Kingston wprowadza do sprzedaży najnowszą wersję swojego pendrive’a z klawiaturą, zapewniającego bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych na nim danych. Teraz – w modelu IronKey Keypad 200 – ten poziom jest nawet wyższy.

Kingston IronKey Keypad 200 to szyfrowany pendrive z klawiaturą (klasy militarnej)

Pendrive’y wykorzystujące szyfrowanie nie są niczym niezwykłym, ale pendrive’y z klawiaturą numeryczną (do zabezpieczania i uwierzytelniania za pomocą kodu PIN) to rzadkość. Kingston IronKey Keypad 200 jest najnowszym, a zarazem najbardziej zaawansowanym tego typu nośnikiem – pierwszym, który wykorzystuje zabezpieczenia w standardzie FIPS 140-3 poziomu trzeciego.

Domyślam się, że może ci to niewiele mówić. Spieszę więc z wyjaśnieniem, że jest to standard klasy militarnej, określający sposoby zabezpieczenia danych znajdujących się w pamięci. Aby uzyskać ten certyfikat Kingston między innymi pokrył obwody nośnika specjalną powłoką epoksydową, która uniemożliwia uzyskanie dostępu do wewnętrznych komponentów bez ich uszkodzenia. Krótko mówiąc: nie ominiesz szyfrowania,

A skoro już przy tym temacie jesteśmy, to warto wspomnieć, że IronKey Keypad 200 wykorzystuje 256-bitowe szyfrowanie XTS-AES i skutecznie chroni przed atakami Brute Force czy BadUSB. Do tego Kingston dorzuca jeszcze zasady, takie jak minimum 8-cyfrowy PIN, brak fabrycznie ustawionego kodu (użytkownik musi nadać go sam) czy destrukcja danych przy wielokrotnych próbach włamu. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast klawiatura pokryta warstwą polimerową, zapobiegającą analizie odcisków palców.

To wszystko razem sprawia, że nawet najbardziej zmotywowani i utalentowani (cyber)przestępcy mają być bezsilni. „Dzięki wyeliminowaniu potrzeby korzystania z oprogramowania i łatwości obsługi klawiatury, KP200 jest najlepszym rozwiązaniem dla osób poszukujących elastyczności przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa do przechowywania wrażliwych danych w ruchu” – dodaje Oscar Escayola Kaloudis z firmy Kingston.

Przede wszystkim pendrive

Sporo wiemy już na temat bezpieczeństwa, a jak przedstawiają się pozostałe elementy specyfikacji tego pendrive’a? Spójrzmy… Wykorzystuje on interfejs USB 3.2 Gen 1, oferując zapis danych z prędkością do 115 MB/s i odczyt do 145 MB/s. Jeśli zaś chodzi o dostępne wersje pojemnościowe, to w sklepach znajdziemy modele z 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB i 128 GB pamięci.

Domyślasz się pewnie, że nie są to tanie rzeczy. Ale jak bardzo drogie są? Ceny rozpoczynają się od 549 zł za model 8 GB i sięgają 1299 zł za model 128 GB.

Źródło: Kingston, Monday