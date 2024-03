Nintendo Switch 2 jak PS4 Pro? Doniesienia o wydajności

Kiedy Nintendo Switch 2 zadebiutuje? Zdania ekspertów są podzielone, przy czym mówimy o zakulisowych doniesieniach, bo oficjalnej zapowiedzi sprzętu nadal nie ma. Tymczasem otrzymujemy nieoficjalne informacje na temat specyfikacji konsoli.

Temat Nintendo Switch 2 po raz kolejny powraca. Nie jest zaskoczeniem, że w dalszym ciągu bazujemy na nieoficjalnych informacjach; japońska korporacja nadal nie pokusiła się o oficjalną zapowiedź sprzętu.

Źródłem najnowszych doniesień jest youtuber Moore’s Law is Dead, który twierdzi, że wydajność Nintendo Switch 2 w trybie stacjonarnym będzie porównywalna z wydajnością ulepszonej wersji PlayStation 4, czyli PS4 Pro. Nintendo Switch 2 ma być rzekomo wyposażone w układ T239, a Moore’s Law is Dead precyzuje, że technologia jego wykonania to 8nm proces technologiczny Samsunga.

W środku Nintendo Switch 2 znajdziemy prawdopodobnie 12 GB pamięci. Jeśli chodzi o tryb przenośny, to czas pracy ma przewyższać to, co oferuje Steam Deck. Również jakość obrazu ma przemawiać za nowym Switchem, a wszystko dzięki ray tracingowi. Z kolei wydajność to już domena Steam Decka.

“Tak więc, jeśli Steam Deck działa w rozdzielczości 720p w niskiej rozdzielczości przy 40 fps, to myślę, że (Nintendo Switch 2, przyp. red.)poradzi sobie (w wysokiej rozdzielczości 720p przy technologii ray tracingu przy 30 fps.” - spekuluje youtuber.

Premiera pozostaje tajemnicą. Z jednej strony sprzęt już jest w rękach deweloperów, z drugiej zaś pojawiają się doniesienia o premierze w pierwszym kwartale 2025 r.

