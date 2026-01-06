Intel prezentuje procesory Core Ultra 300. Nowa era laptopów i handheldów

Intel zaprezentował procesory Core Ultra 300, które trafią do laptopów i handheldów. Trzecia generacja Core Ultra ma oferować wyższą wydajność, lepszą grafikę i dłuższy czas pracy na baterii.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Intel wprowadza do swojej oferty mobilne procesory Core Ultra 300 (Panther Lake). Nowa generacja układów trafi do laptopów, handheldów i urządzeń przemysłowych. Jednostki zostały zaprojektowane z myślą o połączeniu wysokiej wydajności z długim czasem pracy na baterii, ale też dobrej wydajności w grach.

Więcej o budowie układów Intel Panther Lake mogliście przeczytać w relacji z Intel Technology Tour. Podczas targów CES 2026 Intel zdradził dokładną specyfikację oraz możliwości jednostek.

Nowa architektura i proces technologiczny Intel 18A

Procesory Core Ultra 300 są zbudowane z kilku oddzielnych jąder krzemowych. Intel podkreśla zastosowanie nowego procesu litograficznego Intel 18A, jednak warto zaznaczyć, że w nim wytwarzane jest jedynie najważniejsze jądro z rdzeniami obliczeniowymi. Jądro z układem graficznym (GPU) oraz modułami interfejsów (I/O) powstaje w zewnętrznej fabryce TSMC.

Procesor Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) składa się z kilku jąder krzemowych

Procesory Panther Lake oferują maksymalnie 16 rdzeni w konfiguracji: 4 rdzenie wydajnościowe P-Core (Cougar Cove),8 rdzeni energooszczędnych E-Core (Darkmont) oraz 4 rdzenie Low Power Island (Darkmont LP). Co prawda Intel nie podał dokładnych wartości wzrostu IPC, ale zapowiada wyraźny postęp względem poprzedniej generacji rdzeni.

Dużo wydajniejsza grafika

Jedną z największych nowości jest debiut zintegrowanej grafiki Xe3 (nazwa kodowaCelestial). Najmocniejsza wersja – Arc B390 – oferuje 12 rdzeni Xe i ma zapewnić ogromny skok wydajności. Warto jednak zauważyć, że topowa grafika znajdzie się w jednostkach Core Ultra X, natomiast zwykłe wersje układów oferują słabszą konfigurację z 4 rdzeniami Xe.

Według deklaracji Intela topowa grafika Xe3 jest nawet 70–80 proc wydajniejsza od grafiki z procesorów AMD Ryzen AI 300 (Strix Point) w tym samym limicie TDP, a w niektórych scenariuszach może dorównywać mobilnej karcie graficznaj NVIDIA GeForce RTX 4050.

Dzięki wysokiej wydajności przy niskim zużyciu energii, Panther Lake trafi nie tylko do notebooków, ale również do gamingowych handheldów. To segment, w którym dotychczas dominowało AMD. Intel zapowiada pierwsze urządzenia z Windows jeszcze w tym roku, a więcej konstrukcji ma pojawić się podczas targów Computex 2026.

Dużo wydajniejsze w AI

Procesory Core Ultra 300 zostały wyposażone w nową jednostkę NPU o wydajności sięgającej 50 TOPS, więc nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu w porównaniu z serią Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, która oferowała 48 TOPS. Nowe układy spełniają jednak wymagania platformy Windows Copilot+. Intel wyraźnie pozycjonuje Panther Lake jako procesory przygotowane do lokalnych obciążeń AI – zarówno w zastosowaniach konsumenckich, jak i profesjonalnych.

Specyfikacja procesorów Intel Core Ultra 300 (Panther Lake)

Intel wprowadzi na rynek 14 różnych modeli Core Ultra 300, różniących się: liczbą rdzeni, konfiguracją GPU, taktowaniem i obsługą pamięci. Poniżej znajdziecie pełne porównanie poszczególnych modeli, które trafią do laptopów i handheldów.

Model Rdzenie (P+E+LPE) Taktowanie Turbo Pamięć L3 NPU (TOPS) GPU Pamięć RAM TDP (bazowe / maks.) Core Ultra X9 388H 16 (4+8+4) 5,1 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12 Xe) LPDDR5X-9600 25 W (65–80 W) Core Ultra 9 386H 16 (4+8+4) 4,9 GHz 18 MB 50 Intel Graphics (4 Xe) LPDDR5X-8533 / DDR5-7200 25 W (65–80 W) Core Ultra X7 368H 16 (4+8+4) 5,0 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12 Xe) LPDDR5X-9600 25 W (65–80 W) Core Ultra 7 366H 16 (4+8+4) 4,8 GHz 18 MB 50 Intel Graphics (4 Xe) LPDDR5X-8533 / DDR5-7200 25 W (65–80 W) Core Ultra 7 365 8 (4+0+4) 4,8 GHz 12 MB 49 Intel Graphics (4 Xe) LPDDR5X-6800 / DDR5-6400 25 W (55 W) Core Ultra X7 358H 16 (4+8+4) 4,8 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12 Xe) LPDDR5X-9600 25 W (65–80 W) Core Ultra 7 356H 16 (4+8+4) 4,7 GHz 18 MB 50 Intel Graphics (4 Xe) LPDDR5X-8533 / DDR5-7200 25 W (65–80 W) Core Ultra 7 355 8 (4+0+4) 4,7 GHz 12 MB 49 Intel Graphics (4 Xe) LPDDR5X-6800 / DDR5-6400 25 W (55 W) Core Ultra 5 338H 12 (4+4+4) 4,7 GHz 18 MB 47 Arc B370 (10 Xe) LPDDR5X-8533 25 W (65–80 W) Core Ultra 5 336H 12 (4+4+4) 4,6 GHz 18 MB 47 Intel Graphics (4 Xe) LPDDR5X-8533 / DDR5-7200 25 W (65–80 W) Core Ultra 5 335 8 (4+0+4) 4,6 GHz 12 MB 47 Intel Graphics (4 Xe) LPDDR5X-6800 / DDR5-6400 25 W (55 W) Core Ultra 5 325 8 (4+0+4) 4,5 GHz 12 MB 47 Intel Graphics (4 Xe) LPDDR5X-6800 / DDR5-6400 25 W (55 W) Core Ultra 5 332 6 (2+0+4) 4,4 GHz 12 MB 46 Intel Graphics (2 Xe) LPDDR5X-6800 / DDR5-6400 25 W (55 W) Core Ultra 5 322 6 (2+0+4) 4,4 GHz 12 MB 46 Intel Graphics (2 Xe) LPDDR5X-6800 / DDR5-6400 25 W (55 W)

Równolegle zadebiutują wersje Edge, przeznaczone m.in. dla przemysłu i robotyki. Intel twierdzi, że jego flagowe układy znacząco przewyższają konkurencyjne rozwiązania, takie jak NVIDIA Jetson Orin.

Kiedy nowe laptopy?

Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) to jedna z najważniejszych premier mobilnych procesorów ostatnich lat. Nowa architektura, przełomowa grafika Xe3, silny nacisk na AI oraz wejście w segment handheldów sprawiają, że Intel chce rzucić wyzwanie AMD i NVIDII.

Tak to przynajmniej wygląda "na papierze". Jak będzie w praktyce? O tym przekonamy się na przykładzie konkretnych urządzeń. Zgodnie z zapowiedziami Intela, przedsprzedaż laptopów rusza 6 stycznia, natomiast pierwsze dostawy planowane są na koniec miesiąca. Według producenta, w 2026 roku na rynku ma być dostępnych ponad 200 projektów urządzeń opartych na procesorach Core Ultra 300.

Organizatorem wyjazdu na CES 2026 była firma Intel