Sytuacja na rynku kart graficznych robi się coraz ciekawsza, ale końcówka roku może być wyjątkowo emocjonująca - NVIDIA podobno przygotowuje się do wydania modeli GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080. Sprzęt może zamieszać na rynku najwydajniejszych kart graficznych do gier.

Czekacie na nowe karty graficzne do gier? Wiemy, że NVIDIA przygotowuje się do premiery serii GeForce RTX 5000 “Blackwell”, która zastąpi obecne modele GeForce RTX 4000 “Ada Lovelace” - sprzęt ma trafić do nowych komputerów do grania.

Według najnowszych informacji, jako pierwsze na rynku mają zadebiutować wydajniejsze modele: GeForce RTX 5090 i RTX 5080. Mamy wstępne informacje o specyfikacji i terminie premiery sprzętu.

Specyfikacja kart GeForce RTX 5090 i RTX 5080

Karty graficzne GeForce RTX 5000 mają bazować na architekturze Blackwell, która ma przynieść wzrost wydajności i efektywności energetycznej.

rozwiń

Szczególnie ciekawie zapowiada się specyfikacja topowego modelu GeForce RTX 5090 - jeśli wierzyć nieoficjalnym przeciekom, karta zostanie wyposażony w układ graficzny Blackwell GB202 z 192 blokami SM oraz pamięć GDDR7 512-bit.

rozwiń

GeForce RTX 5080 zaoferuje słabszą specyfikację (mniej więcej połowę możliwości topowego RTX 5090). Nieoficjalnie mówi się o układzie graficznym Blackwell GB203 z 96 blokami SM, który zostanie połączony z pamięcią GDDR7 256-bit.

Kiedy premiera kart GeForce RTX 5090 i RTX 5080?

Według serwisu Monday UDN, producenci kart graficznych spodziewają się wprowadzenia kart graficznych GeForce RTX 5000 w czwartym kwartale bieżącego roku. Początkowo będą to jednak tylko topowe modele GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080. NVIDIA planuje zwiększyć wolumen dostaw i średnią cenę sprzedaży.

Co ze słabszymi modelami pokroju GeForce RTX 5070 czy GeForce RTX 5060? Źródło nie podaje takich informacji, ale słabsze karty najpewniej pojawią się w późniejszym terminie (tak jak zwykle bywa w przypadku premiery kart graficznych). Pozostaje więc cierpliwie czekać.

Źródło: VideoCardz, X @ kopite7kimi, foto: Adobe Stock