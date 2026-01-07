Monitory

Zapowiadają nową erę gamingu. MSI pokazuje nowe monitory

przeczytasz w 2 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
MSI ujawnia monitory gamingowe nowej generacji z funkcjami AI oraz serię kompaktowych komputerów Edge AI. Kluczowe nowości to QD‑OLED 360 Hz, G‑SYNC Pulsar i lokalne narzędzia AI.

MSI zaprezentowało nowe monitory gamingowe, które mają "wyznaczać standardy w profesjonalnym gamingu i obliczeniach Edge AI". Należą do nich zaawansowane monitory z funkcjami sztucznej inteligencji oraz seria kompaktowych komputerów AI Edge.

Monitory gamingowe nowej generacji

34‑calowy MPG 341CQR QD‑OLED X36 oferuje format 21:9 UWQHD i 360 Hz. Panel piątej generacji z RGB Stripe poprawia czytelność tekstu i redukuje aberracje. Twardość 3H zwiększa odporność na rysy, a PureBlack QD‑OLED ogranicza odbicia światła w jasnych pomieszczeniach.

MSI dodaje HDR Curve Customization z 14 punktami regulacji, by uniknąć nagłych skoków jasności. System OLED Care 3.0 z AI Care Sensor i wbudowanym NPU wykrywa obecność użytkownika i automatycznie uruchamia oszczędzanie energii lub Pixel Refresh, co ma wydłużyć żywotność matrycy bez gromadzenia danych.

MEG X: monitor gamingowy z inteligencją AI

Flagowy MEG X wraca na CES 2026. Bazuje na technologii X36, ale integruje AI Gaming Intelligence działające w każdej grze. Sześć trybów (AI Tracker, AI Gauge, AI Vision+, AI Scene, AI Goggle, AI Scope) wspiera celowanie, widoczność i analizę scen w czasie rzeczywistym.

W zestawie pojawia się eksluzywny AI Robot Lite – asystent głosowy do szybkiego uruchamiania funkcji monitora i skrótów systemowych podczas gry. Rozwiązanie ma ułatwić obsługę bez odrywania rąk od kontrolera lub klawiatury.

Esport: 27 cali, WQHD i G‑SYNC Pulsar

MPG 272QRF X36 to 27‑calowy Rapid IPS z WQHD i odświeżaniem 360 Hz, współtworzony z NVIDIA dla esportu. G‑SYNC Pulsar łączy zmienne strobowanie podświetlenia z VRR, zapewniając wyższą efektywną płynność i czysty ruch w dynamicznych scenach.

Czujnik światła w G‑SYNC Ambient Adaptive Technology dobiera jasność i temperaturę barwową do otoczenia. Monitor przyjmuje aktualizacje firmware od NVIDIA i oferuje tryby skalowania, w tym symulację 25" w kilku rozdzielczościach dla zachowania ostrości obrazu.

Komputery AI Edge: lokalna moc i prywatność

Nowy komputer 4L z AMD Ryzen AI MAX+ 395 zapewnia do 126 TOPS AI i Unified Memory do 128 GB LPDDR5X 8000 (96 GB dla GPU). Producent deklaruje obsługę modeli LLM do 109B parametrów przy 15 TPS, z pełnym przetwarzaniem lokalnym i chłodzeniem Glacier Armor.

Aplikacja MSI Edge AI (premiera na CES 2026) wykorzystuje RAG do pracy na prywatnych dokumentach bez wysyłania ich do chmury. Umożliwia m.in. analizy portfela, notatki ze spotkań i mapy myśli, działając na komputerze użytkownika.

