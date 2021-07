Sytuacja na rynku kryptowalut nie należy do najlepszych. Ale jeżeli myśleliście, że chińscy górnicy zaprzestaną działalności to byliście w błędzie - najwięksi gracze planują przenieść swój interes do bardziej sprzyjających regionów.

Ostatnie miesiące nie są najłatwiejsze dla chińskich górników. Załamanie kursu Bitcoina i ograniczenia w funkcjonowaniu farm kryptowalut skutecznie zniechęciły kopaczy do prowadzenia interesu w Chinach. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnują z działalności.

Milion koparek kryptowalut trafi z Chin do Kanady

Świetnym przykładem jest tutaj współpraca firm Optimum Mining Host (OMH) i Black Rock Petroleum Company (BRPC) – dzięki wspólnemu działaniu, z Chin do Kanady zostanie przeniesione nawet milion koparek kryptowalut (w pierwszej fazie ma być to 200 tys., później będzie to kolejne 300 tys., a po dalszych negocjacjach 500 tys. urządzeń).

Koparki zostaną zainstalowane w trzech zakładach produkujących gaz ziemny zlokalizowanych w prowincji Alberta w Kanadzie. Firma Optimum Mining Host zajmie się kwestiami dotyczącymi zasilania, a Black Rock Petroleum Company będzie odpowiadać za instalację serwis i konserwację urządzeń.

Chińscy górnicy przenoszą się do USA i Kanady

Współpraca firm pokazuje ciekawy trend na rynku farm kryptowalut - najwięksi gracze przenoszą się z Chin do USA i Kanady. Duże znaczenie odgrywa tutaj tania energia elektryczna, ochrona prywatności, a także stabilność przepisów dotyczących funkcjonowania biznesu.

Firmy wydobywcze coraz częściej sięgają po alternatywne metody zasilania, które mają być bardziej przyjazne dla środowiska – przejście na gaz ziemny pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o połowę. Duzi gracze przechodzą też na energię jądrową lub energię odnawialną.

Źródło: Tom’s Hardware, be in crypto, IEEE Pectrum (foto)