Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Nvidia oficjalnie zaprezentowała architekturę Hopper, która znajdzie zastosowanie w akceleratorach obliczeniowych – producent mówi o ogromnym wzroście wydajności, która pozwoli zrewolucjonizować ten rynek.

Podczas konferencji GTC 2022 poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat układów graficznych z generacji Nvidia Hopper (nazwanych na cześć Grace Hopper, pionierki amerykańskiej informatyki). Nowa architektura ma zadanie przyspieszyć operacje programowania dynamicznego — technikę rozwiązywania problemów wykorzystywaną w algorytmach genomiki, obliczeniach kwantowych i optymalizacji tras.

Nowe układy graficzne znajdą zastosowanie w systemach obliczeniowych i superkomputerach. Warto jednak bliżej przyjrzeć się temu co zaprezentowała Nvidia.

Architektura Nvidia Hopper. Jest moc!

Nowa architektura została zaprojektowana typowo z myślą o systemach obliczeniowych. Póki co producent przygotował jeden układ graficzny – to rdzeń GH100, który został wykonany w 4-nanometrowej litografii TSMC (TSMC N4) i składa się z 80 miliardów tranzystorów (układ ma powierzchnię 814 mm2, czyli zbliżoną do rdzenia GA100 – podobnego układu z generacji Nvidia Ampere).

Nvidia Hopper GH100 - budowa procesora graficznego



Nvidia Hopper - budowa bloku SM

Procesor graficzny GH100 oferuje też potężną specyfikację. Cały układ graficzny obejmuje 18 432 rdzeni CUDA i 576 rdzeni Tensor (4. generacji), a ponadto przewidziano 96 GB pamięci HBM3/HBM2e 6144-bit.

Akcelerator obliczeniowy Nvidia H100 – znamy wydajność

Nowy układ graficzny posłużył do budowy profesjonalnego akceleratora obliczeniowego Nvidia H100 – jest on dostępny w postaci modułu SXM5 oraz karty rozszerzeń pod PCI-Express 5.0. Warto jednak zaznaczyć, że druga wersja oferuje gorszą specyfikację (ale też cechuje się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną).

Model Nvidia A100 (SXM) Nvidia H100 (SXM) Nvidia H100 (PCIe) Generacja Nvidia Ampere Nvidia Hopper Nvidia Hopper Litografia TSMC N7 TSMC N4 TSMC N4 Układ graficzny Ampere GA100 Hopper GH100 Hopper GH100 Rdzenie CUDA 6912 15872 14592 Rdzenie Tensor 432 528 456 Wydajność FP64 9,7 TFLOPS 30 TFLOPS 24 TFLOPS Wydajność FP64 Tensor 19,5 TFLOPS 60 TFLOPS 48 TFLOPS Wydajność FP32 19,5 TFLOPS 60 TFLOPS 48 TFLOPS Wydajność FP32 Tensor 312 TFLOPS 1000 TFLOPS 800 TFLOPS Wydajność INT32 19,5 TOPS 30 TOPS 24 TOPS Wydajność INT8 Tensor 1248 TOPS 4000 TOPS 3200 TOPS Pamięć VRAM 80GB HBM2e 5120-bit 80 GB HBM3 5120-bit 80 GB HBM2e 5120-bit Przepustowość pamięci 1,55 TB/s 3 TB/s 2 TB/s TDP 400 W 700 W 350 W

Akcelerator Nvidia H100 w postaci modułu SXM5

Akcelerator Nvidia H100 w postaci karty rozszerzeń pod PCI-Express

Wydajność karty robi ogromne wrażenie – to największa i najpotężniejsza konstrukcja, jaka została przygotowana przez „zielonych”.

Producent chwali się, że akcelerator Nvidia H100 (SXM) oferuje 3-krotnie wyższą wydajność obliczeniową FP64, TF32, FP16 oraz 6-krotnie wyższą FP8 względem akceleratora Nvidia A100 (poprzednika z generacji Ampere). Przepustowość pamięci wzrosła 1,5-krotnie.

Warto dodać, że akcelerator Nvidia H100 jest obsługiwany przez wszystkie najważniejsze narzędzia programistyczne, dzięki czemu można go używać do przyspieszania aplikacji od AI po HPC (z tej też okazji producent wydał ponad 60 aktualizacji swoich bibliotek programistycznych, które przyspieszą prace w zakresie obliczeń kwantowych, genomiki, odkrywania nowych leków, cyberbezpieczeństwa czy badań nad 6G)

Dostępność kart Nvidia H100

Akceleratory Nvidia H100 mogą być wdrożone w centrach danych i systemach chmurowych. Oczekuje się, że takie konstrukcje będą dostępne jeszcze w tym roku u wiodących dostawców usług w chmurze i producentów sprzętu.



Nvidia daje możliwość połączenia nawet 32 systemów DGX H100

Przy okazji zaprezentowano też nowy system obliczeniowy DGX H100, który został wyposażony w osiem akceleratorów obliczeniowych Nvidia H100 - zostały one połączone za pomocą łącza NVLink czwartej generacji (dzięki zewnętrznemu przełącznikowi NVLInk można też połączyć do 32 węzłów DGX H100 w superkomputer Nvidia DGX Super POD).

Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, poniżej możecie zobaczyć powtórkę konferencji GTC 2022, na której zaprezentowano nowe akceleratory Nvidia Hopper.

Źródło: Nvidia, ComputerBase, WCCFTech