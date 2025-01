PlayStation 6 szybciej, niż myślisz. Ostatnie testy najważniejszego elementu

Konsole do gier

Nowy procesor, lepszy układ graficzny, a do tego - a jakże - wsparcie sztucznej inteligencji. Są nowe wiadomości o Sony PlayStation 6.

Niespodziewanie dotarła do nas ciekawa informacja. Wynika z niej, że Sony może zaprezentować kolejną odsłonę swojej bestsellerowej konsoli do gier szybciej, niż myśleliśmy. Kiedy może to nastąpić?

Premiera PS6 nadchodzi wielkimi krokami

Najnowsze spekulacje mówią o tym, że Sony ukończyło już projekt nowego SoC (System-on-a-Chip, czyli serce nowej konsoli – najważniejszy chipset). Do rozpoczęcia produkcji oczywiście zostało jeszcze sporo czasu, ale finalne testy miałyby się rozpocząć jeszcze w tym roku. Ta faza, nazywana “Tapeout”, jest ostatnim etapem przed produkcją chipów.

Wygląda na to, że w produkcji konsoli PlayStation 6 Sony skorzysta z procesora AMD. Nie będzie to jednak standardowy chipset, a rozwiązanie stworzone specjalnie z myślą o kolejnej generacji konsoli Sony. W PS5 mieliśmy rdzenie procesora Zen 2. Teraz spodziewamy się znaczącego przeskoku technologicznego i użycia rdzeni Zen 5. Procesor ma być 8-rdzeniowy i obsługiwać 16 wątków. Tym samym AMD znów wygrywa walkę z Intelem i dostarczy chipy do nowego PlayStation.

Co może potrafić nowa konsola Sony PlayStation 6?

Kolejna generacja konsoli japońskiej firmy otrzyma również nowy układ graficzny. Możliwości wyświetlania obrazu wzrosną do 8K przy 60 kl./s oraz 4K przy 120 kl./s.

Mówi się także o wsparciu dla skalowania obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pojawić się mogą dwa rozwiązania: PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) oraz AMD FidelityFX Super Resolution 5 (FSR 5). Wcześniej pojawiały się też inne przecieki na temat technologii graficznych, które pojawią się w PS6. Bez dwóch zdań płynność gier i jakość wyświetlanej grafiki będą wyraźnie lepsze niż w obecnie sprzedawanych konsolach Sony PS5.

Kiedy premiera PlayStation 6?

Sony PlayStation 6 może trafić do produkcji w 2027 roku. Dotychczas wydawało się, że stanie się to o rok później. Wciąż jednak mówimy o informacjach nieoficjalnych.

Dziś najlepszy model konsoli Sony to PlayStation 5 Pro. Jej cena to około 3,5 tys. zł.

Źródło: chip.de