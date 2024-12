Intel nie zwalnia tempa. Już szykuje nowe karty graficzne

Intel nie zwalnia tempa i pracuje nad kolejną generacją kart graficznych dla graczy. Producent potwierdził, że prace nad układami z serii Celestial. Na ich premierę będziemy jednak musieli jeszcze trochę poczekać.

Intel to stosunkowo nowy gracz na rynku kart graficznych, który chce stawić czoła uznanym liderom, takim jak NVIDIA i AMD. Póki co nie wychodzi to najlepiej. Wciąż pamiętamy premierowe konstrukcje z generacji Alchemist, czyli modele Arc A770 i Arc A750, które spotkały się z mieszanym odbiorem wśród recenzentów.

Niedawno firma zapowiedziała karty graficzne z nowej serii Battlemage – Intel Arc B580 i B570, które mają przynieść powiew świeżości na rynek gamingowych kart graficznych. Podobno dużo lepsze od poprzedników. Czy tak będzie? Już niedługo zweryfikujemy to podczas testów.

Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i już pracuje nad kolejną generacją kart – w planach są modele z generacji Celestial.

Intel zapowiada karty graficzne Arc Celestial (Xe3)

Na kanale The Full Nerd Special pojawił się materiał, w którym Tom Petersen z Intela omawia karty graficzne Arc B580 i B570 oraz technologię XeSS 2. Prowadzący poruszyli również temat przyszłych generacji kart graficznych: Celestial i Druid.

Petersen potwierdził, że kolejna architektura, określana jako Xe3, jest już niemal ukończona. Inżynierowie podobno zakończyli prace nad sprzętem, jednak zespoły programistyczne wciąż dopracowują oprogramowanie.



Karty graficzne Intel Arc z generacji Celestial mają obejmować topowy segment wydajnościowy

Kiedy premiera kart graficznych Celestial? Jeszcze poczekamy...

Wcześniejsze plany Intela zakładały opracowanie jeszcze lepszych układów, które miałyby konkurować w topowym segmencie wydajnościowym. Podczas wywiadu nie ujawniono jednak żadnych nowych szczegółów na ten temat. Wypowiedź Toma Petersena potwierdza jednak, że Intel nie zamierza rezygnować z rynku kart graficznych — mimo wcześniejszych plotek sugerujących, że firma mogła porzucić ten segment. Intel wciąż konsekwentnie realizuje swoje plany rozwoju.

Co z tego wyniknie? Najprawdopodobniej dowiemy się w 2025 lub 2026 roku, kiedy to mają zadebiutować pierwsze układy graficzne z serii Arc Celestial. Wcześniej najpewniej zobaczymy kolejne układy z generacji Battlemage. Także z wyższego segmentu wydajnościowego.