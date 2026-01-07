Te słuchawki skanują ci mózg. Dzięki nim zagrasz lepiej

Na targach CES 2026 pokazano słuchawki, które nie tylko odtwarzają dźwięk. Propozycja Neurable ma wejść w interakcję z naszym mózgiem, by stworzyć kompleksowy pakiet danych dotyczących naszego stanu podczas rozgrywki.

Na targach CES 2026 nie brakuje nietuzinkowych technologii, chociażby odkurzaczy pokonujących schody. Neurable to firma z zupełnie innej branży, ale także z ciekawymi pomysłami. Od lat rozwija interfejsy komputer-mózg, tworząca przede wszystkim sprzęt dla armii. W ostatnich miesiącach zaczęła jednak implementować swoje rozwiązania w konsumenckich słuchawkach jak MW75 Neuro LT. Te słuchawki pozwalają na śledzenie aktywności mózgu i tworzenie na tej podstawie raportów dotyczących stanu zdrowia.

Zastosowania systemu MW75 Neuro LT firma Neurable postanowiła przenieść do słuchawek poświęconych graczom. Efektem jest współpraca z HP i słuchawki HyperX z modułami do elektroencefalografii, które odczytują sygnały wytwarzane przez nasz mózg w czasie rzeczywistym. Jakie otwiera to możliwości?

Słuchawki analizujące gracza dzięki EEG

Charakterystyczne nauszniki w słuchawkach Neurable składają się z ciemniejszego i jaśniejszego materiału. Po ich założeniu przykładamy 12 kanałów elektroencefalograficznych do naszej głowy. Te mogą mierzyć poziom naszego skupienia, obciążenie mentalne, ale także i prędkość reakcji podczas rozgrywki. To wszystko przy braku dodatkowego obciążenia i modułów podłączanych do naszej głowy.

Dzięki tym pomiarom towarzysząca aplikacja tworzy profil użytkownika. Nie potrzeba sesji kalibracyjnej, by urządzenie oceniło, czy jesteśmy bardziej skupieni, czy jednak się rozpraszamy. Częścią doświadczenia jest korzystanie ze stworzonego przez Neurable systemu Prime, który dostarcza informacje na temat poziomu zaangażowania i pozwala nauczyć się korygowania własnych myśli tak, by mocniej oddać się rozgrywce.

Słuchawki Neurable mogą analizować postępy gracza

Gracze mogą skorzystać z trybów poświęconych treningom kognitywnym, podczas których otrzymują całościowy opis aktywności ich mózgu. Według Neurable to ma przełożyć się na bardziej zrównoważoną dystrybucję sił i skupienia na całą sesję rozgrywki. Zdaniem Neurable tego typu słuchawki staną się odpowiednikiem urządzeń do pomiaru aktywności.

Rozwiązanie promuje się z myślą o graczach kompetetywnych, ale w dalszej perspektywie rozwiązanie Neurable może zmniejszyć zmęczenie codziennymi aktywnościami i pomóc w wykazywaniu, co wpływa najmocniej na zmęczenie naszego mózgu. Firmy współpracują nad tym, by słuchawki trafiły do masowej produkcji.

Źródło: Neurable