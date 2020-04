Gry komputerowe Sprawa jest prosta: kochasz Hirołsów? Polubisz Fort Triumph z dnia 17-04-2020

Nie oszukujmy się – Fort Triumph pewnie nie jest grą, która przejdzie do historii i stanie się klasykiem na miarę Heroes of Might & Magic. Ale jeśli takie klimaty cię kręcą, to dzieło studia CookieByte Entertainment może cię pochłonąć bez reszty.