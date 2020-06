Razer Ornata V2 to nowa wersja klawiatury, która pokazuje, że kompromis może zadowalać, a nawet zachwycać. Docenią ją przede wszystkim ci gracze, którzy poza graniem mają też inne zainteresowania i oddają się im przed ekranami swoich komputerów.

Stanowiący ważną część naszego rankingu najlepszych klawiatur do gier model producenta z Kalifornii doczekał się nowej wersji: Razer Ornata V2. Pewne cechy i elementy pozostały niezmienione – miejmy nadzieję, że na czele z połączeniem mechanicznej precyzji i membranowej wygody.

Złoty środek czy suma zalet? Razer Ornata V2 to hybrydowa klawiatura dla (wymagających) graczy

Tak jak pierwszy model spod tego znaku, tak i Razer Ornata V2 reprezentuje gatunek klawiatur hybrydowych, a więc wykorzystujących przełączniki mechaniczno-membranowe. Z jednej strony jest więc wygodna jak „membranówka”, z drugiej – zapewnia precyzję i odczuwalny klik, niczym rasowy „mechanik”.

Model z „V2” w nazwie ma trzy dodatkowe przyciski oraz kółko przewijania – służą one do obsługi multimediów: przełączania utworów, pauzowania czy też ustawiania odpowiedniej głośności. To mały bonusik, ale na pewno zasługuje na to, żeby go docenić. I na pewno zostanie doceniony.

Razer Ornata V2 to gamingowa klawiatura wysokiej klasy. Co o tym świadczy?

Choć przede wszystkim jest to gamingowa klawiatura, równie dobrze sprawdzi się podczas pracy i wykonywania codziennych czynności. Niezależnie od tego, co robisz, bez wątpienia z przyjemnością skorzystasz z podpórki pod nadgarstki, obitej sztuczną skórą. A jeśli jednak niekoniecznie, to możesz ją łatwo odłączyć – jest mocowana na magnes.

Kolejne plusy na liście to: N-key rollover, w pełni programowalne klawisze i obsługa makr, wielokolorowe podświetlenie Chroma RGB oraz kanaliki od spodu umożliwiające schowanie przewodu.

Ile kosztuje klawiatura Razer Ornata V2? Cena to jasny sygnał, że nie jest to sprzęt dla każdego

Nie jest to najdroższa klawiatura gamingowa na rynku – nie jest nawet blisko. Mimo to grupa użytkowników gotowych zapłacić tyle pieniędzy też nie jest najszersza – nawet pomimo tego, że specyfikacja wygląda bardzo zachęcająco. O jakich kosztach konkretnie mówimy? Cena Razer Ornata V2 wynosi 110 euro bez centa.

Źródło: Razer

