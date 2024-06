Koniec Netflixa na starszych Apple TV. Padła data

Netflix wyciąga wtyczkę. Chodzi o Apple TV starszej generacji. Koniec wsparcia to pieśń nieodległej przyszłości, więc warto wiedzieć, o jakim sprzęcie jest mowa.

Co warto obejrzeć na Netflix? Premiery Netflix w czerwcu 2024 to kilkadziesiąt interesujących tytułów, jednak wkrótce dojdzie do sytuacji, że streamingowy gigant uniemożliwi niektórym użytkownikom korzystanie z usługi. Jeśli masz ten sprzęt, to przygotuj się na zmiany.

Netflix ogłosił, że jego usługa nie będzie już dostępna na drugiej i trzeciej generacji Apple TV, które miały swoją premierę ponad dekadę temu. Według informacji przekazanej klientom, decyzja ta ma na celu "utrzymanie jak najlepszych wrażeń z korzystania z Netflix" - podaje AppleInsider i MacRumors.

Netflix kończy z Apple TV drugiej i trzeciej generacji

Platforma zaktualizowała również swoją stronę wsparcia. Dowiadujemy się z niej, że “Netflix nie będzie już dostępny na Apple TV (2. generacji) i Apple TV (3. generacji) po 31 lipca 2024 r.”.

Czy taka decyzja jest zaskoczeniem? Raczej nie, wszak sam Apple traktuje drugą i trzecią generację jako przestarzałe, na co wskazuje brak aktualizacji. Tak właśnie umiera sprzęt śmiercią naturalną.

Chodzi o Apple TV drugiej generacji z 2010 r. oraz Apple TV trzeciej generacji z 2012 r. Trzeba przyznać, że jest to wysłużony sprzęt, podobnie jak PS4 mające ponad dekadę na swoim karku (i z jakiegoś powodu konsola cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem).

