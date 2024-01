Podrobiona karta graficzna GeForce RTX 4090 w dużym sklepie? Historia może wydawać się niewiarygodna, ale to prawda – sprawę nagłośnił jeden z serwisantów, który zajmuje się naprawami kart graficznych.

Karty graficznej GeForce RTX 4090 chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Sprzęt dominuje w rankingach wydajności, ale trzeba też za niego sporo zapłacić – ceny takich modeli wahają się od około 9 do 11 tys. zł. Tanio nie jest.

Topowa karta graficzna może być atrakcyjną ofertą dla oszustów, o czym boleśnie przekonał się jeden z klientów sklepu Amazon. Sprawę nagłośnił kanał North West Repair z platformy YouTube.

Podrobiona karta graficzna GeForce RTX 4090

Oferta sprzedaży dotyczyła karty graficznej ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix OC, czyli jednej z najlepszych wersji dostępnych na rynku. Karta miała mieć drobną usterkę, przynajmniej tak powiadomiono serwisanta.

W rzeczywistości karta była podrobiona. Oszuści wykorzystali płytkę drukowaną ze słabszego modelu GeForce RTX 4080 i przylepili do niej naklejki z wydajniejszego modelu GeForce RTX 4090 (tak, by na pierwszy rzut oka wyglądało, że jest to wydajniejszy model).



Karta graficzna GeForce RTX 4090 w rzeczywistości okazała się słabszym modelem GeForce RTX 4080 - porównanie układów graficznych NVIDIA AD103 z karty RTX 4080 (po lewej) i NVIDIA AD102 z karty RTX 4090 (po prawej)

Jakość wykonania podróbki pozostawiała wiele do życzenia. Chłodzenie zostało źle zamontowane na układach, a część elementów elektronicznych była przypalona albo po prostu odlutowana.

Według serwisanta North West Repair taka karta nie miała prawa działać i nie można było jej naprawić. Chodziło jednak o nagłośnienie sprawy z „podróbką”.

Podrobione sprzęty w sklepie Amazon

Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy sklep Amazon sprzedaje podrobiony sprzęt. Pisaliśmy o podmianie karty GeForce RTX 4090 na kołdrę. Wcześniej też trafiał się przypadek, gdy klient, zamiast karty GeForce RTX 3090 Ti, otrzymał w paczce kilka kilogramów piasku.

Podstęp jest wyjątkowo sprytny. Oszuści kupują drogi sprzęt, zwracają do sklepu podmieniony towar, a sklep (bez weryfikacji) przekazuje go do kolejnego klienta.

Źródło: YouTube @ North West Repair