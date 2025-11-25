Ceny pamięci szybują w kosmos. Zestaw 64 GB kosztuje tyle co... PS5

To nie jest dobry moment na zakup pamięci RAM do komputera, ponieważ jej ceny szybują w górę. Pojemniejsze zestawy kosztują wręcz astronomiczne kwoty – porównywalne z ceną konsoli PlayStation 5 czy porządnej karty graficznej.

Od kilku tygodni obserwujemy kryzys na rynku pamięci – ceny RAM systematycznie rosną. Jak wskazują producenci, sytuacja wynika z rozbudowy centrów danych oraz rosnącego zapotrzebowania na pamięć, co przekłada się na problemy z dostępnością sprzętu dla zwykłych klientów.

Ile trzeba zapłacić za pamięci? Ceny stale rosną i wygląda na to, że w najbliższym czasie może być jeszcze drożej.

Pamięci RAM coraz droższe

Przejrzeliśmy oferty dużych sklepów z elektroniką oraz popularne zestawy pamięci RAM. Okazuje się, że ceny są jeszcze wyższe niż sprzed kilku tygodni – często obserwujemy podwyżki dwukrotne, a nawet trzykrotne.



Ceny popularnych zestawów 2x 16 GB oscylują już w okolicach 1000 zł (źródło: Ceneo)

Popularne zestawy 2×16 GB 6000 MHz z opóźnieniami CL30-36 jeszcze niedawno kosztowały około 400 zł. Obecnie ceny takich pamięci oscylują w granicach 1000 zł.



Zestawy o pojemności 2x 32 GB to obecnie koszt ok. 1500 zł (źródło: Ceneo)

Profesjonaliści wymagający większej pojemności pamięci RAM muszą liczyć się z jeszcze większym wydatkiem. We wrześniu takie zestawy można było kupić za ok. 700–800 zł. Dziś najtańsze zestawy 2×32 GB o taktowaniu 6000 MHz i opóźnieniach CL30-36 kosztują około 1500–1800 zł.

Dla porównania, w podobnej cenie można kupić kartę graficzną klasy Radeon RX 9060 XT 16 GB czy GeForce RTX 5060 Ti. W promocjach za tę kwotę dostępne są też konsole PlayStation 5 Slim.

Będzie jeszcze drożej

Problemy z dostępnością pamięci wynikają m.in. z przejścia producentów na produkcję profesjonalnych modułów oraz niedoboru pamięci konsumenckich. Choć producenci planują rozbudowę mocy produkcyjnych, proces ten potrwa – więc można się spodziewać, że ceny pamięci wciąż będą rosły.