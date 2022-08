Ogrzewanie domów i mieszkań zapowiada się w tym roku na usługę luksusową i żadne dopłaty tego nie zmienią. Jak bez gigantycznych inwestycji zużywać mniej energii i zachować ciepły dom?

Konieczność ogrzewana domów i mieszkań w klimacie umiarkowanym może trwać od września do maja włącznie. To osiem miesięcy w trakcie których nasz domowy budźet będą nękać ceny surowców energetycznych. Chociaż węgla i gazu nie widujemy na oczy, to one decydują o naszych rachunkach za ogrzewanie. Dlaczego warto skupić się na oszczędnym zużyciu energii cieplnej i jak to zrobić, nie ryzykując zamarznięcia we własnym domu?

Ważne! Poradnik pomija ogrzewanie podczerwienią i jest przydatny dla użytkowników CO, ogrzewania podłogowego, gazowego, kominków oraz pieców

Dlaczego bez sprawnej instalacji grzewczej nie ma taniego ogrzewania?

Przed każdym sezonem grzewczym należy sprawdzić stan techniczny instalacji, którą wykorzystujemy do ogrzewania. Niesprawny piec gazowy lub kominek potrafią narazić nas na koszty, problemy ze zdrowiem, a nawet zagrozić naszemu życiu. Jakby nie liczyć, niezależnie od ilości ciepła jakiego nam dostarczają, opłaca nam się, żeby robiły to bezpiecznie. Warto zadbać o sprawnie działający czujnik czadu.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych, wyposażonych w centalne ogrzewanie, mają najmniej odpowiedzialne zadanie. Opłaca im się jednak zareagować na komunikaty administartora, wyczyścić kaloryfery i sprawdzić ich sprawność w polecanych terminach. Odpowietrzenie kaloryferów warto wykonać przed nastąpieniem mrozów, a zaskoczenie cieknącą wodą, która przeniknie do sąsiada, może boleć finandowo przez dłuższy czas.

Właściciele pieców gazowych, pomp ciepła i korzystający z materiału opałowego pomogą swojemu budżetowi, jeśli przetestuj instalacje grzewczą nawet miesiąc przed sezonem. Jeśli niezbędna będzie wizyta serwisu, zamówienie go w rozsądnej cenie w październiku bywa trudne.

Jak oszczędzić na materiale opałowym? Oszczędnym patentem dla osób potrzebujących zakupu materiału opałowego jest inwestycja w niego już wiosną. Wtedy ceny węgla i drewna opałowego są najniższe w roku. W przypadku tego drugiego materiału, możemy dodatkowo oszczędzić, kupując drewno wymagające sezonowania. Jest ono tańsze, niż pakiety gotowego do użytku drewna kominkowego, a poradzimy sobie z jego wysuszeniem, poświęcając tylko trochę przestrzeni.

Dlaczego wentylacja sprzyja taniemu ogrzewaniu?

Sprawna wentylacja w sezonie grzewczym może uratować nam życie, ale także budżet. Wszystkie popularnie wykorzystywane źródła energii cieplnej staną się bardziej wymagające, jeśli nasz dom lub mieszkanie będzie magazynem wilgoci. Odprowadzać ją możemy wietrząc, ale zimą bez wsparcia wentylacji jest trudniej przeprowadzić je bez strat energetycznych.

Czyszczenie wentylacji może wymagać serwisu, ale czy będzie potrzebny, możemy przekonać się sami sięgając po zapalniczkę. Należy zlokalizować kratki wentylacyjne i na ich wysokości zapalić płomień. Jeśli przechyla się on w stronę kanału wentylacyjnego, oznacza to, że ciąg jest w porządku. W przeciwnej sytuacji możemy zdemontować kratkę i ją wyczyścić, ale jeśli zanieczyszczenie jest głębiej, potrzebny będzie człowiek, który dysponuje odpowiednimi narzędziami.

Dlaczego warto zainwestować w ocieplenie budynku?

Najbardziej rachunki za ogrzewania odciąży ocieplenie naszego lokum. Montaż termoizolacji z wełny mineralnej lub styropianu na zewnętrznej części budynku to najskuteczniejszy zabieg, na jaki możemy się zdecydować. Niestety, jego wykonanie nie zawsze od nas zależy. Pozwolić sobie na nią mogą tylko właściciele budynków i to nie zawsze. Elewacje wielu kamienic to często świętość. Mimo to, ich mieszkańcy wcale nie muszą żyć w lodowej świątyni.

Zimne ściany możemy ocieplać tak samo jak podłogi, czyli od wewnątrz. Tego typu termoizolacje wykonuje się z podobnych materiałów co ocieplenia zewnętrzne, ale wiąże się to z poważnym remontem. Oznacza on koszty i zmniejszenie powierzchni użytkowej. Mniej inwazyjne jest wykonanie termoizolacji wewnętrznej z płyt korkowych. Mają one grubość kilkunastu milimetrów i jednym minusem może być ich naturalny deseń. Jeśli nie pasuje on do naszego wnętrza, to czeka nas gruntowanie oraz zakup specjalistycznych farb.

Ekrany zagrzejnikowe

Sprytnym sposobem na ograniczenie strat ciepła bez większego remontu jest montaż ekranów zagrzejnikowych. Przytwierdza się je na ścianie i dzięki temu energia cieplna jest odbijana do pomieszczenia. W ten sposób nie tracimy jej na ogrzanie ściany, która odprowadza ciepło na zewnątrz budynku.

Ekrany zagrzejnikowe nie powinny jednak towarzyszyć wszystkim grzejnikom, które mamy w domu. Te, które ogrzewają ściany wewnętrzne, dostarczają ciepło do elementu, który będzie nam je oddawał i jest niezwykle potrzebnym akumulatorem energii. Stosując maty zagrzejnikowe będziemy z niego korzystać wyjątkowo intensywnie, ponieważ wilgoć zacznie być dla nas nie tylko kosztowna, ale też niebezpieczna.

Zawilgocenie pod powierzchnią ekranu grzejnikowego bardzo szybko prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów. Żeby nie powstawało, musimy wietrzyć pomieszczenia, a w trakcie tej czynności to ciepłe ściany pozwalają nam ograniczyć straty ciepła.

Kiedy mostki termiczne wykluczają oszczędne ogrzewanie?

Nieszczelności to największy złodziej energii cieplnej. To dzięki nim nawet nie zdajemy sobie sprawy, że płacimy za ogrzewanie otoczenia budynku, a nie powietrza w naszych wnętrzach. Niestety na mostki termiczne narażeni jesteśmy wszędzie, gdzie zewnętrzna warstwa budynku została przebita i uzupełniona materiałem o innym współczynniku przewodzenia ciepła. Mogą być efektem eksploatacji budynku, na przykład montażu telewizji lub internetu, ale większość z nich została zaplanowana jeszcze jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Ludzie bardziej niż ciepła w domach, potrzebują bowiem okien i drzwi, a niektórzy nawet balkonów i tarasów.

Jak uszczelnić okna?

Całkowicie problemu ucieczki ciepła przez mostki termiczne nie wyeliminujemy, ale możemy ją ograniczać, uzupełniając ubytki w ścianach oraz podłogach i stosując dodatkowe uszczelnienie okien i drzwi. W tym celu należy zabezpieczyć styk ram okiennych i drzwiowych silikonową lub poliuretanową uszczelką. Trudniejsze manualnie zadanie może czekać właścicieli okien drewnianych. One oprócz uszczelek pomiędzy ramą, a futryną, mogą wymagać wymiany kitu lub pianki. Materiały te z czasem kruszeją i przestają pełnić rolę uszczelnienia pomiędzy szybą, a ramą okienną.

Jak znaleźć nieszczelności w domu?

Zanim zabierzemy się do pracy lub wydamy pieniądze, warto sprawdzić jakie elementy wymagają naszej uwagi. Nie każde okno potrzebuje montażu uszczelek lub ich wymiany co roku. Nie zawsze też dostrzeżemy wyszczerbienia, które pozostały po montażu internetu lub rolet.

Na obrazku widać, że najwięcej ciepła ucieka przez okna i dach

Polecanym sposobem poszukiwania złodziei ciepła jest zmoczenie dłoni w wodzie i przeciągnięcie nią wzdłuż ram okiennych oraz ścian. W ten sposób wyczujemy powiew powietrza, które znalazło sobie drogę do naszego domu. Medal za zwinność i determinację należy się jednak każdemu, kto poradzi sobie w ten sposób ze sprawdzeniem szczelności takiego pomieszczenia:

Wysoko usytuowane okna.

Jeśli nie mieszkamy w mikromieszkaniu, łatwiej jest użyć kamery termowizyjnej. Brzmi poważnie i rzeczywiście, jeśli potrzebujemy dodatkowej dokumentacji tej czynności, na przykład dla ubezpieczyciela, musimy zainwestować z usługę profesjonalnego serwisu. Jeśli jednak naszym celem jest tylko sprawdzenie szczelności ram okiennych, bez problemu odpowiednich danych dostarczy nam kamera termowizyjna, dostępna w niektórych modelach telefonów.

Jak przestawić okno na tryb zimowy?

Warto z niej skorzystać jeszcze przed zakupem pierwszych centymetrów uszczelek, ponieważ mogą nie być nam potrzebne.Jeśli nasze okna w chłodny sierpniowy wieczór są nieznacznie chłodniejsze, niż otoczenie, warto spróbować przekręcić je w tryb zimowy. Potrzebujemy do tego klucza lub śrubokrętu, przy pomocy którego przekręcamy ten bolec:

Okno w pozycji neutralnej; Źródło: Oknoplast

Okno w trybie letnim i zimowym, Źródło: Oknoplast

Dzięki tej prostej czynności rama będzie szczelniej przylegała do futryny okiennej. Jeśli dzięki temu temperatura szyb stała się bliska otoczeniu, możemy odpuścić sobie montaż uszczelek lub ich wymianę. Z drugiej strony podczas przekręcania okien, będziemy mieli okazję ocenić czy montaż uszczelnienia ma sens. Wypaczone ramy okienne lub ubytki w futrynach są uszkodzeniami, na które skutecznym sposobem będzie tylko wymiana oszklenia. Uszczelki nie zaszkodzą, ale efekt może być marne.

Co decyduje o szczelności okien?

Wymiana oszklenia to spora inwestycja, ale może poważnie obniżyć nasze koszty ogrzewanie. Okna staną się naszym sprzymierzeńcem w utrzymaniu ciepła, jeśli będą wyposażone w tzw. ciepłą ramkę w miejscu ramki dystansowej. Jest to element, który pozwala na podniesienie temperatury od strony pomieszczenia, uszczelniającą styk ramy i szyby zespolonej.

Standardowo ramka dystansowa w oknach jest wykonana z aluminium, które w miejscu połączenia z szybą zespoloną tworzy mostek termiczny. Ciepłe ramki są wykonane ze stali nierdzewnej lub poliwęglanu modyfikowanego i uszczelniają tą wrażliwą granicę. Muszą być one zamontowane fabrycznie i jeśli chcemy wymienić ramkę dystansową, musimy wymienić całe okno. Koszt okien z ciepłymi ramkami jest odrobinę wyższy, niż standard, ale dużo więcej wydamy na okno z nietypową kolorystyka lub kształtem ram okiennych. Warto też mieć świadomość, że w klimacie umiarkowanym ciepłe ramki we wszystkich oknach obniżają wymagania energetyczne budynku o około 5%.

Jak regulować poziom ogrzewania?

Pomieszczenia, które ogrzewamy, wykorzystujemy w różny sposób i należy o tym pamiętać, regulując temperaturę. W kuchni nasz komfort cieplny będzie wymagał dużo mniej wsparcia, niż w łazience. Gabinet, w którym i tak urządziliśmy sobie małą serwerownie, ma niewielkie, ale jednak stałe źródło ciepła, które pozwala wymagać mniej od ogrzewania podłogowego lub instalacji CO. Sypialnie powinny być od kilka stopni chłodniejsze, niż pokoje dzienne i nie ma sensu szczególnie dogrzewać pokoju, w którym nasz rower oczekuje wiosny.

Ustalenie optymalnego poziomu ogrzewania trzeba jednak od czegoś zacząć i najlepszym kandydatem jest pokój dzienny, w którym spędzamy najwięcej czasu. Ustawiamy tam wskazanie termostatu na wartość, która wydaje nam się aktualnie właściwa i obniżamy ją raz na dobę, ale nie bardziej, niż o pół stopnia na podziałce. Kiedy osiągniemy stan, w którym chłód przeszkadza nam przez kilka godzin, zwiększamy odrobinę ogrzewanie i względem tego wyniku regulujemy pozostałe pomieszczenia.

Gałka termostatu

W ten sposób najłatwiej będzie nam ustalić optymalny poziom ogrzewania, ale nie warto przywiązywać się do niego jak do wyroku. Sezon grzewczy trwa osiem miesięcy, a nasze potrzeby cieplne nie są stałą. Zależą od trybu życia, stanu zdrowia, poziomu stresu, a nawet aklimatyzacji do zmieniającej się aury. Ludzie, którzy na początku grudnia sięgają po dwa szaliki, bo widzą pierwszy szron na szybach, w styczniu przy minus ośmiu, zapomniają zapiąć płaszcz.

Jak tanio utrzymać komfortowe temperatury w pomieszczeniach?

Elektronika na każdym kroku nie załatwi nam alternatywnego źródła ciepła, ale bardzo pomaga powstrzymać nas przed pakowaniem pieniędzy w powietrze, za którego podgrzewanie nie chcemy płacić. Szczególnie, jeśli nasze lokum dzielimy z innymi ludźmi. O ekonomiczne ogrzewanie pomagają zadbać:

inteligentne termostaty

czujniki temperatur i wilgotności

Idealnie byłoby posiadać je w każdym pomieszczeniu, ale w zależności od układu wnętrza, na oszczędności możemy liczyć montując je tylko w newralgicznych miejscach. Nawet częściowe ich zastosowanie, pomoże nam lepiej zarządzać temperaturą i podpowie w jaki sposób tracimy ciepło. Nic tak skutecznie jak historia czujników i termostatów nie pozwala odkryć, że okrada nas jakaś nieszczelność, zwyczaje współmieszkańców lub źródło wilgoci.

Ogrzewanie w inteligentnym domu

Pilnować za nas temperatur i zużycia energii cieplnej mogą także bardziej rozbudowane instalacje smart dom. Możliwości jest jednak dużo i warto dostosować je do siebie. W domach, których mieszkańcy rzadko są na miejscu w trakcie dnia, powiązanie czujników temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku ze sterowaniem roletami, pozwala dogrzewać pomieszczenie światłem słonecznym. Jeśli nasz tryb życia jest bardzo nieregularny, możemy wybrać rozwiązanie, która bardziej nas śledzi. Wtedy zaprogramujemy intensyfikację ogrzewania zależną od pory budzenia lub naszej lokalizacji.

W ten sposób wydajemy na ogrzewanie tylko wtedy, kiedy możemy je wykorzystać. Nie każdy podobnych rozwiązań potrzebuje, ale zrzucenie na elektronikę pilnowania domowników, którzy nie mają zwyczaju zamykać za sobą drzwi, potrafi oszczędzić nam nie tylko pieniądze, ale i nerwy.

Kiedy wyłączyć ogrzewanie w domu?

Całkowita dezaktywacja źródła ogrzewania ma sens tylko na koniec sezonu grzewczego oraz w momencie wietrzenia pomieszczenia. Jeśli opuszczamy dom na kilka godzin lub dni, oszczędnym pomysłem jest zmniejszenie poziomu ogrzewania. Jeśli dochodzi do momentu, kiedy przestaje oddziaływać źródło ciepła, pomieszczenia zaczynają się wyziębiać, tracąc ciepło zakumulowane w ścianach i meblach. Ponowne rozgrzanie ich i uzyskanie komfortowej temperatury we wnętrzu, będzie wymagało więcej energii, niż jej dostarczanie w minimalnym stopniu, ale stale.

Co pomaga zużywać mniej energii cieplnej?

Niby detal, ale przemyślana aranżacja wnętrza potrafi pomóc nam wykorzystać ciepło, które zdarza się nam marnować.

Odsłoń kaloryfery

Grzejniki to element wyposażenia, który czasem staramy się ukryć. Zasłaniamy kwiatami doniczkowymi, firanami, a nawet wydajemy ciężkie pieniądze na ich obudowę. Efekt wizualny może być świetny, ale w ten sposób ograniczamy ich funkcjonalność. Kaloryfery potrzebują przestrzeni około 10 cm wokół siebie, żeby prawidłowo odprowadzać ciepło do otoczenia. Właśnie dlatego montowane są powyżej podłogi i odrobinę poniżej parapetu. Jedyne, co możemy zrobić, żeby prezentowały się lepiej, to użyć farby.

Kolorowy kaloryfer

Śpij na dole, żyj u góry

Mieszkania o wysokich stropach, ale niewielkiej powierzchni często proszą się o antresolę. W ten sposób zwiększamy powierzchnię użytkową naszego lokum. Super pomysł, ale urządzając w takim miejscu sypialnię, możemy zapomnieć o ekonomicznym ogrzewaniu.Odpowiedzialna za to jest cyrkulacja powietrza i nasz komfort cieplny. Ludzki organizm wydajniej odpoczywa w temperaturach odrobinę niższych, niż funkcjonuje w trakcie dnia. Tymczasem ciepło kumuluje się zawsze w górnej części pomieszczenia. Urządzając sobie tam sypialnie, musimy je ochładzać, zamiast wykorzystać, nadając antresoli i przestrzeniom na poddaszu funkcje pokoju dziennego lub gabinetu.

Nie susz odzieży w pomieszczeniach mieszkalnych

Mokra odzież to jeden z wrogów ekonomicznego ogrzewania. Położenie przemoczonych rękawiczek na kaloryferze powoduje, że energia, jaką produkujemy, jest przeznaczana na odparowanie wilgoci, zamiast ogrzewanie pomieszczenia. Jeśli zdarza się nam to sporadycznie, rachunki za ogrzewanie nie poszybują w górę, ale regularne suszenie prania we wnętrzach, może mieć na nie bardzo niekorzystny wpływ.

Straty ciepła pomoże ograniczyć automatyczna suszarka na pranie lub dostęp do poddasza z dobrą wentylacją. Szczytowe pomieszczenia budynków zawsze wypełnione są najcieplejszym powietrzem. Jest ono mniej gęste od zimnego i pcha je pod dach każde otworzenie drzwi lub okien w chłodniejszy dzień. Organizując sobie suszarnię na poddaszu możemy w ten sposób dobrze spożytkować ciepło, które tracilibyśmy w niezagospodarowanej przestrzeni.

Zainwestuj w tekstylia we wnętrzach

Poduszki, koce i dywaniki to sprzymierzeńcy oszczędnego ogrzewania. Im bardziej puchate jest wnętrze, w którym przebywamy, tym mniejsze mamy wymagania w kwestii temperatury pomieszczenia. Szczególnie ważna jest bariera pomiędzy ludzką stopą, a posadzką. Zwiększa ona nasz komfort cieplny tak znacząco, że warto postarać się nawet w minimalistycznie urządzonych wnętrzach dla alergików. Zamiast dywanów możemy wybrać maty z odpowiadających nam materiałów naturalnych lub sztucznych. Z tego samego powodu zimą sprzyjają nam ciepłe skarpetki i obuwie domowe.

Rośliny doniczkowe postaw na górnych półkach

Rośliny doniczkowe mają mnóstwo zalet, ale są producentami wilgoci. Chociaż nie zawsze jest to wadą, to mniej energii potrzebujemy na ogrzanie powietrza, które jest suche. Wyrzucanie z domu zieleni jest jakimś rozwiązaniem, ale może obniżyć nasz komfort życia. Zamiast drastycznych kroków, warto poszukać roślinom niewykorzystywanych nadwyżek ciepła i ulokować członków domowej dżungli bliżej sufitu. Naturalna cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach powoduje, że najcieplej jest zawsze u góry. Możemy wykorzystać skumulowany tam nadmiar energii do osuszania powietrza, ustawiając doniczki na górnych półkach. Warto też wyeliminować ich obecność na podłogach.

Jak poprawić komfort cieplny bez uruchamiania ogrzewania?

Używaj ciepłej odzieży

Słonecznej plaży nie zastąpisz gorącym grzejnikiem, nawet jeśli wysypiesz mu u stóp całą piaskownicę. Dlatego nie pasują do niego t-shirty i krótkie szorty. Pod koniec września, powinny wylądować na dnie szafy i oczekiwać na swój moment w Twoim życiu, co najmniej do maja. W tym czasie należy je zastąpić ciepłymi swetrami oraz dresami z puchatym wnętrzem.

Zadbaj o siebie

W chłodniejszych porach roku korzystne jest spożywanie płynów i regularna aktywność fizyczna. Nie chodzi jednak o wlewanie w siebie litrów rozgrzanej niczym smoła kawy i kilka przysiadów na rozgrzewkę. One pomagają na chwilę, ale lepiej z termoregulacją radzą sobie sportowcy, którym nie doskwiera odwodnienie.

Jeśli planujemy zimę na kanapie z paczką słonych przekąsek, powinniśmy uwzglednić w tym projekcie wyższe rachunki za ogrzewanie.Unikniemy ich, korzystając kilka razy w tygodniu z ogrzewania proponowanego przez siłownie, baseny oraz kryte korty tenisowe. Wyjątkowe skąpiradła, które nie chcą wydawać na transport, powinny zainteresować się kalisteniką. Wymaga ona zerowych inwestycji, a zdumiewające efekty można osiągnąć bez wychodzenia z domu.

Jak oszczędzać energię cieplną?

Używaj drzwi wewnętrznych

Odmienny poziom ogrzewania w różnych pomieszczeniach przestaje być oszczędnością, jeśli dopuszczamy do regularnego przepływu powietrza pomiędzy dwiema strefami. Jeśli więc korytarz ogrzewamy mniej, to musimy używać drzwi wewnętrznych. Inaczej chłodniejsze powietrze będzie regularnie unosić ciepło do góry i każe pomieszczenie stanie się oszczędnie chłodne.

Wietrz pomieszczenia krótko i intensywnie

Korzystając z ogrzewania należy zapomnieć, że nasze okna mają funkcję mikrouchyłu. Pomieszczenia należy wietrzyć krótko, ale intensywnie. Najlepiej sprawdza się system zgodnie z którym raz dziennie dezaktywujemy źródło ogrzewania i pozostawiamy okno otwarte na oścież przez kilka minut. W ten sposób oczyszczamy powietrze i pozbywamy się wilgoci, ale ciepło zakumulowane w ścianach i meblach nie zdąży nam uciec. Po zamknięciu okna nie mamy do ogrzania wyziębionego pomieszczenia, tylko chłodniejszą porcję powietrza.

Wykorzystuj ciepło, które rozdają za darmo

Jak wykorzystać ciepło słoneczne do ogrzewania?

Zimą promienie słoneczne wpadają do naszych domów rzadziej, ale bardziej intensywnie, niż w pozostałych porach roku. Warto wtedy się przed nimi nie bronić, tylko odsłonić okna i pozwolić im dogrzać nasze lokum. Najbardziej efektywnie moment ten wykorzystują budynki pasywne, których południowe ściany potrafią być jedną wielką szklaną taflą, ale nawet mieszkańcy kamienicznych piwnic nie powinni ignorować swoich szans na bezpłatne ciepło.

Mistrz energetycznego zero waste, wykorzystujący naturalne źródło ciepła.

Czy warto oszukiwać liczniki ogrzewania w mieszkaniach?

Popularnym sposobem na urwanie dla siebie odrobiny darmowego ciepła jest zapewnienie izolacji czujnikom temperaturowym. Takie mierniki bywają montowane przez administratorów budynków wielorodzinnych, którzy na podstawie ich wyników rozliczają mieszkańców ze zużycia energii cieplnej. Miarodajność tych urządzeń jest dyskusyjna, ale niektórzy użytkownicy, zamiast narzekać, utrudniają im pomiar, montując izolację z folii aluminiowej.

Jest to skuteczne, ale opłacalność zablokowania czujnika materiałem izolacyjnym, sprowadza się do oszukiwania sąsiadów. Zarządcy budynku ewentualne braki wskazań doliczają do rachunku tzw. części wspólnych. W ten sposób tylko przerzucamy swoją oszczędność do innej tabelki. Zapłacimy też mniej pod warunkiem, że nie mieszkamy z podobnymi „spryciarzami”.

Jak korzystać ze wspólnego ciepła w budynkach wielorodzinnych?

Dużo lepszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie do ogrzewania pionów ciepłowniczych. W budownictwie wielorodzinnym zdarza się, że przebiegają one przez nasze mieszkania lub wspólne korytarze. Za energię, która je rozgrzewa, płacimy, mając znikomy wpływ na jej ilość. Stanowią jednak źródło ciepła, które dogrzewa nasze mieszkania i możemy je wykorzystać. Wystarczy, że zadbamy, aby kaloryfery i rurki ciepłownicze były odsłonięte i oszczędzimy im dopływu zimnego powietrza. Zamknięcie za sobą lub sąsiadem drzwi na klatce schodowej jest faktyczną oszczędnością, w przeciwieństwie do rozwijania pasji do origami z folii aluminiowej.

Co najskuteczniej pomaga oszczędzić na ogrzewaniu?

Niezależnie od sposobu, w jaki pozyskujemy energię do ogrzewania, najbardziej opłacalnym zabiegiem jest uszczelnienie naszego lokum. Możemy to zrobić kompleksowo, wymieniając drzwi, okna i ocieplając ściany, ale nawet zastosowanie metod mniej trwałych, pozwoli nam zaoszczędzić trochę grosza.

Przydatne jest też przemyślane zarządzanie temperaturą we wnętrzach i dobra wentylacja. Wilgoć we wnętrzach to jeden z największy wrogów ekonomicznego ogrzewania. W tych kwestiach nieocenione są instalacje smart dom, ale ich sekret w dużej mierze polega na uczeniu nas dobrych praktyk. Może mniej efektywnie, ale podobnie zadziała samodzielne odsłanianie okien w słoneczne dni, przestawienie kwiatków doniczkowych z podłogi na wyższą półkę, zamykanie drzwi i wietrzenie raz dziennie przez kilka minut z wyłączonym źródłem ogrzewania.

Oprócz tego wszystkim życzę spadku cen gazu, węgla, łagodnej zimy i uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej.