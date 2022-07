Czekacie na karty graficzne GeForce RTX 4000? Jeśli tak, to mamy dobre informacje – w sieci pojawiły się świeżutkie przecieki ze specyfikacją nowych kart „zielonych”. Oj jest na co czekać!

Karty GeForce RTX 4000 mają zastąpić obecne konstrukcje z serii GeForce RTX 3000. Co prawda producent jeszcze nie potwierdził planów wydania nowych modeli, ale w sieci pojawia się coraz więcej interesujących przecieków.

GeForce RTX 4000 - nadchodzą mocarne modele

Nowe informacje o kartach opublikował użytkownik o pseudonimie kopite7kimi, którego możecie kojarzyć ze wcześniejszych przecieków o sprzęcie. Spodziewamy się nowej architektury, która przyniesie spory wzrost wydajności. Ciekawostką mają być bardzo wysokie zegary nowych GPU (te będą bazować na architekturze Ada Lovelace i zostaną wykonane w litografii TSMC N4).

Wyjątkowo ciekawie przedstawiają się informacje o GeForce RTX 4090, czyli flagowym przedstawicielu nowej serii. Karta ma bazować na układzie graficznym Nvidia AD102-300A1 z 16 384 jednostkami cieniującymi – bazowe taktowanie rdzenia wynosi 2235 MHz, natomiast w trybie Boost ma wzrastać do 2520 MHz (maksymalnie ma to być ponad 2750 MHz). Dodatkowo karta zostanie wyposażona w 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit, ale producent zastosuje tutaj kostki o przepustowości 21 Gbps (wygląda na to, że szybsze pamięci 24 Gbps jeszcze są poza zasięgiem nowej serii).

Nowy flagowiec ma zapewniać świetną wydajność - według wcześniejszych przecieków, GeForce RTX 4090 ma oferować 2-krotnie lepsze osiągi niż GeForce RTX 3090. Niestety, wysoka wydajność zostanie okupiona wysokim poborem mocy – współczynnik TGP ma sięgać 450 W (czyli o 100 W więcej niż w przypadku GeForce RTX 3090).

W GeForce RTX 4080 producent zastosuje rdzeń Nvidia AD103-300-A1 z 10 240 jednostkami cieniującymi oraz 16 GB pamięci GDDR6X 256-bit (też 21 Gbps). Mimo słabszej specyfikacji, karta ma cechować się niewiele niższym współczynnikiem TGP (420 W).

Ciekawostką będzie też GeForce RTX 4070 – karta ma bazować na układzie graficznym Nvidia AD104-275-Kx (dokładne oznaczenie jeszcze nie jest znane) z 7168 jednostkami CUDA i oferować 10 GB pamięci GDDR6 160-bit o przepustowości 18 Gbps. Współczynnik TGP będzie dużo jednak niższy, bo ma on wynosić „zaledwie” 300 W.

Kiedy premiera kart graficznych GeForce RTX 4000?

Nieoficjalnie wiadomo, że karty GeForce RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070 zadebiutują w okolicach września lub października (wtedy też powinniśmy poznać finalną specyfikację, wydajność i ceny). W podobnym terminie mają zadebiutować konkurencyjne modele Radeon RX 7000.

Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać premiery i testów... :-)

Źródło: Twitter @ kopite7kimi