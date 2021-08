Końcówka sierpnia i początek września to dla dzieci konieczność przestawienia się z wolnego na naukę, a dla rodziców czas zwiększonych wydatków. Xiaomi chce nieco poprawić humory jednym i drugim.

Ciekawe promocje Xiaomi na Back to School

W ramach rozkręcającej się akcji Back to School, również Xiaomi zdecydowało się na promocje. I liczba mnoga nie jest tutaj przypadkowa. Możemy mówić bowiem o różnych ofertach, sięgać po urządzenia i gadżety w niższych cenach, ale też po ciekawe zestawy. Stwierdzenie, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie nie będzie tutaj przesadą. Także z racji faktu, iż w przeciwieństwie do wielu innych promocji związanych z Back to School można liczyć na bardzo szeroki katalog urządzeń i gadżetów. Poza propozycjami dla młodszych, pomyślano również o studentach czy rodzicach szukających chociażby pojazdu elektrycznego lub AGD do domu.

Promocje obowiązują w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi, czyli mi-home.pl, mistore.pl i mimarkt.pl. To właśnie tam możecie zapoznać się z pełnymi ofertami, tutaj natomiast macie szansę przyjrzeć się kilku, naszym zdaniem, bardzo ciekawym propozycjom.

Mi 11 lite + Mi Watch Lite w zestawie

Gdyby zapytać dzieci o ich wymarzony zestaw gadżetów, prawdopodobnie w większości przypadków w odpowiedzi usłyszelibyśmy, iż chodzi o smartfon i smartwatch. Oczywiście powinny być to gadżety odpowiadające aktualnym trendom, dobrze wyglądające i sporo oferujące, ponieważ młodzi użytkownicy coraz lepiej wiedzą jak korzystać z dobrodziejstw nowych technologii. Problemem może być jednak cena. No chyba, że pojawi się oferta specjalna, którą Xiaomi akurat teraz może się pochwalić.

Producent oferuje zestaw składający się ze smartfona Mi 11 lite oraz smartwatcha Mi Watch Lite. Sięgając po Mi 11 lite w cenie 1399 zł (64 GB) lub 1499 zł (128 GB) można cieszyć się darmowym dodatkiem w postaci Mi Watch Lite. Promocja trwa do 26 sierpnia, w sklepach mi-home.pl, mistore.pl i mimarkt.pl.

Wypada w tym miejscu dodać, że Mi 11 Lite to jeden z najnowszych smartfonów tego producenta oferowanych na naszym rynku. Mowa o przedstawicielu średniej półki cechującym się naprawdę solidną specyfikacją. Wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 90 Hz świetnie sprawdza się nie tylko podczas podstawowych czynności, ale również w trakcie oglądania wideo czy grania. Obraz cechuje się nie tylko odpowiednią szczegółowością, ale też ładnymi kolorami i wysoką płynnością animacji. Wydajności wystarcza na wszystko, bo Mi 11 lite został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 732G oraz 6 GB pamięci RAM, a także w szybką pamięć wewnętrzną UFS 2.2.

Dodatkowo można spodziewać się dobrej jakości zdjęć z aparatu głównego 64 Mpix oraz selfie 16 Mpix. Być może zainteresuje to głównie dziewczynki i kobiety, to chyba one częściej wrzucają zdjęcia chociażby na portale społecznościowe lub po prostu rozbudowują prywatne kolekcje. Jeśli chodzi o kolorystykę smartfona, producent zadbał o klasyczną czerń Boba Black, ale również bardziej wpadające w oko warianty Peach Pink i Bubblegum Blue, które powinny spodobać się osobom lubiącym niebanalny sprzęt.

Mi Watch Lite to z kolei przystępny cenowo smartwatch, ale niech nie będzie to zniechęcające, bo również w jego przypadku można mówić o dobrych parametrach. Posiada 1,4-calowy ekran dotykowy z wieloma motywami tarcz do wyboru. Tak, aby w połączeniu z różnymi kolorami pasków móc dopasować zegarek do swojego stylu.

Oferuje zdecydowanie więcej niż tylko prezentowanie godziny i powiadomienia z telefonu. Pozwala na sterowanie muzyką, można spodziewać się także 11 wbudowanych trybów treningu. A skoro mowa o sprzęcie dla aktywnych, nie mogło zabraknąć modułu GPS, asystent oddechu, opcji pomiaru tętna oraz wodoszczelności 5ATM (do 50m). Atutem jest tutaj też czas pracy na baterii sięgający 9 dni (o ile nie korzysta się z GPS-u).

Inne zestawy Xiaomi na Back to School

Mi 10T za 1999 zł (128 GB) / 2199 zł (256 GB) + przystawka TV Mi Box S

Redmi Note 10 5G za 1099 zł (4 + 64 GB) / 1099 zł (4 + 128 GB) / 1199 zł (6 + 128 GB) + opaska sportowa Mi Band 5

Redmi Note 9 za 899 zł (3 GB + 64 GB) / 999 zł (4 GB +128 GB) + waga Mi Smart Scale 2

Redmi 9 za 649 zł (3 GB + 32 GB) / 749 zł (4 GB + 64 GB) + 10 000 mAh Mi 18W Fast Charge Power Bank 3

Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter 1S o 5% taniej

No dobrze, ale do szkoły czy w czasie wolnym do znajomych trzeba czymś dojechać. Dopóki pogoda dopisuje, a miejmy nadzieję będzie tak jak najdłużej, świetnie sprawdzi się hulajnoga elektryczna. Mi Electric Scooter 1S to jedna z ciekawszych propozycji na rynku w swoim segmencie cenowym. Posiada silnik o mocy 250 W, 8,5-calowe koła i jest w stanie osiągać prędkość do 25 km/h.

Maksymalne obciążenie na poziomie 100 kg sprawia, że skorzystać mogą z niej także starsi i więksi użytkownicy. Mimo tego jej złożenie zajmuje tylko 3 sekundy. Mierzy wtedy tylko 49 cm wysokości, a więc nie sprawia trudności przy przenoszeniu czy przewożeniu w bagażniku. Tym bardziej, że waga Mi Electric Scooter 1S to tylko 12,5kg. Nie wypada zapominać o bezpieczeństwie, tutaj ta kwestia została rozwiązana należycie. Mi Electric Scooter 1S dysponuje podwójnym układem hamulcowym, jasnym reflektorem o mocy 2W, czerwonym światłem tylnym oraz dodatkowymi odblaskami. Ciekawostkę, ale i bardzo praktyczny element stanowi wielofunkcyjna deska rozdzielcza, która wyświetla 8 rodzajów danych, w tym tryb prędkości, moc czy blokadę. Sama kierownica wykonana z materiału TPR pozwala z kolei na wygodny chwyt i komfort nawet przy dłuższej jeździe. Oczywiście Mi Scooter 1S można podłączyć do aplikacji Mi Home przez Bluetooth i przy pomocy smartfona nie tylko ją zablokować i odblokować, ale też dokładnie monitorować dane każdej jazdy.

Do 20 września w sklepach mi-home.pl, mistore.pl i mimarkt.pl Mi Electric Scooter 1S można kupić w promocyjnej cenie 1799 złotych.

Mi Robot Vacuum-Mop Essential o 25% taniej

Zmieniamy nieco kategorię sprzętów, bo Mi Robot Vacuum-Mop Essential nie wydaje się najważniejszy dla najmłodszych. Kto jednak powiedział, że promocje na przełom sierpnia i września nie mogą dotyczyć także rodziców? Trudno znaleźć wiele osób, które lubiłyby sprzątanie, a Mi Robot Vacuum-Mop Essential może w tym wyręczać.

Bez problemów radzi sobie z czyszczeniem w małych i średnich domach, oferuje dużą moc ssania 2200 Pa. Co ważne, możliwa jest tu 4-poziomowa regulacja mocy ssania i tym samym dopasowanie jej do rodzaju zabrudzeń. Jak sugeruje nazwa, dostępna jest tu również funkcja mycia mopem (3 ustawienia poziomu wody). Mi Robot Vacuum-Mop Essential to również między innymi inteligentny bezwładnościowy układ nawigacji i zdalne sterowanie z aplikacją Mi Home, a wszystko to przy niezwykle cienkiej obudowie o grubości 82 mm. Sprzątanie pod łóżkiem, sofą, stołem czy krzesłami nie jest dla tego robota problemem.

Do 20 września w sklepach mi-home.pl, mistore.pl i mimarkt.pl Mi Robot Vacuum-Mop Essential można kupić w promocyjnej cenie 599 złotych.

Mi TV Stick taniej o 25%

Smart TV w Twojej kieszeni. Tak producent reklamuje Mi TV Stick i absolutnie nie przesadza. To przenośny odtwarzacz multimediów wyposażony w system Android TV, który pozwala szybko i bez większego wysiłku zmienić dowolny telewizor, monitor lub projektor z portem HDMI w Smart TV - bez tak nielubianych kabli. Nie bój się też ograniczeń, Mi TV Stick to także dostęp do Google Play, wyszukiwanie głosowe oraz ChromeCast. Jakość? Full HD (1920 x 1080 pikseli), a więc przy naprawdę przystępnej cenie tego gadżetu trudno narzekać.

Do 20 września w sklepach mi-home.pl, mistore.pl i mimarkt.pl Mi TV Stick można kupić w promocyjnej cenie 149 złotych.

Inne rabaty Xiaomi na Back to School

opaska Mi Band 5 za 99 zł (zamiast 139 zł)

smartwatch Mi Watch Lite (czarny, kość słoniowa, niebieski) za 209 zł (zamiast 249 zł)

elektryczna hulajnoga 1S za 1799 zł (zamiast 1899 zł)

odkurzacz Vacuum-Mop Essential za 599 zł (zamiast 799 zł)

odkurzacz Mi Vacuum Cleaner G10 za 999 zł (zamiast 1 199 zł)

odkurzacz Mi Vacuum Cleaner mini za 129 zł (zamiast 199 zł)

odkurzacz Mi Vacuum Cleaner Light za 369 zł (zamiast 499 zł)

soniczna szczoteczka do zębów T500 za 109 zł (zamiast 159 zł)

10000 mAh Redmi Power Bank (biały) za 39 zł (zamiast 69 zł)

10000 mAh Mi Wireless Power Bank Essential (biały) za 89 zł (zamiast 149 zł)

10000 mAh Mi Wireless Power Bank Essential (czarny) za 89 zł (zamiast 149 zł)

10000 mAh Redmi Power Bank (czarny) za 39 zł (zamiast 69 zł)

czajnik Mi Smart Kettle Pro za 169 zł (zamiast 229 zł)

kamera Mi Home Security Camera 360° 1080p za 149 zł (zamiast 199 zł)

