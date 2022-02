Krakowskie potwory to kolejny serial, który dołączy do grona polskich produkcji dostępnych na platformie Netflix. I wydaje się, że wielu widzów może zainteresować.

Krakowskie potwory postraszą na Netflix

Wprawdzie zapowiedź serialu pojawiła się już jakiś czas temu, ale dopiero teraz zdecydowano się opublikować pierwszy zwiastun. Nie jest szczególnie obszerny, ale wydaje się dość dobrze wprowadzać w historię, a przede wszystkim w klimat, z jakim będziemy mieli tutaj do czynienia.

Co wydaje się oczywiste już po samym tytule, akcja rozegra się w Krakowie. Serial ma przedstawiać historię młodej kobiety z trudną przeszłością, która decyduje się na studia medyczne oraz biorącego ją pod swoje skrzydła profesora, który wraz z pomocnikiem oraz wtajemniczoną grupą wiernych im studentów zajmuje się badaniem zjawisk paranormalnych. Krakowskie potwory to horror z nutą fantasy, a tak przynajmniej serial przedstawia sam Netflix. Widoczne mają być w nim nawiązania do mitologii słowiańskiej, a także dawnych legend związanych z Krakowem.

Krakowskie potwory - pierwszy zwiastun

Kiedy premiera serialu Krakowskie potwory?

W rolach głównych wystąpią tutaj Barbara Liberek, Andrzej Chyra i Stanisław Linowski. Scenariusz przygotowały Magdalena Lankosz, Anna Sieńska i Gaja Grzegorzewska. Historia ma liczyć osiem odcinków.

Przy okazji pierwszych zapowiedzi podawano, że serial trafi na Netflix wiosną. Okazuje się, że ostatecznie jego premiera odbędzie się kilka dni przed nadejściem tej pory roku, bo już 18 marca.

Źródło: Netflix