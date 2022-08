W sprawie anulowania “Batgirl” głos zabrała Natalie Holt, odpowiedzialna za ścieżkę dźwiękową do pechowej produkcji.

Batgirl anulowany

Na początku sierpnia gruchnęła informacja o tym, że znajdujący się na etapie postprodukcji nowy projekt Warner Bros – film “Batgirl” – został anulowany. Wywołało to niemałe zamieszanie wśród fanów DC, do których jeszcze niedawno docierały informacje o możliwości powstania sequela tytułu.

Zorientowany wokół postaci Barbary Gordon / Batgirl z DC Comics film pochłonął łącznie około 90 mln dolarów, o nakładzie pracy twórców i obsady nie wspominając. Teraz głos w sprawie zabrała Natalie Holt – autorka muzyki do “Lokiego” i “Obi-Wana Kenobiego”, odpowiedzialna również za ścieżkę dźwiękową do anulowanej produkcji. Efekt jej ponadrocznej pracy miał obejmować około półtorej godziny muzyki. Nie kryje więc rozczarowania zaistniałą sytuacją.

Natalie Holt o anulowanym Batgirl: “rozczarowujące”

Miałam napisane około półtorej godziny muzyki. Pracowałam nad nią przez rok. Więc tak, dość smutne, co się z nią stało [...]. Byłam na planie w zeszłe święta, Adil i Bilall naprawdę pokochali »Lokiego« i to dlatego zostałam wybrana do pracy nad »Batgirl«. Więc szkoda, że nie ujrzy światła dziennego po całym tym czasie, po spędzeniu roku przy pracy nad tym. To dość rozczarowujące

– wyznała Holt.

Za tak radykalną decyzją Warner Bros, wedle nieoficjalnych informacji, stały dwie przyczyny: zbyt wysoki budżet jak na premierę w HBO Max oraz niesatysfakcjonujący odbiór podczas testowych pokazów filmu.

Ta pierwsza wpisuje się w narrację, prowadzoną ostatnio przez Davida Zaslava, CEO Warner Bros. Discovery, który nową politykę przedsiębiorstwa podsumował słowami:

Nie znajdujemy ekonomicznego uzasadnienia dla drogich filmów, które pojawiają się od razu w streamingu.

Źródło: Collider, Variety, materiały promocyjne