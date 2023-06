Poczta Polska postanowiła przypomnieć o obowiązku rejestracji TV i radia i uiszczania opłat abonamentowych. Spółka napomknęła także o zniżkach za opłaty z góry – i przypomniała, kto abonamentu płacić nie musi.

Poczta Polska przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych oraz uiszczania opłat za abonament RTV 2023 przez osoby korzystające z wspomnianych urządzeń. Jednocześnie spółka informuje, że jeśli zapłacimy z góry, otrzymamy zniżkę. A poza tym wymieniono osoby, które zwolniono z tego obowiązku.

Poczta Polska – zasady dotyczące abonamentu

Rejestracja powinna nastąpić w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie odbiornika. Poczta Polska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ma obowiązek zgłaszania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych oraz kontrolowania terminowości ich uiszczania. Formalności związane z rejestracją odbiorników można załatwić wygodnie za pośrednictwem strony internetowej lub w dowolnej placówce pocztowej.

W 2023 roku można skorzystać ze zniżek na opłaty abonamentowe, w zależności od długości okresu, za który opłacamy abonament. Jak podaje spółka, rabaty wynoszą od prawie 3% przy płatności za 2 miesiące do ponad 4% za 11 miesięcy.

Przykładowo, opłacając abonament za 6 miesięcy z góry (od lipca do grudnia), zapłacimy 49,60 zł zamiast 52,20 zł za używanie odbiornika radiofonicznego i 155,70 zł zamiast 163,80 zł za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Aby skorzystać ze zniżki, należy uiścić opłatę z wyprzedzeniem, tj. do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego – w naszym przykładzie będzie to 25 lipca.

Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok, jednak z tej opcji można skorzystać dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym, tj. 2024. Opłacając abonament za rok z góry do 25 stycznia, można uzyskać aż 10% rabatu. Stawki opłat na rok 2024, zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), pozostają na poziomie stawek obowiązujących w bieżącym roku.

Abonament za TV – kto jest zwolniony?

Przepisy prawa w Polsce określają, kto może skorzystać ze zwolnienia z opłat. Lista obejmuje m.in. osoby z orzeczoną I grupą inwalidztwa, całkowitą niezdolnością do pracy, znacznym stopniem niepełnosprawności i z trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

Poza tym nie zapłacą również osoby niesłyszące i niewidome spełniające określone kryteria oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach oraz osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Z obowiązku zwolnieni są też seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i zarejestrowali odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Co istotne, nie muszą oni zgłaszać w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania.

Osoby, które mają prawo do zwolnienia od opłat abonamentowych, ale jeszcze nie skorzystały z tej możliwości, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia. Pełna lista dokumentów uprawniających do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych znajduje się na stronie Poczty Polskiej.

źródło: materiały prasowe