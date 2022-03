Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti, która ma przejąć tytuł króla wydajności. Do premiery przygotowują się też partnerscy producenci – firma MSI planuje wydać model Suprim X.

Nvidia zapowiedziała kartę RTX 3090 Ti na początku roku. Wiele wskazuje na to, że nowy model właściwie będzie dopakowanym GeForce RTX 3090 (który do tej pory obejmował tytuł króla wydajności).

Producent zastosuje układ graficzny Ampere GA102 z 10 752 jednostkami CUDA oraz 24 GB pamięci GDDR6X o 384-bitowej magistrali. Specyfikacja zaoferuje lepszą wydajność, ale musimy się liczyć z dużo wyższym zapotrzebowaniem na energię.

MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X na zdjęciach

Nowa karta pojawi się w referencyjnej oraz niereferencyjnych wersjach. Wiemy, że swoją konstrukcję przygotowuje firma MSI – mowa o topowym modelu MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X.



Model MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X to już nie przelewki, bo całość waży prawie 2,2 kg

MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X na pierwszy rzut oka wygląda jak MSI GeForce RTX 3090 Suprim X (bez dopisku Ti). Producent wprowadził jednak pewne zmiany pod topowy układ „zielonych”.

Wersja Suprim X została fabrycznie przyspieszona – standardowo układ graficzny przyspiesza do 1950 MHz, ale w trybie Ultra Performance może przyspieszać do 1965 MHz. Pamięć wideo ma standardowe 21 000 MHz.

Na karcie zainstalowano potężne 3,5-slotowe chłodzenie Tri Frozr 2S z trzema wentylatorami Torx Fan 4.0. Całość schowano pod efektowną obudową z podświetleniem, a na rewersie laminatu zamontowano aluminiową płytkę backplate.



Karta MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X zajmuje 3,5 miejsca dla kart rozszerzeń

Karta dysponuje czterema wyjściami wideo: 3x DisplayPort 1.4a i HDMI 2.1. Warto jednak zauważyć, że do jej działania wymagane jest podłączenie nowej wtyczki zasilającej PCIe Gen5 16-pin (arkusz ze specyfikacją sugeruje użycie zasilacza co najmniej o mocy 480 W, co najprawdopodobniej jest błędem).

Według najnowszych przecieków, premiera karty GeForce RTX 3090 Ti została zaplanowana na 29 marca (czyli najbliższy wtorek). Wtedy też powinniśmy poznać autorskie wersje innych producentów.

Źródło: MSI, VideoCardz