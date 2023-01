Intel Core i5-13400F przed premierą był zapowiadany jako świetny procesor do budowy taniego komputera do gier. Jak jest w rzeczywistości? Sprawdziliśmy jego wydajność w zastosowaniach procesorowych i grach.

Intel wprowadza do oferty kolejne procesory Core 13. generacji - to modele z zablokowanym mnożnikiem, które oferują gorsze osiągi, ale cechują się mniejszym poborem mocy i korzystniejszą ceną.

Core i5-13400F to następca popularnego modelu Core i5-12400F - mówimy o propozycji ze średnio-niższej półki, która powinna zainteresować osoby składające tańszy komputer do gier.

W naszych testach porównaliśmy Core i5-13400F do poprzedniego modelu Core i5-12400 oraz konkurencyjnego modelu Ryzen 7 5700X.

ocena redakcji:









4,5/5

Za nami premiera pierwszych procesorów Intel Core 13. generacji – pod koniec ubiegłego roku zadebiutowały modele z odblokowanym mnożnikiem, które były adresowane do entuzjastów z bardziej zasobnym portfelem. Testowaliśmy Core i9-13900K (3000 zł) i Core i5-13600K (1700 zł) i obydwa modele wypadły bardzo dobrze. Problem w tym, że nie każdy może sobie pozwolić na tak drogi sprzęt.

Intel wprowadza do oferty kolejne modele z 13. generacji. Bez odblokowanego mnożnika, ale za to w dużo lepszych cenach. Tym razem mamy dla Was wyjątkowy model – Core i5-13400F, czyli następcę bardzo popularnego Core i5-12400F. Jednostka powinna zainteresować większe grono czytelników, bo mówimy o sprzęcie kosztującym około 1100 złotych. Zapowiedzi z przecieków były bardzo obiecujące. Jak będzie w praktyce? Sprawdźmy to!

Specyfikacja Intel Core i5-13400F

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, Core i5-13400F to następca modelu Core i5-12400F. Mówimy o modelu ze średnio-niższej półki, który kryje „pod maską” kilka ciekawostek.

Wprawdzie mamy do czynienia z modelem z 13. generacji, ale w rzeczywistości procesor bazuje na starym jądrze krzemowym z modeli Alder Lake-S (wykonanym w litografii Intel 7). Wszystko to sprawia, że Core i5-13400F bliżej do modeli z 12. generacji niż do modeli z 13. generacji.

Producent zastosował hybrydową konstrukcję. W jednym układzie połączono 6 rdzeni/12 wątków wydajniejszego typu P-Core, ale oprócz dołożono jeszcze 4 rdzenie/4 wątki słabszego typu E-Core. To nowość względem poprzednika, która na pewno przełoży się na lepsze wyniki w zastosowaniach wielowątkowych.



Przy wielowątkowym obciążeniu rdzenie P-Core przyspieszają do 4,1 GHz, a E-Core do 3,3 GHz

Podniesiono też taktowanie rdzeni. Bazowa wartość P-Core to nadal 2,5 GHz, ale w trybie Boost może ono wzrosnąć maksymalnie do 4,6 GHz (przy obciążeniu dwóch rdzeni, bo przy obciążeniu wszystkich jest to tylko 4,1 GHz). Rdzenie E-Core pracują z zegarem 3,3 GHz.

Warto zaznaczyć, że mamy tutaj mniejszą pojemność pamięci podręcznych, niż w modelach opartych o jądro Raptor Lake-S. Do dyspozycji oddano 1,25 MB pamięci L2 na każdy rdzeń P-Core oraz 2 MB współdzielonej pamięci podręcznej na klaster z czterema rdzeniami E-Core. Całość uzupełnia 20 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3, więc nieco więcej niż w przypadku 12400F.

W procesorze zintegrowano dwukanałowy kontroler pamięci, obsługujący moduły o natywnym taktowaniu DDR4-3200 i DDR5-4800. Tak, to nie pomyłka! Core i5-13400F nadal natywnie obsługuje wolniejsze moduły DDR5. Oczywiście istnieje tutaj możliwość zastosowania szybszych modułów (tylko na płytach głównych z chipsetami B660/B760, H670 i Z690/Z790), ale będzie to traktowane jako overclocking. W odróżnieniu od zwykłego 13400, procesor 13400F nie ma zintegrowanej grafiki, więc obowiązkowo trzeba go połączyć z samodzielną kartą graficzną.

Na koniec jeszcze kilka słów o poborze mocy. Współczynnik TDP oszacowano na skromne 65 W, aczkolwiek maksymalny limit mocy podniesiono ze 117 W do 148 W. Ze sklepową wersją procesora będzie dodawane malutkie chłodzenie Laminar RM1, które bez problemu powinno wystarczyć do takiego układu.

Model Intel Core i5-12400F Intel Core i5-13400F Intel Core i5-13400 AMD Ryzen 7 5700X Generacja

Architektura

Litografia Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Vermeer

Zen 3

TSMC 7 nm + 12 nm Podstawka LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 AM4 Rdzenie/wątki

(jakiego typu) 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 10/16

(6/12 P-Core + 4/4 E-Core) 10/16

(6/12 P-Core + 4/4 E-Core) 8/16 Taktowanie/Boost 2,5/4,4 GHz 2,5/4,6 GHz + 3,3/3,3 GHz 2,5/4,6 GHz + 3,3/3,3 GHz 3,4/4,6 GHz Pamięć L2 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB + 2 MB 6x 1,25 MB + 2 MB 8x 512 KB Pamięć L3 18 MB 20 MB 20 MB 32 MB Kontroler RAM DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR5-3200

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie - - UHD Graphics 730

24 EU Xe LP

(300 - 1550 MHz) - Kontroler PCI-Express 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 24x PCI-Express 4.0 Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(117 W) 65 W

(148 W) 65 W

(148 W) 65 W

(88 W) Chłodzenie w zestawie Laminar RM1 Laminar RM1 Laminar RM1 Wriath Stealth Data premiery 4 styczeń 2022 3 styczeń 2023 3 styczeń 2023 4 kwietnia 2022 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $184

800 zł $196

1100 zł $221

1250 zł $299

1000 zł

Ile trzeba zapłacić za Intel Core i5-13400F i za platformę do niego?

Zwykły Intel Core i5-13400 powinien u nas kosztować około 1250 złotych, natomiast wersja bez zintegrowanej grafiki - Core i5-13400F jakieś 1100 złotych. Cóż, cena nie wygląda tak dobrze jak mogliśmy podejrzewać. Mówimy o dopłacie rzędu 300 złotych względem poprzednika. Nowa "i-piątka" w teorii powinna konkurować z modelem AMD Ryzen 7 5700X, który po ostatnich obniżkach kosztuje około 1000 złotych.

Warto jednak przeliczyć koszt całej platformy. Dobre płyty główne Intel B660 pod pamięci DDR4 to koszt około 700 złotych, a pod pamięci DDR5 wychodzi już jakieś 1000 złotych. Konstrukcja AMD wypada pod tym względem trochę lepiej, bo dobrą płytę B550 (pod pamięci DDR4) można kupić już za 600 - 700 złotych.

Jak testowaliśmy procesor Intel Core i5-13400F?

Procesor Intel Core i5-13400F przetestowaliśmy na platformie z pamięciami DDR5 RAM, która teoretycznie powinna zaoferować lepsze osiągi względem konfiguracji z modułami DDR4 RAM. Takie same osiągi powinien zaoferować model Core i5-13400 (ze zintegrowaną grafiką).

Przy standardowych testach pamięć RAM pracowała z domyślnym zegarem kontrolera wbudowanego w dany procesor (tj. 4800 MHz - w trybie Gear4). Przy podkręconych ustawieniach zwiększyliśmy też taktowanie pamięci RAM:

AMD Ryzen 5000: DDR4-3200 CL-16-16-16-36 / OC DDR4-3600 CL16-16-16-36

Intel Core 12000: DDR5-4800 (Gear4) CL40-40-40-80 / OC DDR5-5200 (Gear4) CL40-40-40-80

AMD Ryzen 7000: DDR5-5200 (FCLK 1733 MHz) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (FCLK 2000 MHz) CL-40-40-40-80

Intel Core 13000: DDR5-5600 (Gear4) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (Gear4) CL-40-40-40-80

Testy procesorów AMD Ryzen 5000 przeprowadziliśmy pod systemem Windows 10. W nowszych modelach Intel Core 12000 i 13000 oraz AMD Ryzen 7000 postawiliśmy na system Windows 11, który powinien lepiej wykorzystywać potencjał nowych układów.

Intel Core i5-13400F w programach - konkurencja daleko w tyle

Jak wypada Core i5-13400F? Na pierwszy ogień testy w programach - wybraliśmy zastosowania, które są mocno zależne od wydajności procesora.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 38392 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38134 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 29008 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 28448 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24409 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 18486 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17527 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 16087 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15356 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 14601 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 13626 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 12614 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 11206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 11149 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11140

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2256 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 2125 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2052 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 2041 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 2022 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 1968 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 1915 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 1791 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 1560 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 1530 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 1471 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 1467 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1438 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 1367 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 1306

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 161 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 179 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 218 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 235 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 244 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 251 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 283 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 296 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 339 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 400 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 418 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 427 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 430 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 464 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 471 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 499 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 582 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 588 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 590 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 598 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 608

Corona 1.3 Benchmark - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 37 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 46 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 51 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 54 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 56 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 59 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 61 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 72 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 84 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 89 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 90 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 94 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 96 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 96 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 108 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 116 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 118 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 123 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 124

V-ray Benchmark - renderowanie 3D

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 42049 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38603 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 31197 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 30422 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 28184 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27442 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24664 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 24388 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 19694 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17482 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 17264 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 17148 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16874 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 16366 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 15626 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 13453 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 13362 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12647 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 12605 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 12346 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11573

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 128 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 139 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 145 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 150 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 150 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 155 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 168 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 182 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 199 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 213 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 217 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 222 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 241 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 249 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 296 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 307 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 310

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 22,84 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 21,53 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17,56 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 15,96 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 10,89 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 9,49

Core i5-13400F oferuje dużo lepsze osiągi względem poprzednika, a w większości testów wypada o kilka - kilkanaście procent lepiej od konkurencyjnego modelu Ryzen 7 5700X (są jednak testy typu Corona, gdzie na prowadzenie wysuwa się model AMD).

Intel Core i5-13400F jako tani model do grania? Wypada naprawdę nieźle

Core i5-13400F to model ze średnio-niższej półki, który powinien zainteresować osoby składające tańszy komputer do grania. Jak wypada w takim zastosowaniu? Wybraliśmy kilka nowszych tytułów - testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p, gdzie istotną rolę odgrywa wydajność procesora (w wyższych rozdzielczościach różnice między procesorami powinny się zacierać).

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 17889 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 17830 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17754 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 17590 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 16968 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 16910 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 16736 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 16576 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 16528 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 16412 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16332 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 16281 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 15996 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 15702 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 15673 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 15651 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15278 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 15016 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 15001 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 14939 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 14939

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 21204 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 18700 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 18327 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 18055 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 14450 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 13684 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 13552 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 13023 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 12752 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 12600 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 11753 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11569 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 10641 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 9996 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 9923 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9762 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 9206 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 8319 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8179 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 7983 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 7983

3DMark Time Spy sprawdza głównie wydajność karty graficznej, ale nawet ogólna punktacja pokazuje wyraźną przewagę "i-piątki". Jeszcze większe różnice widać przy składowej odpowiedzialnej za wydajność procesora - tutaj nowy model Intela wypada tutaj dużo lepiej względem modeli konkurencji.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 106

68 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 106

68 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 103

68 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 102

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 100

71 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 97

70 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 97

69 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 96

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 94

69 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 93

67 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 91

66 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 86

64 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 86

64 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 81

61 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 81

56 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 78

55 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 74

50 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 70

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 63

46 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 840

192 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 840

175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 837

183 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 828

183 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 824

169 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 757

172 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 739

172 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 708

190 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 708

180 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 684

185 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 682

184 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 652

190 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 646

180 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 640

171 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 637

168 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 623

174 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 545

163 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 528

154 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 520

147 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 518

150 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 495

134 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Najwyższe + RT Wysokie + DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 133

100 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 121

93 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 113

84 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 103

74 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 101

69 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 100

75 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 96

67 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 90

68 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 296

221 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 295

216 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 292

226 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 291

192 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 290

190 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 285

207 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 276

211 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 269

210 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 268

192 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 267

194 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 265

194 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 260

190 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 251

183 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 248

180 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 244

173 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 243

181 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 240

181 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 226

170 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 209

164 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 205

151 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 198

162 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 94

80 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 93

79 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 92

74 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 90

74 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 90

72 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 88

73 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 87

71 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 86

71 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 86

70 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 85

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 79

61 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 77

62 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 75

59 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 72

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 71

56 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 64

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 169

112 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 168

111 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 167

112 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 166

111 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 165

112 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 165

116 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 164

114 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 163

114 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 157

108 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 156

104 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 155

107 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 155

105 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 154

105 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 154

102 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 151

99 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 150

103 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 150

98 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 132

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 148

102 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 146

103 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 144

91 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 143

105 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 143

95 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 140

93 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 132

95 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 130

95 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 128

89 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 125

76 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 124

89 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122

70 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 121

79 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 118

74 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 117

73 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 114

65 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 109

61 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 88

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Intel Core i5-13400F nie zalicza się do najwydajniejszych procesorów do grania, ale w swojej kategorii jednostka wypada całkiem konkurencyjnie. W Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Horizon Zero Dawn i Riftbreaker widać wyraźną przewagę modelu Intela, ale w Counter Strike: GO, Wolfenstein: Youngblood na prowadzenie wysuwa się model AMD.

Pobór mocy Intel Core i5-13400F. Dobry model na trudne czasy

Intel Core i5-13400F charakteryzuje się niewielkim współczynnikiem TDP, ale jego maksymalny limit mocy to aż 148 W. Jak to wpłynie na pobór energii elektrycznej? Sprawdziliśmy to dla dwóch popularnych scenariuszy – wielowątkowego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 130 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 132 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 132 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 133 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 149 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 158 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 188 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 194 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 196 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 200 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 210 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 243 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 276 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 317 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 326 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 341 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 358 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 378 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 379 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 380 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 420 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 430 Intel Core i5-13400F (10C/16T) 430 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 438 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 443 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 452 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 459 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 460 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 468 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 484 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 493 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 502 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 502 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 505 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 516 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 573 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 574 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Intel Core i5-13400F zalicza się do najbardziej energooszczędnych procesorów w naszym zestawieniu - jednostka wypada tutaj bardzo podobnie do konkurencyjnego modelu Ryzen 7 5700X.

Intel Core i5-13400F - testy w programach z szybszą pamięcią RAM

Oczywiście nie mogło zabraknąć testów dla entuzjastów. Co prawda procesora Intel Core i5-13400F nie można podkręcić, ale można go połączyć z szybszymi pamięciami RAM (tylko na płytach głównych B660/B760, H760 i Z690/Z790). Wyniki porównaliśmy do innych modeli po OC (o ile dany model oferował taką funkcję) w połączeniu z szybszymi pamięciami RAM.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41365 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 39839 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 31340 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 29843 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 29529 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 29361 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 27065 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 23896 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 20209 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 19284 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16419 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 16126 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 15666 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 14643 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 13384 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 12399 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 12223 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12128 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 11918 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 11908 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 11908

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 2259 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,8 GHz 2258 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 2125 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,7 GHz 2065 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,7 GHz 2059 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz* 1998 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 1989 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 1915 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 1801 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 1724 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz* 1620 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 1616 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 1561 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 1557 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 1531 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 1518 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 1517 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 1485 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz* 1305 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 1281 *taktowanie obniżone względem domyślnej wartości Boost dla jednego rdzenia

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 156 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 164 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 204 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 210 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 234 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 236 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 256 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 273 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 311 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 365 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 396 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 403 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 408 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 426 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 427 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 499 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 531 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 540 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 544 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 572 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 588

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 35 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 35 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 41 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 47 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 52 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 52 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 55 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 56 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 68 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 82 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 83 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 84 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 93 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 94 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 108 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 108 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 111 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 112 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 118 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 123

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 43880 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41249 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 34384 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 32918 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 29057 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 28673 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 26894 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 26386 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 21389 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 18929 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 18471 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 17706 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 17549 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 17297 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 16756 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 13685 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 13619 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13453 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 13362 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 13288 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 12288

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 122 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 130 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 139 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 141 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 141 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 160 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 175 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 180 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 195 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 212 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 213 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 214 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 222 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 273 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 278 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 279 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 307

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 23,93 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 21,42 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 19,18 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 17,52 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 11,25 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 9,56

Core i5-13400F traci dystans do konkurenta, gdy zdecydujemy się na przetaktowanie modelu Ryzen 7 5700X - w niektórych testach jednostka wypada bardzo podobnie, a w niektórych już przegrywa z modelem AMD.

Intel Core i5-13400F z szybszymi pamięciami - ile można zyskać w grach?

Jak zastosowanie szybszych pamięci DDR5 RAM wpływa na wydajność w grach? Sprawdziliśmy to na przykładzie kilku nowszych tytułów w rozdzielczości 1080p, gdzie różnice między poszczególnymi procesorami powinny być jeszcze dobrze widoczne (w wyzszych rozdzielczościach większe znaczenie odgrywa karta graficzna, więc różnice między procesorami będą się zacierać).

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 18123 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 18079 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 18058 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 17863 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 17306 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 17136 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 16979 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 16668 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16665 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 16656 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 16648 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 16477 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 16428 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 16357 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 15853 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 15833 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 15763 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 15751 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 15241 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 15228 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 15172

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 22593 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 19804 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 19551 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 19392 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 16291 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 14991 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 14821 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 13259 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 13157 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 13154 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 13037 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 12287 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 11769 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 11536 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10421 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 10244 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 10032 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 9814 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8823 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 8608 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 8409

Wyniki w 3DMarku Time Spy nie powinny być specjalnym zaskoczeniem. Co prawda ogólna wydajność platformy jest zbliżona, ale przy składowej odpowiedzialnej za wydajność procesora różnica to już prawdziwa przepaść - Core i5-13400F może się równać z dużo droższymi 12- i 16-rdzeniowymi modelami Ryzen 5000.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 106

68 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 106

68 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 104

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 104

69 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 102

70 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 97

70 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 97

68 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 97

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 96

68 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 95

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 92

69 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 90

62 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 88

63 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 87

65 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 85

62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 82

61 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 81

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 81

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 74

50 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 72

54 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 65

47 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 877

189 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 860

184 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 858

168 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 857

184 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 841

191 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 772

176 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 740

169 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 717

167 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 714

168 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 708

194 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 690

190 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 688

190 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 672

178 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 668

177 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 663

176 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 652

190 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 632

177 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 536

156 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 532

156 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 526

150 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 495

134 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Najwyższe + RT Wysokie + DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 146

109 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 127

98 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 119

90 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 111

83 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 108

82 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 108

80 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 106

78 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 98

73 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 296

222 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 295

216 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 294

221 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 292

212 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 291

200 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 288

209 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 280

218 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 275

218 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 274

203 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 274

197 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 272

200 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 271

206 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 265

197 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 264

196 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 262

187 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 262

201 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 251

174 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 243

183 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 221

172 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 212

170 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 205

151 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 97

79 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 97

79 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 93

77 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 92

77 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 92

75 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 91

75 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 91

74 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 89

73 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 88

72 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 86

71 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 81

64 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81

62 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 79

63 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 76

61 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 73

59 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 68

54 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 172

118 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 171

118 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 171

116 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 171

115 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 169

112 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 165

116 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 165

115 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 163

114 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 161

110 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 160

116 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 157

110 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 157

107 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 156

108 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 155

106 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 155

103 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 151

102 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 150

98 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 132

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 151

114 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 148

102 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 146

110 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 145

91 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143

100 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 136

97 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 134

97 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 129

93 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 129

90 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 128

85 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 127

84 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 125

89 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 124

80 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 121

79 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 116

72 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 116

69 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 115

69 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 88

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Zastosowanie szybszych pamięci RAM przekłada się na lepsze osiągi, aczkolwiek Core i5-13400F to model plasujący się raczej w środku zestawienia. W takich grach jak Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Horizon Zero Down czy Riftbreaker oferuje on wyraźnie lepsze osiągi względem konkurenta, ale w takich tytułach jak Counter-Strike: Global Offensive czy Wolfenstein Youngblood na prowadzenie wysuwa się model AMD.

Intel Core i5-13400F z szybszymi pamięciami RAM - jak to wpływa na pobór mocy?

Jak Core i5-13400F z szybszymi pamięciami wypada na tle innych, podkręconych procesorów? Sprawdziliśmy to dla tych samych scenariuszy - mocnego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 136 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 137 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 155 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 158 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 165 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 175 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 184 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 192 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 265 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 265 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 273 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 302 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 309 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 310 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 347 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 351 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 390 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 409 Intel Coere i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 438 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 397 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 423 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 433 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 438 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 440 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 445 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 448 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 470 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 495 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 495 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 505 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 510 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 513 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 522 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 526 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 535 Intel Coere i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 536 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 560 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 592 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Zastosowanie szybszych pamięci nie wpływa znacząco na pobór mocy platformy - Core i5-13400F to nadal jedna z najmniej energochłonnych propozycji w naszym zestawieniu. Trzeba się jednak liczyć, że podkręcenie konkurencyjnego modelu Ryzen 7 5700X wiąże się ze znacznym wzrostem poboru mocy (jest to widoczne szczególnie w teście mocniejszego obciążenia procesora - różnica wynosi tutaj prawie 50 W).

Intel Core i5-13400F - nowy hit z niższej półki? W tej cenie to chyba nie bardzo...

Nadszedł czas na podsumowanie, jednak mamy tutaj raczej mieszane uczucia. Przed oficjalną procesora snuliśmy marzenia, że Core i5-13400F będzie nowym hitem tanich komputerów. Mieliśmy otrzymać bardzo dobry model w atrakcyjnej cenie. Problem w tym, że nowy model został dużo wyżej wyceniony względem poprzednika, co niestety mocno wpływa na jego odbiór.

Intel Core i5-13400F to następca popularnego modelu Core i5-12400F, jednak producent wyposażył go w większą liczbę rdzeni – oprócz 6 wydajnych P-Core, dołożył 4 efektywne E-Core. Co więcej, zachowano tutaj zgodność ze starszymi pamięciami DDR4 i nowszymi DDR5, więc będzie można przyoszczędzić lub wybrać bardziej przyszłościową konfigurację. Idealnym połączeniem będą płytki LGA 1700 z chipsetem B660, które da się dorwać w całkiem niezłych pieniądzach.

Hybrydowa konstrukcja rdzeni przekłada się na (relatywnie) dobre osiągi w procesorowych zastosowaniach. Core i5-13400F jest o jakieś 22-30% wydajniejszy względem poprzednika Core i5-12400/12400F, a przy tym o jakieś 5-18% wydajniejszy względem modelu Ryzen 7 5700X. Dystans między procesorami zaciera się po podkręceniu Ryzena (ten czasami nawet wychodzi na prowadzenie). Sporym atutem „i-piątki” jest jednak niewielkie zapotrzebowanie na energię.

W grach dużo zależy od konkretnej pozycji. W tytułach korzystających z DirectX 12 zwykle możemy liczyć na wyraźnie lepsze osiągi względem modelu Ryzen 7 5700X, ale w tytułach korzystających z Vulkan lub DirectX 9 nowy model często przegrywa starcie. Wprawdzie procesora nie można podkręcić, ale można go połączyć z szybszymi pamięciami RAM, co powinno mieć przełożenie na lekką poprawę osiągów w grach.

Wszystko wyglądałoby pięknie, gdyby nie szalona wycena procesora. Core i5-13400F powinien u nas kosztować jakieś 1100 złotych. Jeszcze więcej trzeba będzie zapłacić za Core i5-13400 (wersja ze zintegrowaną grafiką), bo tutaj cena ma wynosić bagatela 1250 złotych. W tej cenie czar budżetowego niszczyciela pryska. Dostajemy po prostu dobry procesor o konkurencyjnych osiągach i niewielkim zapotrzebowaniu na energię.