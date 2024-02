Kontrole abonamentu RTV to nie mit. Poczta Polska zatrudnia

Kontroler abonamentu RTV poszukiwany. Poczta Polska opublikowała ogłoszenie, w którym informuje o prowadzeniu rekrutacji na wspomniane stanowisko. Czy kontrole będą powszechne?

Kontrole abonamentu RTV to dość kontrowersyjny temat. Wielu Polaków nie uiszcza opłaty – abonament RTV opłaca tylko 34,7 proc. osób do tego zobowiązanych. Nie dziwi więc, że wielu z nas nie chciałoby spotkać przed swoimi drzwiami kontrolera. Okazuje się, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest niewielkie. Jak bowiem czytamy w serwisie Wirtualne Media, liczba zatrudnionych w kraju kontrolerów abonamentu RTV nie jest duża.

- Nie więcej niż kilkudziesięciu kontrolerów realizuje zadania na terenie całego kraju – informuje oficjalnie Poczta Polska w marcu 2023 roku.

Nie doprecyzowano, o ilu pracowników chodzi, lecz jak na firmę, która zatrudnia 80 tys. osób i ma 7,6 tys. placówek, filii i agencji, kilkudziesięciu kontrolerów to niewiele. Warto przy tym podkreślić, że listonosze nie mają prawa do kontrolowania kwestii opłacania abonamentu RTV. Jednocześnie Poczta Polska twierdzi, że do kontroli w mieszkaniach czy domach dochodzi rzadko.

- Zgodnie z ustawą obowiązek rejestracji odbiorników oraz obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV. Poczta Polska skupia się jednak głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli – wyjaśnia Poczta Polska.

Kontroler abonamentu RTV poszukiwany

Poczta Polska opublikowała ogłoszenie o pracę dla kontrolera abonamentu RTV. Praca dotyczy województwa dolnośląskiego i wykonywana jest w godzinach 7:00-15:00, więc to właśnie o tej porze można spodziewać się ewentualnych kontroli. Na pracownika, który zdecyduje się na zatrudnienie, czekają trzy podstawowe zadania:

przeprowadzanie kontroli obowiązku rejestracji urządzeń RTV na terenie województwa dolnośląskiego​,

wsparcie w zakresie opracowywania odpowiedzi na pisma wyjaśniające od abonentów​,

promowanie rejestracji odbiorników RT​V.

Czy muszę wpuścić kontrolera abonamentu RTV?

Praca kontrolera może być jednak trudna, ponieważ nie ma obowiązku udostępnienia mieszkania czy samochodu do kontroli. Za odmowę udziału w niej nie grożą żadne konsekwencje. Do ustalenia, czy ktoś powinien opłacać abonament RTV, nie wystarczy fakt posiadania anteny czy odbiornika.

- Z powyższego wynika jasno, że weryfikacji trzeciej przesłanki, czyli czy stan odbiornika umożliwia natychmiastowy odbiór programu, nie sposób dokonać przez szybę samochodu, lecz poprzez rzeczywiste uruchomienie urządzenia i ustalenie, czy urządzenie zdolne jest natychmiast odebrać program. Oznacza to, że udział użytkownika samochodu w przeprowadzanej kontroli jest nieodzowny, a kontrola przeprowadzona "po cichu" przeprowadzona jest w sposób wadliwy. W obecnym stanie prawnym użytkownik samochodu nie ma obowiązku udostępniania pojazdu osobie kontrolującej – podobnie zresztą jak nie ma takiego obowiązku osoba zamieszkująca w lokalu, który miałby być poddany kontroli - mówili Wirtualnemedia.pl Aleksandra Kolbusz i Sebastian Urban z Kancelarii Prawnej Media.

Niezależnie od tego, jakie informacje krążą wokół kwestii kontrolowania opłacania abonamentu RTV, kontrolerzy nie mogą wrócić w towarzystwie policji do mieszkania w razie odmowy kontroli.

- Wynika to z konstytucyjnie gwarantowanej zasady legalizmu (zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie oraz w granicach prawa) oraz wolności wyrażonej w art. 50 Konstytucji – w drugim zdaniu tego przepisu czytamy, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony – twierdzą przedstawiciele Kancelarii Prawnej Media.

- Co więcej, z tytułu odmowy udostępnienia pojazdu czy lokalu nie mogą wypłynąć dla niego negatywne konsekwencje. Dlatego też umieszczone na oficjalnej stronie Poczty Polskiej sformułowanie, że osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, wyraża podejście postulowane czy życzeniowe, jednak niebędące opisem faktycznego obowiązku publicznoprawnego, bo nieznajdujące podstawy prawnej w ustawie – podsumowują prawnicy.

Wokół abonamentu RTV w ostatnim czasie dzieje się całkiem sporo. Pojawiły się propozycje, by abonament RTV zastąpić innym rodzajem opłaty. Do tej pory musimy jednak płacić abonament. W związku z tym warto wiedzieć, ile wynosi abonament RTV w 2024 r. i kto nie ma obowiązku uiszczać opłaty.