Sympatycy promocji w ostatnim czasie dość często trafiali do Epic Games Store. Znów warto tam zajrzeć, bo przez kilka dni można się solidnie obłowić.

Killing Floor 2 za darmo

Głównie dzięki systematycznemu udostępnianiu gier za darmo, popularność Epic Games Store znacząco wzrosła. Trudno dziwić się zatem temu, że zarządzający sklepem kontynuują swoją politykę. Aktualnie posiadający konto na Epic Games Store mogą poszerzyć swoją bibliotekę o aż trzy gry.

Najbardziej znana z nich to Killing Floor 2, czyli strzelanina nastawiona na kooperację przygotowana przez Tripwire Interactive. Debiutowała w 2016 roku i zebrała dość dobre noty, średnia ocen sięgnęła 75% (za metacritic).

Możesz pobrać również Lifeless Planet: Premier Edition i The Escapists 2

Z zupełnie innymi klimatami mamy do czynienia w przypadku Lifeless Planet: Premier Edition i The Escapists 2. Jeśli niewiele Wam te tytuły mówią, to wyjaśniamy. Lifeless Planet: Premier Edition to przygodówka od niezależnego Stage 2 Studios, która powinna spodobać się przede wszystkim sympatykom historii science fiction. The Escapists 2 to z kolei strategia / gra logiczna z widokiem 2D, w której trzeba pomóc bohaterowi uciec z najcięższych więzień na świecie.

Wszystkie trzy gry można pobrać za darmo do 16 lipca, do godziny 17:00 polskiego czasu. Wtedy w ich miejsce pojawi się Torchlight II.

Źródło: epicgames

Warto zobaczyć również: