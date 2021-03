Po tym jak UE zatwierdziła przejęcie ZeniMax Media przez Microsoft, systematycznie spływają kolejne informacje na temat planów i bieżących działań nowego właściciela kilku marek doskonale znanych w świecie gier. Do usługi Xbox Game Pass dołączyło już 20 gier Bethesdy, długo nie czekaliśmy też na poszerzenie listy gier wspierających funkcję FPS Boost.

I rzecz jasna również w tym przypadku mowa o tytułach Bethesdy. Jakich konkretnie? Tylko przez chwilę od zapowiedzi było to zagadką, bardzo szybko ją rozwiązano. Mowa o następujących grach - Dishonored: Definite Edition, Fallout 4, Fallout 76, Prey oraz Skyrim Special Edition.

