znajduje się w górnej części urządzenia.

Zawór powinien pozostać otwarty do momentu, gdy przestaniesz słyszeć syk powietrza i zauważysz, że z grzejnika zaczęła cieknąć woda. Wtedy zakręć zawór i gotowe! W przypadku starszych grzejników żeliwnych, procedura jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ do odkręcenia zaworu musisz użyć płaskich kluczy. Reszta procedury wygląda jednak tak samo.

Jak usunąć szlam z dna grzejnika?

Usunięcie szlamu z dna grzejnika to również zadanie, które nie powinno sprawić ci większych problemów. Najczęściej, wystarczy odkręcić zawór termostatu na pełną moc i pozostawić kaloryfer włączony na kilka godzin. Po tym czasie, możesz wrócić do poprzedniego ustawienia termostatu. Jeżeli po przeprowadzeniu tej procedury kaloryfer nadal grzeje do połowy, powinieneś wezwać hydraulika. Nie zwlekaj z tym, ponieważ pozostawienie grzejnika w takim stanie może znacznie zwiększyć zużycie energii cieplnej, co z kolei przełoży się na wyższe rachunki za ogrzewanie.