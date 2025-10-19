Myszki

Pierścień zamiast myszy? Nowy wynalazek na rynku

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Prolo Ring zadebiutował na Kickstarterze. To inteligentny pierścień z panelem dotykowym, gestami w powietrzu i modyfikatorem funkcji. Twórcy obiecują kontrolę kursora i makra z palca.

Prolo Ring ma działać jak alternatywa dla myszy i klawiaturowych skrótów. Urządzenie łączy się przez Bluetooth i pozwala sterować komputerem przy pomocy dotyku i gestów. Producent podkreśla prostotę obsługi i szeroką zgodność z platformami.

Władca pierścieniem?

Wykonany z anodowanego aluminium pierścień przypomina zwykłą biżuterię, choć jest nieco wyższy. Dostępny jest w trzech neutralnych kolorach. Kluczowe elementy to 6‑osiowy czujnik ruchu, panel dotykowy oraz pasek „modstrip”, który pełni rolę modyfikatora funkcji.

Panel pozwala stukać, przytrzymywać i wykonywać przesunięcia. Jednym ruchem wywołasz kontekst, przewiniesz listę, wstrzymasz lub wznowisz odtwarzanie. Przesunięcie w górę może podbić głośność, a inne gesty przypiszesz w aplikacji.

Modstrip na górze pierścienia działa jak klawisz modyfikujący. Po jego wciśnięciu te same ruchy zyskują nowe znaczenia. Aplikacja otwiera dostęp do tworzenia makr i mapowania skrótów dla wielu programów.

Nie tylko wygląd

Czujnik ruchu rozpoznaje ponad 40 gestów w powietrzu, np. przewijanie zdjęć lekkim machnięciem palca. Materiały promocyjne sugerują, że wymagana jest subtelna, a nie przesadna ekspresja ruchu, co ma zwiększać skuteczność.

Producent deklaruje ok. 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. Etui z ładowaniem bezprzewodowym ma rozszerzać energię nawet do 30 dni. Podstawowe gesty działają bez aplikacji, więc sprzęt ma współpracować z różnymi systemami operacyjnymi.

Cena i licencje: ważne zastrzeżenie

W przedsprzedaży na Kickstarterze pierścień kosztuje 99 dol., a zestaw z etui – 129 dol. Największym ograniczeniem jest licencja: jedna sztuka obejmuje jednorazową licencję pro na jedno urządzenie. Tylko edycje od 149 dol. zawierają tę licencję, potrzebną do pełnej personalizacji. Nie wiadomo, czy licencję da się dokupić osobno.

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    jacekwr
    0
    Niech jeszcze mikropłatności za obsługę dwumlasku zrobią... To na pewno kupię... ;p

