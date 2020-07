Liczba sprzedanych w Polsce telewizorów Samsung ze sztuczną inteligencją przekroczyła już 100 tysięcy egzemplarzy. Co one takiego w sobie mają?

100 tysięcy telewizorów Samsung QLED ze sztuczną inteligencją w polskich domach

Zadebiutowała w serii QLED 8K z 2018 roku, by z czasem trafić też do modeli QLED 4K i dziś obecna jest w obu tych rodzinach. Mowa o technologii Inteligentnego Skalowania materiałów o niższej rozdzielczości. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję, aby treści wideo – niezależnie od wszystkiego – prezentowały się na ekranach telewizorów Samsung QLED bez zarzutu.

O tym, czy są to tylko obietnice producenta z Korei Południowej, czy też faktycznie Inteligentne Skalowanie do 4K lub 8K „robi robotę”, przekonały się już setki tysięcy osób w Polsce. Mniej więcej w ciągu ostatnich dwóch lat w naszych domach zainstalowanych zostało ponad 100 tysięcy telewizorów wyposażonych w tę technologię.

Na czym polega Inteligentne Skalowanie w telewizorach Samsung QLED?

Technologia Inteligentnego Skalowania rozpoczyna swoje działanie od analizy materiału, a następnie redukuje szumy, wyostrza kontury i poprawia szczegółowość, zwiększając rozdzielczość do 4K lub 8K. W ten sposób także się uczy i nieustannie poprawia swoje możliwości, co jest osiągalne właśnie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, a konkretnie: uczenia maszynowego.

Wykorzystywane w tej technologii uczenie maszynowe polega na tym, że stworzony przez programistów algorytm inteligentnie analizuje różnorodne cechy materiału wideo (w tym linie, światło i kolor) i poprawia je, podwyższając tym samym rozdzielczość treści. Dzięki temu telewizor analizuje i przetwarza cechy nagrania, jednocześnie ucząc się w oparciu o sztuczną sieć neuronową, działającą analogicznie do ludzkiego mózgu.

Kilka słów o (najbardziej zaawansowanym) procesorze Quantum 8K

Tak, jak powyżej, tłumaczy to sam Samsung. Zachwala on przy okazji stworzony przez siebie procesor Quantum 8K – to najbardziej zaawansowany układ koreańskiego producenta, umożliwiający naturalne podnoszenie rozdzielczości obrazu do 8K. – „Wcześniejsze technologie maszynowego uczenia się poprawiały ostrość obrazu, teraz jednak jesteśmy w stanie zaoferować także precyzyjniejsze odwzorowanie tekstury” – powiedział jeden z autorów tego rozwiązania, Hyunseung Lee.

A wasze telewizory oferują Inteligentne Skalowanie?

Źródło: Samsung, informacja własna

