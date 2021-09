Już dziś swoją premierę ma długo wyczekiwana gra – Kena: Bridge of Spirits. W sieci zdążyły pojawić się już pierwsze recenzje i wszystko wskazuje na to, że debiutancka produkcja studia Ember Lab, sprostała oczekiwaniom.

Pierwszy raz o grze Kena: Bridge of Spirits usłyszeliśmy jeszcze w 2020 roku, kiedy to produkcja została zapowiedziana podczas PlayStation Showcase. Gra, która pierwotnie miała trafić do nas jeszcze w 2020 roku, ostatecznie debiutuje dopiero dzisiaj, ale wygląda na to, że twórcy dobrze na tym wyszli. Pierwsze recenzje wskazują bowiem, że mamy do czynienia z prawdziwą perełką. Recenzenci chwalą głównie prostą walkę oraz przepiękny, otaczający nas świat, natomiast serwis GameInformer w swojej recenzji pokusił się o stwierdzenie, że „Kena: Bridge of Spirits, to produkcja, której zdecydowanie nie powinno się przegapić”. Poniżej znajdziecie zestawienie kilku pierwszych recenzji.

Zobacz pierwsze recenzje gry Kena: Bridge of Spirits:

PCGamer – 65/100

IGN – 8/10

GameInformer – 9/10

The Gamer – 4/5

GamesRadar – 4/5

Destructoid – 8/10

DualShockers – 10/10

Press Start – 8/10

Metacritic - 85/100

Push Square - 7/10

GameSpot - 9/10

GameRant - 4/5

Kena: Bridge of Spirits zadebiutuje również w wersji pudełkowej

Wyśmienite oceny, to nie jedyna dobra wiadomość zarówno dla studia, jak i dla graczy, bowiem już w listopadzie 2021 roku gra trafi również na półki sklepowe w wersji fizycznej, natomiast pre-ordery mają ruszyć wkrótce. Jest to na pewno dobra wiadomość dla tych, którzy preferują wersje pudełkowe, choćby dla atrakcyjnie wyglądającej kolekcji (czyt. Autor tekstu). Przypomnijmy, że gra debiutuje na pecetach oraz na konsolach PS4 i PS5. Powiem Wam szczerze, że te recenzje kuszą na tyle mocno, że już chyba dzisiaj dam się ponieść tej produkcji. A Wy? Dajcie znać w komentarzach, czy już graliście, czy może jeszcze zwlekacie z zakupem.

Źródło: Informacja własna