Konflikt między xAI a OpenAI. Czy Musk został okradziony?

Startup Elona Muska, xAI, złożył pozew przeciwko byłemu pracownikowi, zarzucając mu kradzież tajemnic handlowych dotyczących chatbota Grok. Według firmy informacje te miały zostać przekazane do OpenAI, co mogło zagrozić konkurencyjności xAI.

Firma Elona Muska xAI wniosła pozew przeciwko byłemu pracownikowi Xuechenowi Li. Zarzuca mu kradzież poufnych danych związanych z technologiami sztucznej inteligencji. Li miał przyznać się do zawłaszczenia plików i prób ich ukrycia podczas spotkania 14 sierpnia. Dodatkowe materiały znaleziono na jego urządzeniach.

Zdaniem spółki, inżynier miał wykorzystać te informacje po podjęciu pracy w OpenAI na początku tego miesiąca. Jak podaje Reuters, sprawa rzuca cień na rywalizację między firmami rozwijającymi zaawansowane modele AI i może mieć istotne konsekwencje prawne dla obu stron.

Elon Musk złożył również osobny pozew przeciwko firmie i jej prezesowi Samowi Altmanowi. Miliarder twierdzi, że organizacja odeszła od swojej pierwotnej misji. Dodatkowo, xAI oskarża OpenAI oraz Apple o próbę monopolizacji rynku chatbotów AI na urządzeniach tej marki. To jedna z niewielu szans, aby zaobserwować sprzeciw wielkiej korporacji wobec zjawiska monopolizacji.

W odpowiedzi OpenAI wystąpiło z pozwem wzajemnym, oskarżając Muska o nękanie i podkreślając, że jego działania mają na celu zdyskredytowanie spółki. Spór sądowy ujawnia narastający konflikt między stronami i pogłębia podziały w świecie sztucznej inteligencji.

Żądania Muska

Firma Muska domaga się odszkodowania oraz wprowadzenia zakazu zatrudnienia Xuechena Li w OpenAI. Argumentuje to tym, że wykorzystane przez niego poufne dane mogłoby zagrozić konkurencyjności xAI. Jak twierdzi Musk, przejście inżyniera do rywala stwarza ryzyko ujawnienia kluczowych technologii, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju firmy. xAI twierdzi, że skradzione tajemnice mogą umożliwić OpenAI wzmocnienie ChatGPT o bardziej innowacyjne funkcje.

Ani Li, ani przedstawiciele OpenAI, ani prawnicy xAI nie udzielili komentarza na temat zarzutów. OpenAI nie jest stroną pozwaną w tej sprawie. Pozew podkreśla rosnącą rywalizację między xAI a OpenAI oraz intensywną walkę o talenty w branży AI.