Epic Games Store kontynuuje swoją strategię przyciągania graczy darmowymi grami. Tym razem udostępniono Torchlight II.

Torchlight II za darmo na Epic Games Store

Wybór nie jest zaskoczeniem, już tydzień temu wiedzieliśmy, że padnie właśnie na ten tytuł. Posiadający konto na Epic Games Store mogą przypisać do niego Torchlight II za darmo do 23 lipca do godziny 17:00 polskiego czasu.

Torchlight II nie jest najnowszą propozycją, premiera na PC miała miejsce w 2012 roku. Mimo tego gra wciąż kosztuje około 70 złotych, nie tylko na Epic Games Store, ale też na Steam. Dla tych, którzy nie mieli okazji się z nią zapoznać ważne może być, że jest to gra, która została wysoko oceniona. Średnia na metacritic sięgnęła 88% i 85%, odpowiednio jeśli chodzi o oceny mediów i graczy.

Za tydzień dwie kolejne darmowe gry na Epic Games Store

Zarządzający Epic Games Store i tym razem nie robią tajemnicy z tego, jakie gry udostępnią w dalszej kolejności. W przyszłym tygodniu miejsce Torchlight II zajmą Next Up Hero oraz Tacoma.

Ostatnio potwierdzono, że darmowe gry przyciągnęły do Epic Games Store spore grono nowych użytkowników. Wprawdzie po takich hitach jak GTA 5, Civilization 6 czy Borderlands: The Handsome Collection obecnie można mówić o nieco mniej porywających ofertach, ale narzekanie też byłoby raczej nie na miejscu.

Źródło: epicgames, Runic Games

Warto zobaczyć również: