Czekamy, czekamy i nie możemy się doczekać. Karty graficzne Intel Arc są zapowiadane od dłuuuższego czasu, ale ciągle wyczekujemy ich premiery. Wygląda na to, że niedługo możemy się jej doczekać…

Karty Intel Arc gotowe do sprzedaży

Szef Intela opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z kartą graficzną Intel Arc A770 w referencyjnej wersji Limited Edition, którą podarował przyniósł mu Raja Koduri (szef działu kart graficznych). Mówimy o karcie graficznej dla graczy.

rozwiń

Arc A770 to topowy przedstawiciel nowej generacji – docelowo powinien on konkurować ze „średniakami” typu GeForce RTX 3060 Ti i Radeon RX 6600 XT. Karta bazuje na rdzeniu Alchemist ACM-G10 z 4096 jednostkami cieniującymi i dysponuje 16 GB pamięci GDDR6 256-bit (będą też autorskie wersja z 8 GB VRAM).

Gelsinger zdradził, że to model z pierwszej partii kart graficznych przeznaczonych do sprzedaży. Można zatem podejrzewać, że producent jest gotowy do premiery i sprzęt rzeczywiście niedługo trafi do sprzedaży.

Kiedy premiera kart graficznych Intel Arc?

Niestety, tutaj nie ma żadnych nowych informacji… przynajmniej w teorii. Producent zapowiedział, że karty graficzne Intel Arc zadebiutują tego lata. Do tego ciągle słyszymy zapewnienia, że nowe karcioszki pojawią się już naprawdę niedługo.

W praktyce oznacza to... najbliższe dni, bo kalendarzowe lato (a zapewne o te chodzi) kończy się w najbliższy piątek... no chyba, że producent zdecyduje się po raz kolejny przełożyć premierę, co już niejednokrotnie mu się zdarzało.

Pozostaje cierpliwie czekać. O ile ktoś jeszcze czeka na karty graficzne Intel Arc, skoro tuż za rogiem są modele GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000.

Źródło: Intel, Twitter @ Pat Gelsinger, Twitter @ Raja Koduri