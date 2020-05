Tworzenie motywów dla smartfona może być ciekawą zabawą, może być też sposobem na zdobywanie pieniędzy. Nie tylko regularnie poprzez ich sprzedaż, ale też w sytuacji, gdy nasz motyw wygra w konkursie na takie dzieła.

Odpowiednio dobrane motywy to jeden z elementów, które decydują o niepowtarzalności naszego smartfona, podkreślają nasz styl lub po prostu sprawiają, że z korzysta się nam z niego przyjemniej. Podobnie jest w przypadku smartwatchy, w których wymienne tarcze to jeden z elementów decydujących o ich atrakcyjności.

Twórz motywy do zegarka lub smartfona i wygrywaj pieniądze

Każdy z producentów oferuje swoje zestawy motywów jak i te tworzone przez deweloperów, a Huawei dodatkowo zaprasza chętnych do konkursu, w którym pula nagród wynosi 300 tysięcy dolarów, a główna nagroda to niebagatelna kwota 20 tysięcy dolarów.

Motyw to nie tylko tapeta, to również takie elementy jak ikony czy czcionki

Huawei Global Theme Design Competition to konkurs, w którym uczestnicy proponują swoje pomysły na motyw dla smartfonów (nie musi to być dzieło dedykowane serii smartfonów P40), tabletów lub zegarków marki Huawei, a także w kategoriach Tapety i Miasta. W tym roku jednym z partnerów konkursu jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Jury konkursowe to między innymi nowojorski projektant David Carson, dyrektorka Studia Dumbar - Liza Enebeis oraz dyrektor główny UX Design w Huawei UCD - Liang Jun. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 1 lipca na stronie konkursowej themes.cloud.huawei.com/theme-design-2020/index.html. Nagrodzonych poznamy 22 lipca.

Najfajniejsze jest to, że nie musisz kompletnie znać się na programowaniu

Stworzenie funkcjonującego tematu, który będzie nadawał się do umieszczenia na serwerach Huawei i pobrania przez użytkowników wymaga trzymania się pewnych reguł. Jednak w przypadku konkursu nie musicie się tym w ogóle przejmować, ewentualnie odłożyć ten problem na później.

Zasady konkursowe, które podane są na stronie zgłoszeniowej, wymagają od nas podesłania jedynie koncepcji, czyli grafiki przedstawiającej wygląd naszego motywu, tapety czy tarczy zegarkowej. I tyle, na początek wystarczy zapał do tworzenia grafiki.

Podkładkę pod motyw i regulamin pobrać należy z zakładki Design na stronie konkursowej (są tam umieszczone jako plik ZIP). Gotowy plik musi mieć format zgodny z Adobe, dlatego przydatne mogą być alternatywne dla Photoshopa programy. Jest tylko jedno poważniejsze ograniczenie - trzeba być pełnoletnim by wziąć osobiście udział w konkursie.

Źródło: Huawei

