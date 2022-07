GeForce GTX 1630 to karta graficzna, która ma zainteresować mniej majętnych graczy. Czy na pewno? Okazuje się, że nie jest to tak dobra propozycja jakby mogło się wydawać…

Premiera karty GeForce GTX 1630 odbyła się bez większego rozgłosu – nowy model Nvidii jest dostępny w kilkunastu niereferencyjnych wersjach, które zaliczają się do skromniejszych konstrukcji.

Karta została zaprojektowana z myślą o najsłabszych komputerach do grania. Nie powinniśmy oczekiwać zbyt dobrych osiągów - GeForce GTX 1630 plasuje się poniżej GeForce GTX 1650, który i tak zaliczał się do słabszych modeli dostępnych na rynku.

GTX 1630 powoli pojawia się w polskich sklepach, gdzie został wyceniony na bagatela 800 - 1000 złotych (!).

GeForce GTX 1630 to taki GeForce GTX 1050 Ti… z 2016 roku

Na jaką wydajność możemy liczyć? Co prawda Nvidia raczej nie podaje danych na temat wydajności karty GeForce GTX 1630, ale w sieci pojawiły się ciekawe informacje od firmy Inno3D.

Producent „chwali się”, że GeForce GTX 1630 wypada lepiej od modelu GeForce GTX 1050 i oferuje wydajność zbliżoną do karty GeForce GTX 1050 Ti (ale oferuje nowsze dekodery wideo). Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że karta GeForce GTX 1050 Ti zadebiutowała w 2016 roku i podczas premiery kosztowała mniej niż nowy model Nvidii (139 vs 169 dolarów). Cóż, chyba nie tak wyobrażaliśmy sobie postęp technologiczny...



Wydajność karty graficznej GeForce GTX 1630 w porównaniu do innych modeli (źródło: TechPowerUp)

Słabe osiągi modelu GeForce GTX 1630 potwierdzają też niezależne testy. Nowa karta Nvidiia w zagranicznych recenzjach wypada dużo gorzej niż konkurencyjny Radeon RX 6400 (nie mówiąc już o modelu Radeon RX 6500 XT, który można kupić w podobnej cenie – najtańsze wersje u nas to koszt około 1000 zł).

Nie jest tajemnicą, że w obecnej sytuacji GeForce GTX 1630 nie jest zbyt dobrą propozycją dla graczy. Jedynym sposobem wydaje się obniżenie ceny do poziomu około 500 – 600 złotych (przy czym w podobnej cenie można też znaleźć ciekawe, używane modele ze starszych generacji, które nawet w tym budżecie mogą być korzystniejszą opcją od nowego GeForce'a).

Źródło: VideoCardz, TechPowerUp