Premiera filmu The Batman zbliża się wielkimi krokami. Pojawił się kolejny klip zapowiadający nadchodzącą produkcję. Czy są tu fani DC Universe? Co czeka fanów Batmana?

Batman i Kobieta Kot w akcji

Zbliżamy się do premiery filmu The Batman – filmu akcji powstałego na podstawie serii komiksów wydawnictwa DC Comics. Planowo pojawi się na ekranach kin 4 Marca 2022 roku. Warner Bros Pictures prowadzi promocję filmu, a teraz w sieci pojawił się krótki klip, w którym możemy zobaczyć samego Batmana i Kobietę Kot w roli głównej, jak potoczy się ich współpraca? Ukazane sceny walki wyglądają naprawdę obiecująco. O tym możecie przekonać się sami. Klip możecie obejrzeć poniżej.

Oczekiwana adaptacja komiksu

W oczekiwanej adaptacji komiksu Matta Reevesa, Robert Pattinson wcieli się w rolę Batmana z Gotham, a w obsadzie znajdą się tacy aktorzy, jak Paul Dano, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis i Jeffrey Wright. Dano i Farrell wystąpią w roli dwóch najbardziej ikonicznych złoczyńców Batmana – Człowieka-Zagadki i Pingwina. Potwierdzono, że The Batman czerpie inspirację z klasycznych komiksów o Batmanie – Year One i The Long Halloween.

Jak Wam się podoba ten krótki klip? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: @TheBatman