XCOM: Chimera Squad nadciąga. Firma 2K Games oficjalnie zapowiedziała kolejną przygodę w tym uniwersum. Zwiastun zdradza, że na jej premierę nie będziemy musieli długo czekać. Jest dosłownie za rogiem.

Nowy XCOM: Chimera Squad – niespodziewana zapowiedź

XCOM: Chimera Squad nie jest pełnowymiarową kontynuacją genialnej gry XCOM 2. Firma 2K Games woli zamiast tego używać określenia „małe doświadczenie”, które będzie jednak (może i małym, ale wciąż) krokiem naprzód. Co konkretnie przygotowało dla nas studio Firaxis Games?

Zobacz zwiastun XCOM: Chimera Squad, zapowiadający grę:

Akcja rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach, na których zakończyła się „dwójka”, na terenie Miasta 31. W przeciwieństwie do wolnych misji o dużej skali, do jakich przywykliśmy, w Chimera Squad akcja będzie znacznie bardziej dynamiczna. Mimo to wciąż kluczowe będzie odpowiednie przygotowanie do misji oraz właściwie dobrana taktyka.

Przejmiemy kontrolę nad 11 agentami, z których każdy będzie miał charakterystyczną osobowość, rolę w zespole i zestaw umiejętności. Zatem nie będzie generowanych proceduralnie partnerów, lecz konkretni bohaterowie – ludzie, kosmici i hybrydy. Kluczem do sukcesu będzie dobre wykorzystanie ich możliwości.

Z innych nowinek warto wspomnieć, że w grze XCOM: Chimera Squad pojawi się również zupełnie nowy tryb o nazwie Breach. Będziemy mogli w nim tak ustawić członków drużyny na mapie, aby przygotować idealny atak na początek walki. Same potyczki będą rozgrywane oczywiście w formacie turowym, a dopełnieniem całości będą operacje strategiczne.

Zobacz gameplay XCOM: Chimera Squad – 6 i pół minuty z grą:

W XCOM: Chimera Squad będą mogli pograć wyłącznie pecetowcy. Okazuje się, że otrzymają taką możliwość już wkrótce, bo premiera gry została zaplanowana na 24 kwietnia. Jako że jest to mniejsza produkcja, to i cena taka jest – wynosi mianowicie 89,90 zł. Jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że przez pierwszy tydzień (czyli do 1 maja) kupimy ją na Steamie za połowę tej ceny.

Jeśli zastanawiacie się, czy ruszy wam XCOM: Chimera Squad, to zerknijcie na…

Minimalne i zalecane wymagania gry XCOM: Chimera Squad

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: czterordzeniowy układ 2,4 GHz

Pamięć: 4 GB RAM oraz 18 GB miejsca na dysku

oraz 18 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 650 lub Radeon HD 7770

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: czterordzeniowy układ 3,0 GHz

Pamięć: 4 GB RAM oraz 18 GB miejsca na dysku

oraz 18 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 980 lub Radeon HD R9 290

I jak? Będziecie mieli okazję spędzić kilka chwil przy tej nowej produkcji spod znaku XCOM? Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na ten tytuł. Ja już nie mogę się doczekać!

Źródło: VG247, 2K Games, Steam

