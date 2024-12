PlayStation 4 wciąż pozostaje świetną konsolą do grania, zwłaszcza że przy odrobinie szczęścia można ją nabyć w bardzo korzystnej cenie. Przykładem może być użytkownik serwisu Reddit, któremu udało się kupić ją dosłownie za kilka dolarów.

PlayStation 4 zadebiutowało w 2013 r. i szybko spotkało się ze sporym zainteresowaniem graczy. Konsola wprowadziła lepszą grafikę, możliwość udostępniania rozgrywki w czasie rzeczywistym oraz intuicyjny kontroler DualShock 4 z panelem dotykowym. W międzyczasie doczekaliśmy się ulepszonych wersji PlayStation 4 Slim i PlayStation 4 Pro.

Jak pewnie część z was pamięta, największą popularnością cieszyły się gry takie jak The Last of Us Remastered, God of War, Uncharted 4: Kres Złodzieja i Red Dead Redemption 2.

Okazja na PlayStation 4

Choć na rynku dostępne są już konsole PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro, a starsza "czwórka" została wycofana ze sprzedaży, wciąż można znaleźć świetne oferty na sprzęt z drugiej ręki. Jeden z użytkowników serwisu Reddit natknął się na wyjątkowo atrakcyjną okazję.

Użytkownik narfnerfmods w jednym z amerykańskich sklepów z używaną elektroniką natrafił na stare PlayStation 4. Czarna konsola stała wśród sprzętów kuchennych, co sprawiało, że łatwo można było ją przeoczyć. Urządzenie sprzedawano bez kontrolerów i kabli, ale mimo to oferta była niezwykle kusząca. Konsola została wyceniona na zaledwie 4,99 dolara, a dzięki kuponowi promocyjnemu o wartości 1 dolara narfnerfmods zapłacił za nią (wliczając podatek) jedynie 4,34 dolara. Po przeliczeniu na obecny kurs to niecałe 20 złotych.

Nie zawierała żadnych kabli ani kontrolerów i była sprzedawana w stanie, w jakim się znajduje. Prawie przeoczyłem go na półce. Wyglądało to po prostu jak nieokreślone czarne pudełko siedzące tam z innymi małymi urządzeniami kuchennymi. Wtedy zauważyłem logo PS4 z przodu i chwyciłem ją. Przy kasie okazało się, że mam kupon promocyjny o wartości 1 dolara. W sumie zapłaciłem 4,34 dolara.

Idealny prezent dla syna

Użytkownik nie miał pewności czy konsola jest sprawna. Podłączył kabel zasilający i pożyczył kontroler. Okazało się, że sprzęt działa idealnie.

Wróciłem do domu, znalazłem działający przewód i pożyczyłem kontroler od znajomego, aby przejść przez ekran powitalny. O ile mogę powiedzieć, działa idealnie. To nasza pierwsza konsola PlayStation. Tradycyjnie byliśmy rodziną Nintendo.



Konsola bez problemu się uruchomiła, a nawet miała zapisane dane na dysku

Zakup wpasował się też w życzenia syna, który chciał na Święta Bożego Narodzenia otrzymać konsolę PlayStation 5, by móc grać w Spider-Mana. Co prawda w prezencie otrzyma starszą konsolę, ale tata za to zaoszczędził sporo gotówki.

Zamierzam kupić kilka kontrolerów i gier, a następnie sformatować / zresetować go, aby wyczyścić dane poprzedniego właściciela. Bardzo przypadkowe, ponieważ mój syn powiedział mi, że chce PS5 na Boże Narodzenie, aby mógł grać w Spider-Mana.

Opisywana sytuacja to oczywiście wyjątek. Czasami jednak zdarzają się okazje, które pozwalają kupić interesujący sprzęt w niezwykle atrakcyjnej cenie.