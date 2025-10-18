Test Sapphire Nitro+ B850A WIFI7. „Nowy” gracz na rynku płyt głównych
Płyty główne

Test Sapphire Nitro+ B850A WIFI7. „Nowy” gracz na rynku płyt głównych

Paweł Maziarz
Sprawdziłem płytę główną Sapphire Nitro+ B850A WIFI7 – topowy model producenta przeznaczony dla najnowszych procesorów AMD Ryzen. Jak wypada ta konstrukcja i czy ma realne szanse konkurować z propozycjami bardziej rozpoznawalnych marek?

Firma Sapphire do tej pory była kojarzona przede wszystkim z kartami graficznymi Radeon, jednak teraz postanowiła ponownie wejść na rynek płyt głównych. Warto przypomnieć, że producent miał już kiedyś krótki epizod w tej branży, choć jego oferta była wówczas skierowana głównie na bardziej niszowe rynki.

Zastanawiało mnie, czy „nowy” gracz jest w stanie konkurować z tak rozpoznawalnymi markami, jak ASUS, Gigabyte czy MSI. Postanowiłem więc sprawdzić, co ma do zaoferowania i poprosiłem firmę o przesłanie swojego topowego modelu – Sapphire Nitro+ B850A WiFi7. Nie dajcie się jednak zwieść dopiskowi Nitro+, który może sugerować wyższą półkę – płyta w rzeczywistości plasuje się raczej wśród ekonomicznych modeli pod AM5. Obecnie jej ceny w polskich sklepach oscylują w granicach 720–750 zł.

Specyfikacja płyty głównej Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

ModelSapphire Nitro+ B850A WIFI7
FormatATX
PodstawkaAMD AM5
ChipsetAMD B850
Pamięć RAM4x DDR5-8000+ (OC)
Złacza PCIe» 1x PCI-Express 5.0 x16
» 2x PCI-Express 4.0 x16 (x4, x2)
Złącza M.2» 1x M.2 PCIe 5.0 x4
» 2x M.2 PCIe 4.0 x4
Złącza SATA» 4x SATA 6 Gb/s
AudioRealtek ALC897
Sieć» 2.5G LAN (Dragon RTL8125BG)
» Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be + BT 5.3 (MediaTek)
Porty USB Tylny panel:
» 4x USB2.0 480 MB/s (4x USB typ A)
» 4x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (3x USB typ A + 1x USB typ C)
Front panel:
» 1x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (1x USB typ C)
» 2x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)
» 2x USB 2.0 480 MB/s (4x USB typ A)
Złącza dla wentylatorów» CPU (4-pin)
» AIO/pompka (4-pin)
» 3x obudowa (4-pin)
Złącza do podświetlenia» 3x ARGB LED (3-pin 5 V)
» 1x RGB LED (4-pin 12 V)
Złącza na tylnym panelu» 4x USB2.0 480 MB/s (4x USB typ A)
» 4x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (3x USB typ A + 1x USB typ C)
» HDMI 1.4
» DisplayPort 1.2
» 1x RJ45
» Wi-Fi
» 4x audio minijack
» przycisk BIOS FlashBack
Cena750 złotych

Rzut okiem na płytę główną Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 wygląda… po prostu jak typowa, współczesna płyta główna. Konstrukcję utrzymano w ciemnej kolorystyce i wyposażono w zupełnie standardowe radiatory. Nie znajdziemy tu żadnego dodatkowego podświetlenia (możemy tylko podpiąć dodatkowe urządzenia z podświetleniem RGB lub ARGB LED). Producent nie przewidział też żadnych przycisków ani wyświetlacza kodów POST (są tylko diody informujące o poszczególnych etapach rozruchu komputera). Jest skromnie – wręcz minimalistycznie.

Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

Na pokładzie znajdziemy podstawkę AM5 pod najnowsze procesory AMD Ryzen 7000/8000/9000 oraz cztery banki pamięci DDR5 – według specyfikacji są one w stanie obsłużyć dwukanałowe zestawy o pojemności do 256 GB (4x 64 GB) i taktowaniu maksymalnie do 8000 MT/s.

Sapphire Nitro+ B850A WIFI7
Na sekcji zasilania zamontowano dwa aluminiowe radiatory, które sprawnie odprowadzają ciepło

Producent zastosował sekcję zasilania w układzie 12+2+1 (55 A), którą schowano pod dwoma aluminiowymi radiatorami. Mówimy więc raczej o podstawowej konfiguracji, która powinna sobie poradzić z najbardziej wymagającymi procesorami (a być może nawet pozwolić na ich podkręcanie za pomocą funkcji PBO – Precision Boost Overdrive).

Sapphire Nitro+ B850A WIFI7
Warto pamiętać, że jedno złącze PCI-Express 4.0 dzieli przepustowość z gniazdkiem M.2 PCIe 4.0 – możemy obsadzić tylko jedno z nich

Dla kart rozszerzeń przewidziano trzy wzmocnione złącza. Warto jednak pamiętać, że tylko pierwsze z nich oferuje pełną przepustowość PCI-Express 5.0 x16 i jest przeznaczone do instalacji karty graficznej. Pozostałe dwa sloty są podłączone do chipsetu i działają z ograniczoną przepustowością – odpowiednio PCI-Express 4.0 x4 oraz PCI-Express 4.0 x2.

Sapphire Nitro+ B850A WIFI7
Radiatory dla gniazd M.2 PCIe 4.0 stykają się z dyskiem wyłącznie od góry, natomiast złącze M.2 PCIe 5.0 wyposażono w termopady po obu stronach

Jeśli chodzi o nośniki danych, producent przewidział trzy gniazda M.2, umieszczone pod radiatorami. Jedno z nich obsługuje interfejs PCIe 5.0 x4, natomiast dwa pozostałe oferują wsparcie dla PCIe 4.0 x4 (z czego jedno współdzieli linię z gniazdem PCI-Express 4.0 x4). Dodatkowo płyta główna została wyposażona w cztery porty SATA 6 Gb/s, przeznaczone dla starszych dysków HDD i SSD.

Sapphire Nitro+ B850A WIFI7
Mały przycisk przy wyjściach wideo służy do awaryjnej aktualizacji BIOS-u

Tylny panel oferuje dość podstawowy zestaw portów. Znajdziemy tu cztery złącza USB 2.0 oraz cztery porty USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (w tym jedno USB typu C), a także wyjścia wideo dla zintegrowanej grafiki w procesorze: HDMI i DisplayPort. Za obsługę dźwięku odpowiada 8-kanałowy kodek Realtek ALC897 – to budżetowy układ, oferujący sześć złączy audio, ale już zabrakło optycznego S/PDIF. Konkurencja nawet w tym segmencie oferuje lepsze rozwiązania.

Za łączność przewodową odpowiada karta sieciowa 2.5G LAN oparta na kontrolerze Realtek RTL8125BG. Producent zastosował też nową, szybką kartę bezprzewodową Wi-Fi 7 (bazującą na kontrolerze MediaTek) – to znowu spory atut płyty, bo taki układ raczej można spotkać głównie w droższych modelach.

Testy płyty głównej Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

Jak płyta Sapphire Nitro+ B850A WIFI7 wypada w praktyce? Sprawdziłem ją na wymagającej konfiguracji, by sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak dobra, jak twierdzi producent.

Platforma testowa

Sapphire Core BIOS i TRIXX-M

Płyta działa pod kontrolą Sapphire Core BIOS – nowoczesnego, graficznego interfejsu, do którego trzeba się jednak chwilę przyzwyczaić. Obsługa panelu jest prosta, a wszystkie opcje zostały rozmieszczone w logiczny i intuicyjny sposób.

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

W menu znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak aktywacja EXPO, Resizable BAR, zmianę kolejności bootowania, a także bardziej zaawansowane opcje dotyczące taktowań i napięć. Interfejs nie oferuje jednak zbyt wielu narzędzi dla zaawansowanych użytkowników. Swoje ustawienia można zapisać w profilach użytkownika.

Sapphire Core UEFI

Sapphire Core UEFI

Menu umożliwia również monitorowanie parametrów pracy komputera. W głównym ekranie można wybrać tryb pracy wentylatorów – zdefiniowanym przez użytkownika, standardowy, cichy, wydajny i pełna prędkość, natomiast w osobnym menu dostępna jest szczegółowa regulacja krzywej obrotów dla każdego wentylatora.

Producent przygotował również aplikację Sapphire TRIXX-M, jednak w chwili pisania tekstu nie była ona dostępna na anglojęzycznej stronie produktowej, więc musiałem pobrać ją z chińskiej witryny. 

Sapphire TriXX-M
Aplikacja Sapphire TriXX-M nie była w stanie poprawnie odczytać taktowania procesora

Sapphire TriXX-M

Sapphire TriXX-M

Sapphire TriXX-M

Sama aplikacja oferuje w zasadzie jedynie podstawowe funkcje — umożliwia monitorowanie parametrów komputera (nie zawsze poprawnie), odczyt prędkości obrotowej wentylatorów oraz sterowanie akcesoriami podłączonymi do złączy RGB i ARGB. To element, który wypadałoby poprawić, bo apka mocno odstaje od rozwiązań konkurencji.

Temperatury VRM i SSD

Podczas testów postanowiłem sprawdzić, jak wypada chłodzenie sekcji zasilania i czy rzeczywiście jest ono w stanie poradzić sobie z topowymi procesorami. W tym celu wykorzystałem wymagającą konfigurację z procesorem AMD Ryzen 9 9950X (PPT 200W), na którym zamontowałem chłodzenie wodne be quiet! Pure Loop 2 FX 280 – rozwiązanie wyjątkowo niesprzyjające temepraturom sekcję zasilania, ponieważ nie posiada żadnego elementu owiewającego jej radiatory.

Wygląda na to, że płyta główna Sapphire Nitro+ B850A WIFI7 nie posiada czujnika temperatury sekcji zasilania, gdyż żadna z testowanych przeze mnie aplikacji nie była w stanie odczytać takich danych. Posłużyłem się więc miernikiem z termoparą, którą umieściłem pod głównym radiatorem. Przy domyślnych limitach mocy temperatura wynosiła około 68°C, natomiast po ich zniesieniu – około 73°C. Można więc uznać, że fabryczne chłodzenie bez problemu poradzi sobie nawet przy lekkim podkręceniu procesora.

Kingston Fury G5 - temperatury dysku SSD

Przy okazji sprawdziłem również skuteczność chłodzenia dysków SSD. W tym celu wykorzystałem nośnik Kingston Fury Renegade G5 – wydajny dysk SSD w standardzie PCIe 5.0 x4, który generuje sporo ciepła. Po zamontowaniu pod radiatorem i poddaniu mocnemu obciążeniu sekwencyjnemu, jego temperatura sięgnęła 50°C, co można uznać za całkowicie bezpieczną wartość.

Obsługa szybkich pamięci RAM

Producent chwali się też obsługą szybkich pamięci DDR5 – podobno płyta jest w stanie obsłużyć moduły o przepustowości 8000 MT/s (oczywiście w trybie asynchronicznym, gdzie kontroler pamięci pracuje z połową taktowania pamięci). Wykorzystałem więc pamięci Kingston Fury Renegade 2x16 GB DDR5-8000 CL38.

DDR5-7200

DDR5-7600

Platforma nie chciała wystartować przy aktywowaniu profilu EXPO 8000 MT/s, a przy 7600 MT/s system pracował niestabilnie. Dopiero po zwiększeniu napięć DRAM VDD / DRAM VDDQ do 1,5 V udało się uzyskać stabilność dla 7600 MT/s. Ograniczeniem najpewniej okazała się dana sztuka procesora, bo podobne problemy pojawiły się przy teście high-endowego modelu ASUS ROG Crosshair X870E Extreme.

Chcą konkurować ceną... i ma to swoją cenę

Przyznam, że Sapphire zaliczył całkiem udany debiut na rynku płyt głównych. Nie dlatego, że Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 zaskakuje funkcjonalnością — bo nie zaskakuje. To do bólu podstawowa konstrukcja. Może jednak odnieść sukces dzięki atrakcyjnej cenie.

Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

Na pokładzie znajdziemy w zasadzie tylko to, co niezbędne. Mimo to nie będzie problemu ze zbudowaniem solidnego komputera – sprawdziłem i płyta bez problemu współpracuje nawet z topowymi procesorami pokroju Ryzen 9 9950X. Obsługuje też szybkie pamięci DDR5 (choć nie udało mi się uruchomić modułów 8000 MT/s, najpewniej ze względu na słabszą sztukę procesora) oraz nowoczesne dyski SSD NVMe, nawet w standardzie PCIe 5.0.

Obsługa płyty jest prosta i intuicyjna, choć trzeba się liczyć z tym, że oprogramowanie nie należy do szczególnie rozbudowanych – oferuje jedynie podstawowe funkcje. Dla większości użytkowników powinno to jednak w zupełności wystarczyć.

Głównym atutem nowej propozycji Sapphire pozostaje cena. W chwili pisania tekstu model Nitro+ B850A WiFi7 kosztował około 720 zł, a więc nieco mniej niż porównywalne konstrukcje bardziej rozpoznawalnych marek, jak np. ASUS TUF GAMING B850-E WiFi, Gigabyte B850 EAGLE WiFi6E czy MSI PRO B850-P WiFi. Trzeba jednak zauważyć, że na rynku wciąż dostępne są starsze płyty B650, które w wielu przypadkach mogą okazać się bardziej opłacalnym wyborem.

Warto kupić, jeżeli:

  • składasz zwykły komputer na bazie platformy AMD AM5
  • nie zależy ci na specjalnych funkcjach w płycie głównej
  • nie chcesz przepłacać za sprzęt
  • zależy ci na bezprzewodowej karcie sieciowej Wi-Fi 7

Nie warto kupować, jeżeli:

  • planujesz składanie wydajnej, bardzo rozbudowanej konfiguracji
  • zależy ci na bardzo dobrej jakości dźwięku
  • szukasz efektownego sprzętu, który będzie się ładnie prezentować

  • Wyróżnienie "Dobry Produkt" - benchmark.pl

