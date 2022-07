Coraz większymi krokami zbliża się premiera kart graficznych GeForce RTX 4000, które zastąpią obecne modele GeForce RTX 3000. W sieci pojawiły się pierwsze potwierdzone szczegóły na temat planowanych konstrukcji.

Nvidia testuje karty graficzne GeForce RTX 4000

Chodzi o publiczne repozytorium PCI ID, które obejmuje numery identyfikacyjne urządzeń - ostatnio pojawiły się tutaj karty graficzne z nowej generacji GeForce RTX 4000. Warto jednak zaznaczyć, że najprawdopodobniej nie wszystkie identyfikatory zostaną przypisane wydanym modelom (część może dotyczyć testowanych modeli, które ostatecznie nie pojawią się na rynku).

Warto tutaj zwrócić uwagę na pozycję 2684 – już wiadomo, że ma zostać do niej przypisany model GeForce RTX 4090. Oznaczałoby to, że ta karta najprawdopodobniej zadebiutuje jako pierwsza, co pokrywałoby się z wcześniejszymi przeciekami.

GeForce RTX 4090 ma być flagowym przedstawicielem nowej serii (przynajmniej do czasu pojawienia się modelu GeForce RTX 4090 Ti). Wiemy, że karta bazuje na układzie graficznym AD102 z 16 384 jednostkami CUDA i zaoferuje 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Spodziewamy się zatem topowej wydajności, ale też ogromnego poboru energii – współczynnik TGP ma wynosić aż 450 W.

Z biegiem czasu do identyfikatorów zostaną przypisane kolejne modele kart - następne w kolejne najprawdopodobniej są modele GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070. Premiery sprzętu spodziewamy się po wakacjach.

Mobilne karty GeForce RTX 4000 szybciej niż myśleliśmy?

Według wpisów w bazie, Nvidia ma pracować nie tylko nad kartami graficznymi dla komputerów stacjonarnych, ale też mobilnymi układami, które trafią do gamingowych laptopów i mobilnych stacji roboczych.

W sieci pojawiły się oznaczenia mobilnych układów graficznych GeForce RTX 4000 – podobno mają one należeć do serii GN21-X (czyli kolejnej serii po modelach GN20 – obejmujących modele GeForce RTX 3000).

Przy okazji pojawiły się też spekulacje dotyczące rynkowych oznaczeń mobilnych układów graficznych. Topowa pozycja ma bazować na układzie graficznym AD103, ale najprawdopodobniej nie będzie to GeForce RTX 4080.

Wychodzi więc na to, że Nvidia też pracuje nad kartami dla laptopów. Kiedy miałyby one zadebiutować? Najpewniej na początku przyszłego roku (zwykle pojawiały się one wraz z premierą nowych procesorów do laptopów).

