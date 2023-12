Konsola Xbox za 1899 złotych - błyskawiczna promocja przedświąteczna

Konsola XboX w promocji to towar rozchwytywany niezależnie od pory roku. Może Was więc zainteresować fakt, że u kilku dużych sprzedawców elektroniki trwa dziś błyskawiczna, przedświąteczna promocja.

XboX X taniej na Święta

Konsola XboX Series X z napędem 1 TB, obiekt marzeń wielu. W wersji podstawowej, bez dodatkowego pada czy gier, dostępna była ostatnio u sprawdzonych sprzedawców w okolicach 2000-2300 złotych. Miłym zaskoczeniem jest więc skoordynowana promocja, obowiązująca dziś u kilku wybranych sprzedawców elektroniki, w której rzeczoną konsolę nabyć można za 1899 złotych.

Czy do świąt Bożego Narodzenia będzie jeszcze taniej? Przewidzieć nie sposób, bo nawet w Black Friday było drożej, a do świąt już niewiele czasu. A to 1899 złotych to może jeszcze nie cena jaką chciałoby się widzieć, ale jednak cena historycznie bardzo dobra. Jeśli rozważasz zakup konsoli, a nie miewasz w zwyczaju nonszalancko twierdzić, że "tu już o stówkę nie chodzi" - to może być wieczór na gamingowych zakupów. Albo kredytów konsumenckich. Wiemy, jak jest.

Oferta promocyjna obowiązuje aktualnie w tych sklepach:

