Od prawie 25 lat seria The Sims stanowi najlepszą opcję dla gier symulujących prawdziwe życie. Choć na przestrzeni dekad było wielu konkurentów, którzy chcieli zdetronizować grę ze studia Maxis, to żadnej firmie się to nie udało. Czy azjatycki Krafton zmieni ten stan rzeczy?

Electronic Arts od wielu lat doi swoją dorodną krowę, jaką jest franczyza The Sims. Od wydania czwartej części ponad 10 lat temu, wydawca tylko wprowadza kolejne płatne dodatki. Co prawda kolejna część serii już jest w fazie produkcyjnej, to o oficjalnej premierze na razie nic nie wiadomo. W związku z tym, że (cyfrowy) wszechświat nie lubi pustki, tak i inne studio uznało, że rynek potrzebuje nowych (lepszych) Simów. Te natomiast przybędą do nas z Korei południowej i na ten moment zapowiadają się bardzo ciekawe. Panie i panowie, prze Wami inZOI:

Jak możemy przeczytać o grze na karcie Steam: „inZOI to realistyczny symulator życia, w którym możesz ciągle doświadczać nowych historii poprzez przeróżne wydarzenia (…)”. Oznacza to, że będziemy mieli do czynienia z tytułem bardzo podobnym do serii od EA, z tym że o wiele bardziej nowoczesnym i rozbudowanym. I to rozbudowanie już widać w samym kreatorze postaci, który kilka dni temu został udostępniony wszystkim zainteresowanym.

Krafton promujący inZOI na targach Gamescom

inZOI: Character Studio (bo to właśnie o nim mowa) wprowadza funkcję kreowania postaci w grze. W dedykowanym narzędziu możesz dostosować wygląd swoich Simów ... „Zois”. Dzięki grafice napędzanej z pomocą silnika Unreal Engine 5 oraz ponad 250 punktom dostosowywania ciała i twarzy, można stworzyć postać swoich marzeń. W samej grze została również zaimplementowana technologia generatywnej sztucznej inteligencji, która umożliwia potężne możliwości dostosowywania swojego awatara. Natomiast dedykowana funkcja „Studio” pozwala robić zdjęcia swoich Zois (przy użyciu różnych wyrazów twarzy i póz), by później móc dzielić się nimi na platformach społecznościowych. Wisienką na torcie jest możliwość korzystania z kamery (chociażby w swoim telefonie), by z pomocą swojej twarzy, animować mimikę swojej postaci:

Choć sam tytuł od dłuższego czasu jest w fazie produkcji, to trzeba przyznać, że zapowiada się naprawdę imponująco. Już w sieci są udostępniane nagrania ze wczesnej fazy gry i widać, że tytuł zaczyna mieć ręce i nogi. Także pozostaje tylko czekać na dalsze efekty prac firmy Krafton.

A jak Wam się podoba inZOI? Co na Was zrobiło największe wrażenie? Dajcie znać w sekcji komentarzy!

