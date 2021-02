I nie zmienia się nic. Samsung piętnasty rok z rzędu uplasował się na pozycji lidera rynku telewizorów. Z raportu opublikowanego przez Omdia wynika, że nie tylko nie spadł, ale wręcz wygodniej rozsiadł się na tronie.

Samsung królem telewizorów po raz 15. A gdzie konkurencja?

Samsung to numer jeden na rynku telewizorów pod względem wartości sprzedanych urządzeń w 2020 roku (zupełnie tak samo jak w czternastu poprzednich latach). Producent z Korei Południowej zdołał nawet umocnić swoją pozycję, bo jego udział wzrósł z 30,9% do 31,9%. To znaczy, że globalnie co trzecia złotówka zarobiona na sprzedaży telewizorów zasiliła w 2020 roku konto Samsunga.

A jak wypada konkurencja? Cóż, przepaść jest ogromna – do zajmującej drugie miejsce firmy LG należy jedynie 16,5% rynku. (Warto jednak przy okazji zauważyć, że i tutaj mówimy o wzroście – z 12,2% – i że wspólnie południowokoreańscy producenci zgarniają prawie połowę całego tortu). Na najniższym stopniu podium stanęło natomiast Sony z wynikiem 9,1% (to spadek z 9,4% rok wcześniej).

Dlaczego Samsung to numer 1 rynku TV?

Samsung pozostaje królem rynku TV od piętnastu lat, a w ubiegłym roku w dużej mierze przyczyniły się do tego QLED-y (generujące dla koreańskiego producenta 35,5% przychodów ze sprzedaży telewizorów). Może też pochwalić się mocną pozycją wśród niedrogich modeli, w segmencie premium oraz w kategorii „80 cali plus”.

Przez lata dobrze odczytywał (i przewidywał) trendy, a także wyznaczał je, wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Choć zdarzały się nietrafione decyzje (jak choćby stawianie na modele z zakrzywionymi ekranami czy pominięcie OLED-ów), pozycja lidera nie wzięła się znikąd. Wystarczy wspomnieć choćby o telewizorze z podświetleniem krawędziowym (w 2009 roku), z trybem 3D (rok później), ze Smart TV (w 2011 roku), z panelem QLED (w 2017 roku), o rozdzielczości 8K (rok później) czy z wyświetlaczem MicroLED (w ubiegłym roku).

Z okazji piętnastu lat na czele rankingu Samsung opublikował infografikę podsumowującą jego historię i najważniejsze innowacje. Możesz ją obejrzeć poniżej:

