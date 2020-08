Z grona serii FIFA i PES to ta pierwsza ma opinię łatwiejszej i przyjemniejszej dla niedzielnych graczy. Najwidoczniej niektórzy i tak narzekają, bo EA przygotowuje kolejne ułatwienia na drodze do zwycięstw.

FIFA 21 pozwoli cofać akcję po nieudanym zagraniu

„Nie wyszedł mu ten strzał, teraz kręci głową. Mam nadzieję, że nie skręci sobie karku”. Kojarzycie? To jeden z barwniejszych komentarzy (niektórzy wolą ten o gołębiach czy rzucaniu okularów sędziemu), o jakie serię FIFA wzbogacił Dariusz Szpakowski. W najnowszej odsłonie go nie usłyszymy, a nawet gdyby to pojawiałby się dość rzadko. Jedną z nowych funkcji w FIFA 21 będzie Gameplay Rewind. I nazwa tłumaczy tu niemal wszystko.

EA zdecydowało się pozwolić graczom na cofanie rozgrywki o kilka sekund. Nie tylko na powtórkę stałego fragmentu gry (rzut rożny, rzut wolny czy rzut karny), ale również akcji zakończonej nieudanym podaniem czy niecelnym strzałem. Na przygotowanym przez EA materiale wideo możecie zobaczyć, jak Gameplay Rewind będzie wyglądać w praktyce (od 2:57).

Gameplay Rewind tylko w meczach towarzyskich

Wedle zapewnień z Gameplay Rewind można będzie skorzystać jedynie w trybie Szybki mecz i oby nic się w tej kwestii nie zmieniło. Wprowadzenie tej opcji do innych trybów mogłoby kompletnie zepsuć rywalizację.

Powyższy zwiastun przybliża także kilka innych elementów, jakie przyniesie FIFA 21. O niektórych z nich pisaliśmy ostatnio nieco szerzej.

Na premierę nie będziemy czekać szczególnie długo. FIFA 21 trafi do sklepów 9 października. Będzie dostępna na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. W odpowiednim czasie pojawi się też na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Źródło: EA SPORTS FIFA

