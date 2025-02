Kupił Radeona RX 7900 XTX za 4 dolary. Pokazał, jak wygląda sprzęt

Takie okazje nie zdarzają się często. Jeden z użytkowników serwisu Reddit pochwalił się niesamowitą zdobyczą – udało mu się kupić kartę graficzną Radeon RX 7900 XTX za 4 dolary. Podzielił się zdjęciami sprzętu, pokazując jego wygląd oraz stan techniczny.

Zakup karty graficznej do gier często wiąże się z ogromnym wydatkiem. Topowe modele potrafią kosztować kilka tysięcy złotych, co dla wielu osób stanowi barierę nie do przeskoczenia.

Niekiedy można jednak trafić na wyjątkowe okazje, które pozwalają zaoszczędzić sporo gotówki. Taką historią podzielił się na Reddicie użytkownik BlackTo0thGrin, opisując swoją niecodzienną sytuację związaną z zakupem karty Radeon RX 7900 XTX.

Kupił Radeona RX 7900 XT za grosze

BlackTo0thGrin wpadł na pomysł, by zbudować swój pierwszy komputer, jednak brakowało mu wentylatorów. W tym celu udał się do jednego z lokalnych sklepów ze zwrotami ze sklepu Amazon.

Wśród oferowanych produktów znalazła się karta graficzna XFX Radeon RX 7900 XTX MERC 310, która została wyceniona na 4 dolary. Co prawda konstrukcja zadebiutowała pod koniec 2022 r., ale to nadal jeden z najwydajniejszych modeli w rankingach wydajności. Obecnie ceny takich kart kształtują się w okolicach 3-4 tys. zł.

Radeon RX 7900 XTX bazuje na układzie graficznym AMD Navi 31 XTX i dysponuje 24 GB pamięci GDDR6 384-bit. W wersji XFX MERC 310 zastosowano zmodyfikowaną płytkę drukowaną, ulepszone zasilanie oraz autorskie chłodzenie z trzema dużymi wentylatorami. Dodatkowym atutem są fabrycznie podniesione zegary, co przekłada się na ciut lepsze osiągi.

Karta rzeczywiście działa

Kupiona karta wyglądała na całkowicie nową, ale z jakiegoś powodu trafiła do sklepu ze zwrotami. Sklep nie dawał gwarancji, że sprzęt jest sprawny. BlackTo0thGrin postanowił sprawdzić go w nowym komputerze.

Co ważne, zakupiona karta działała bez zarzutu i nie wykazywała problemów z przegrzewaniem. Użytkownik potwierdził, że bez problemu zainstalował na niej system Windows, a nawet zagrał w Red Dead Redemption 2.

BlackTo0thGrin może mówić o ogromnym szczęściu, ponieważ sytuacje, w których w pełni sprawny sprzęt jest sprzedawany za ułamek ceny, należą do rzadkości. W Stanach Zjednoczonych takie okazje zdarzają się jednak częściej – kiedyś pisaliśmy o użytkowniku, który kupił konsolę PlayStation 4 za zaledwie 4 dolary.