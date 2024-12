Karta graficzna Intel B580 już w sklepach. Nowy hit wśród tanich modeli?

Jesteśmy już po premierze karty graficznej Intel Arc B580. Nowy model trafił do sklepów i teoretycznie powinien wzbudzać zainteresowanie wśród graczy. W praktyce jednak może się to okazać trudniejsze.

Koniec roku, a sytuacja na rynku kart graficznych do gier robi się coraz ciekawsza. Podczas gdy NVIDIA i AMD szykują się do premiery nowych generacji sprzętu, Intel zaskoczył wszystkich, prezentując pierwsze modele Arc z serii Battlemage. Niedawno mieliśmy okazję przetestować kartę Intel Arc B580.

Nowy lider tanich kart graficznych

Intel Arc B580 to przedstawiciel średniego segmentu, który ma pozwolić na komfortowe granie w rozdzielczości 1440p. Pod względem wydajności jest bardzo różnie, ale uśredniając można uznać, że wypada dokładnie pomiędzy GeForce RTX 4060 a Radeonem RX 7600. Jesteście zainteresowani odsyłamy do naszych testów.

Nowy model pojawił się w naszym rankingu kart graficznych, gdzie możecie przejrzeć jego parametry i porównać z innymi modelami dostępnymi na rynku.

Cena Intel Arc B580 - dostępność karty pozostawia wiele do życzenia

Model Intel Arc B580 został wyceniony na ok. 1299 zł, co w teorii czyni go interesującą alternatywą dla NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz Radeon RX 7600.



Sparkle Arc B580 Titan OC wyceniony na 1299,99 zł (Sferis)



Karty graficzne ASRock Arc B580 Challenger i Steel Legend mają kosztować ponad 1400 zł (x-kom)

Karta Intel Arc B580 jest dostępna w referencyjnej wersji Limited Edition, ale swoje warianty zaproponowali również partnerscy producenci. Niestety, ich dostępność w Polsce pozostawia wiele do życzenia – na naszym rynku można znaleźć jedynie modele od ASRock i Sparkle, których ceny oscylują w granicach 1300 - 1500 zł.

Sezon na premiery karty graficzne dopiero się rozkręca

Sezon premier kart graficznych dopiero nabiera tempa. Już 16 stycznia 2025 roku ma zadebiutować słabszy model - Intel Arc B570, który u nas powinien kosztować około 1100 zł.

To jednak dopiero początek. Według nieoficjalnych informacji na początku stycznia zaprezentowane zostaną również nowe generacje kart NVIDIA GeForce RTX 5000 i AMD Radeon RX 8000. W ich przypadku należy jednak spodziewać się startu od drogich, flagowych modeli.