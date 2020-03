Król gadżetów typu wearables jest jeden i ciągle umacnia swoją pozycję na tronie. W 2019 roku prawie co trzecie sprzedane urządzenie tej kategorii miało logo firmy Apple i nawet gdyby kolejni trzej producenci w rankingu połączyli siły, to i tak by z nią nie wygrali.

Gadżety wearables zyskują na popularności

Apple to król smartwatchy, ale nie tylko – pomimo wąskiej oferty nie ma sobie równych nawet wtedy, gdy weźmie się pod uwagę cały rynek wearables. Dobitnie pokazuje to podsumowanie 2019 roku opublikowane przez firmę IDC.

W ubiegłym roku do sklepów trafiło 336,5 miliona gadżetów typu wearables, a więc smartwatchy, inteligentnych zegarków sportowych, a także opasek fitness i innych akcesoriów przeznaczonych do noszenia na ciele. Kwalifikują się też słuchawki (o ile działają bezprzewodowo i spełniają dodatkową funkcję, to może być na przykład monitorowanie aktywności lub asystent głosowy).

Lider się nie zmienia: Apple to król wearables

Okazuje się, że 106,5 miliona, a więc ponad 31 proc. z nich, to sprzęt firmy Apple – amerykański producent tym samym zwiększył swój udział na rynku, z 27 proc. w 2018 roku.

Jak widać powyżej, na kolejnych miejscach w rankingu znajdują się firmy Xiaomi (41,7 mln), Samsung (30,9 mln) i Huawei (27,9 mln). Gdyby zsumować ich wyniki wyszłoby nam nieco ponad 100 milionów, co oznacza, że wciąż brakowałoby im trochę do tego, by wygrać z Apple. To pokazuje, o jak dużej dominacji na rynku mówimy. Tym bardziej, że rezultaty tej azjatyckiej trójki nie są wcale takie złe. Dodajmy jeszcze, że pierwszą piątkę zamyka Fibit z wynikiem 15,9 mln.

Swoją mocną pozycję Apple zawdzięcza przede wszystkim zegarkom Watch oraz słuchawkom AirPods i AirPods Pro. W przypadku Xiaomi zaś prawie trzy czwarte wyniku wygenerowały opaski fitness z serii Mi Band. Z kolei Samsung zajął najniższy stopień podium dzięki swoim smartwatchom spod znaku Galaxy Active oraz urządzeniom JBL (marki należącej do grupy Harman, przejętej przez Koreańczyków w 2017 roku).

Jakie gadżety typu wearables są najpopularniejsze?

Jakie gadżety typu wearables cieszyły się w 2019 roku największym zainteresowaniem? Zdecydowanie były to słuchawki z funkcjami „inteligentnymi”. Ponad połowa z 336,5 miliona sprzedanych urządzeń to właśnie tzw. hearables. Na drugim miejscu znalazły się smartwatche i zegarki sportowe (z udziałem na poziomie 27,5 proc.), a podium zwieńczyły opaski (20,6 proc.).

Źródło: IDC, GizmoChina, informacja własna

Czytaj dalej o wearables: