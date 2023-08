Aktualizacje sterowników kart graficznych z serii Arc są niezwykle częste. Niedawno Intel mówił mediom o swoim zaangażowaniu na rzecz graczy. Firma wskazała chociażby, iż od czasu premiery swoich GPU, wydała aż 30 (!) aktualizacji sterowników. Co jeszcze udało im się osiągnąć?

Choć premiera kart niebieskich nie była idealna, to Intel cały czas próbuje przekonywać do siebie potencjalnych nabywców. Od czasu premiery serii Arc, masa gier uzyskała pełną kompatybilność z ich GPU, a z tego aż 70 tytułów jest zgodnych z ich autorską technologią dynamicznego upscallingu (XeSS). Ponadto niebiescy w pocie czoła pracowali nad usprawnieniami dla gier zgodnych z DirectX 9 oraz DirectX 11. W szczególności ta druga biblioteka była motywem przewodnim prezentacji giganta z Santa Clara dla mediów.

Intel Arc – wydajność kart w DirectX 11

Podczas briefingu dla prasy, Tom Petersen z dumą stwierdzili, że „nasi inżynierowie całkowicie zmienili architekturę stosu DX11”, co dało średni wzrost wydajności o około 19 procent (w porównaniu ze sterownikami startowymi) na karcie Intel Arc A750 (sparowanej z procesorem Intel Core i5-13400F).

Jak można zobaczyć na powyższych wykresach, wzrost liczby klatek na sekundę różni się w zależności od tytułu. W jednych grach (opartych o DX11) testowanych przez firmę Intel wzrost wyniósł 5 procent (Destiny 2), by w innych uzyskać aż 33 (!) procent więcej FPS (Overwatch 2).

Intel również zwrócił uwagę na kwestię dotyczącą opóźnień związanych z translacją starszych bibliotek DirectX na DX12. Powyższy wykres (z gry Overwatch 2) wskazuje, że frame rate jest nie tylko bardziej stabilny w czasie, ale również (średnio) niższy, niż jeszcze rok temu. Wszystko to jasno pokazuje, jak dużo pracy i czasu poświęcił zespół inżynierów z Intela i jak naprawdę wiele firma inwestuje w rozwój swoich obecnych (i przyszłych) kart graficznych.

Intel PresentMon – narzędzie do monitorowania FPS

Oprócz prezentacji dotyczącej ulepszeń dla gier zgodnych z DirectX 11, Tom Peterson przedstawił nowe narzędzie, które (jak podaje Intel na swojej stronie) służy do mierzenia „wydajności w grach i [jest] aplikacją telemetryczną do monitorowania i mierzenia wrażeń z gry”. Intel PresentMon (bo tak się nazywa ów program), jest alternatywą dla istniejących rozwiązań, takich jak CapframeX i NVIDIA FrameView. Oprogramowanie jest open source i obsługuje procesory graficzne wszystkich producentów oraz oferuje w pełni konfigurowalną nakładkę.

Ożyw swoją wydajność gry dzięki w pełni konfigurowalnej nakładce z wykresami wydajności w czasie rzeczywistym, które obsługują wieloliniowe wykresy i histogramy. Teraz możesz wyświetlać w czasie rzeczywistym surowe liczby, wartości 1% low, średnią liczbę klatek i nie tylko! To wszystko, aby zrozumieć swoje doświadczenia z gry.

Większa część prezentacji koncentrowała się na wskaźniku „Zajętość procesora graficznego” i wygląda na to, że zaoferuje użytkownikom łatwy sposób określenia, czy mają ograniczenia procesora lub karty graficznej. Ponadto otrzymamy parametr „Zajętość GPU”, który pokazuje w czasie rzeczywistym równowagę procesora i karty graficznej oraz sposób wykorzystania zasobów komputera, umożliwiając lepszą ocenę wąskich gardeł obliczeniowych w grach.

Samo oprogramowanie można pobrać ze strony game.intel.com i chociaż jest to technicznie wersja beta (wersja 0.5), to pierwsze recenzje zapewniają, że mamy do czynienia z pełni funkcjonalnym oprogramowaniem. Sami nie możemy się doczekać, aby je przetestować (gdyż na ten moment liczba odwiedzin strony zablokowała możliwość pobierania).

Materiał prezentujący to, co tutaj zostało skrótowo omówione

A Wy co sądzicie o postępach „niebieskich” w dziedzinie kart graficznych? Czy coraz przychylnym okiem patrzycie na ich GPU? A może już dokonaliście zakupu Intel Arc?

Źródło: PC Perspective, PC World, Intel