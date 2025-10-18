Test Sapphire Nitro+ B850A WIFI7. „Nowy” gracz na rynku płyt głównych

Sprawdziłem płytę główną Sapphire Nitro+ B850A WIFI7 – topowy model producenta przeznaczony dla najnowszych procesorów AMD Ryzen. Jak wypada ta konstrukcja i czy ma realne szanse konkurować z propozycjami bardziej rozpoznawalnych marek?

Firma Sapphire do tej pory była kojarzona przede wszystkim z kartami graficznymi Radeon, jednak teraz postanowiła ponownie wejść na rynek płyt głównych. Warto przypomnieć, że producent miał już kiedyś krótki epizod w tej branży, choć jego oferta była wówczas skierowana głównie na bardziej niszowe rynki.

Zastanawiało mnie, czy „nowy” gracz jest w stanie konkurować z tak rozpoznawalnymi markami, jak ASUS, Gigabyte czy MSI. Postanowiłem więc sprawdzić, co ma do zaoferowania i poprosiłem firmę o przesłanie swojego topowego modelu – Sapphire Nitro+ B850A WiFi7. Nie dajcie się jednak zwieść dopiskowi Nitro+, który może sugerować wyższą półkę – płyta w rzeczywistości plasuje się raczej wśród ekonomicznych modeli pod AM5. Obecnie jej ceny w polskich sklepach oscylują w granicach 720–750 zł.

Specyfikacja płyty głównej Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

Model Sapphire Nitro+ B850A WIFI7 Format ATX Podstawka AMD AM5 Chipset AMD B850 Pamięć RAM 4x DDR5-8000+ (OC) Złacza PCIe » 1x PCI-Express 5.0 x16

» 2x PCI-Express 4.0 x16 (x4, x2) Złącza M.2 » 1x M.2 PCIe 5.0 x4

» 2x M.2 PCIe 4.0 x4 Złącza SATA » 4x SATA 6 Gb/s Audio Realtek ALC897 Sieć » 2.5G LAN (Dragon RTL8125BG)

» Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be + BT 5.3 (MediaTek) Porty USB Tylny panel:

» 4x USB2.0 480 MB/s (4x USB typ A)

» 4x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (3x USB typ A + 1x USB typ C)

Front panel:

» 1x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (1x USB typ C)

» 2x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4x USB typ A)

» 2x USB 2.0 480 MB/s (4x USB typ A) Złącza dla wentylatorów » CPU (4-pin)

» AIO/pompka (4-pin)

» 3x obudowa (4-pin) Złącza do podświetlenia » 3x ARGB LED (3-pin 5 V)

» 1x RGB LED (4-pin 12 V) Złącza na tylnym panelu » 4x USB2.0 480 MB/s (4x USB typ A)

» 4x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (3x USB typ A + 1x USB typ C)

» HDMI 1.4

» DisplayPort 1.2

» 1x RJ45

» Wi-Fi

» 4x audio minijack

» przycisk BIOS FlashBack Cena 750 złotych

Rzut okiem na płytę główną Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 wygląda… po prostu jak typowa, współczesna płyta główna. Konstrukcję utrzymano w ciemnej kolorystyce i wyposażono w zupełnie standardowe radiatory. Nie znajdziemy tu żadnego dodatkowego podświetlenia (możemy tylko podpiąć dodatkowe urządzenia z podświetleniem RGB lub ARGB LED). Producent nie przewidział też żadnych przycisków ani wyświetlacza kodów POST (są tylko diody informujące o poszczególnych etapach rozruchu komputera). Jest skromnie – wręcz minimalistycznie.

Na pokładzie znajdziemy podstawkę AM5 pod najnowsze procesory AMD Ryzen 7000/8000/9000 oraz cztery banki pamięci DDR5 – według specyfikacji są one w stanie obsłużyć dwukanałowe zestawy o pojemności do 256 GB (4x 64 GB) i taktowaniu maksymalnie do 8000 MT/s.



Na sekcji zasilania zamontowano dwa aluminiowe radiatory, które sprawnie odprowadzają ciepło

Producent zastosował sekcję zasilania w układzie 12+2+1 (55 A), którą schowano pod dwoma aluminiowymi radiatorami. Mówimy więc raczej o podstawowej konfiguracji, która powinna sobie poradzić z najbardziej wymagającymi procesorami (a być może nawet pozwolić na ich podkręcanie za pomocą funkcji PBO – Precision Boost Overdrive).



Warto pamiętać, że jedno złącze PCI-Express 4.0 dzieli przepustowość z gniazdkiem M.2 PCIe 4.0 – możemy obsadzić tylko jedno z nich

Dla kart rozszerzeń przewidziano trzy wzmocnione złącza. Warto jednak pamiętać, że tylko pierwsze z nich oferuje pełną przepustowość PCI-Express 5.0 x16 i jest przeznaczone do instalacji karty graficznej. Pozostałe dwa sloty są podłączone do chipsetu i działają z ograniczoną przepustowością – odpowiednio PCI-Express 4.0 x4 oraz PCI-Express 4.0 x2.



Radiatory dla gniazd M.2 PCIe 4.0 stykają się z dyskiem wyłącznie od góry, natomiast złącze M.2 PCIe 5.0 wyposażono w termopady po obu stronach

Jeśli chodzi o nośniki danych, producent przewidział trzy gniazda M.2, umieszczone pod radiatorami. Jedno z nich obsługuje interfejs PCIe 5.0 x4, natomiast dwa pozostałe oferują wsparcie dla PCIe 4.0 x4 (z czego jedno współdzieli linię z gniazdem PCI-Express 4.0 x4). Dodatkowo płyta główna została wyposażona w cztery porty SATA 6 Gb/s, przeznaczone dla starszych dysków HDD i SSD.



Mały przycisk przy wyjściach wideo służy do awaryjnej aktualizacji BIOS-u

Tylny panel oferuje dość podstawowy zestaw portów. Znajdziemy tu cztery złącza USB 2.0 oraz cztery porty USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (w tym jedno USB typu C), a także wyjścia wideo dla zintegrowanej grafiki w procesorze: HDMI i DisplayPort. Za obsługę dźwięku odpowiada 8-kanałowy kodek Realtek ALC897 – to budżetowy układ, oferujący sześć złączy audio, ale już zabrakło optycznego S/PDIF. Konkurencja nawet w tym segmencie oferuje lepsze rozwiązania.

Za łączność przewodową odpowiada karta sieciowa 2.5G LAN oparta na kontrolerze Realtek RTL8125BG. Producent zastosował też nową, szybką kartę bezprzewodową Wi-Fi 7 (bazującą na kontrolerze MediaTek) – to znowu spory atut płyty, bo taki układ raczej można spotkać głównie w droższych modelach.

Testy płyty głównej Sapphire Nitro+ B850A WIFI7

Jak płyta Sapphire Nitro+ B850A WIFI7 wypada w praktyce? Sprawdziłem ją na wymagającej konfiguracji, by sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak dobra, jak twierdzi producent.

Sapphire Core BIOS i TRIXX-M

Płyta działa pod kontrolą Sapphire Core BIOS – nowoczesnego, graficznego interfejsu, do którego trzeba się jednak chwilę przyzwyczaić. Obsługa panelu jest prosta, a wszystkie opcje zostały rozmieszczone w logiczny i intuicyjny sposób.

W menu znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak aktywacja EXPO, Resizable BAR, zmianę kolejności bootowania, a także bardziej zaawansowane opcje dotyczące taktowań i napięć. Interfejs nie oferuje jednak zbyt wielu narzędzi dla zaawansowanych użytkowników. Swoje ustawienia można zapisać w profilach użytkownika.

Menu umożliwia również monitorowanie parametrów pracy komputera. W głównym ekranie można wybrać tryb pracy wentylatorów – zdefiniowanym przez użytkownika, standardowy, cichy, wydajny i pełna prędkość, natomiast w osobnym menu dostępna jest szczegółowa regulacja krzywej obrotów dla każdego wentylatora.

Producent przygotował również aplikację Sapphire TRIXX-M, jednak w chwili pisania tekstu nie była ona dostępna na anglojęzycznej stronie produktowej, więc musiałem pobrać ją z chińskiej witryny.



Aplikacja Sapphire TriXX-M nie była w stanie poprawnie odczytać taktowania procesora

Sama aplikacja oferuje w zasadzie jedynie podstawowe funkcje — umożliwia monitorowanie parametrów komputera (nie zawsze poprawnie), odczyt prędkości obrotowej wentylatorów oraz sterowanie akcesoriami podłączonymi do złączy RGB i ARGB. To element, który wypadałoby poprawić, bo apka mocno odstaje od rozwiązań konkurencji.

Temperatury VRM i SSD

Podczas testów postanowiłem sprawdzić, jak wypada chłodzenie sekcji zasilania i czy rzeczywiście jest ono w stanie poradzić sobie z topowymi procesorami. W tym celu wykorzystałem wymagającą konfigurację z procesorem AMD Ryzen 9 9950X (PPT 200W), na którym zamontowałem chłodzenie wodne be quiet! Pure Loop 2 FX 280 – rozwiązanie wyjątkowo niesprzyjające temepraturom sekcję zasilania, ponieważ nie posiada żadnego elementu owiewającego jej radiatory.

Wygląda na to, że płyta główna Sapphire Nitro+ B850A WIFI7 nie posiada czujnika temperatury sekcji zasilania, gdyż żadna z testowanych przeze mnie aplikacji nie była w stanie odczytać takich danych. Posłużyłem się więc miernikiem z termoparą, którą umieściłem pod głównym radiatorem. Przy domyślnych limitach mocy temperatura wynosiła około 68°C, natomiast po ich zniesieniu – około 73°C. Można więc uznać, że fabryczne chłodzenie bez problemu poradzi sobie nawet przy lekkim podkręceniu procesora.

Przy okazji sprawdziłem również skuteczność chłodzenia dysków SSD. W tym celu wykorzystałem nośnik Kingston Fury Renegade G5 – wydajny dysk SSD w standardzie PCIe 5.0 x4, który generuje sporo ciepła. Po zamontowaniu pod radiatorem i poddaniu mocnemu obciążeniu sekwencyjnemu, jego temperatura sięgnęła 50°C, co można uznać za całkowicie bezpieczną wartość.

Obsługa szybkich pamięci RAM

Producent chwali się też obsługą szybkich pamięci DDR5 – podobno płyta jest w stanie obsłużyć moduły o przepustowości 8000 MT/s (oczywiście w trybie asynchronicznym, gdzie kontroler pamięci pracuje z połową taktowania pamięci). Wykorzystałem więc pamięci Kingston Fury Renegade 2x16 GB DDR5-8000 CL38.

Platforma nie chciała wystartować przy aktywowaniu profilu EXPO 8000 MT/s, a przy 7600 MT/s system pracował niestabilnie. Dopiero po zwiększeniu napięć DRAM VDD / DRAM VDDQ do 1,5 V udało się uzyskać stabilność dla 7600 MT/s. Ograniczeniem najpewniej okazała się dana sztuka procesora, bo podobne problemy pojawiły się przy teście high-endowego modelu ASUS ROG Crosshair X870E Extreme.

Chcą konkurować ceną... i ma to swoją cenę

Przyznam, że Sapphire zaliczył całkiem udany debiut na rynku płyt głównych. Nie dlatego, że Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 zaskakuje funkcjonalnością — bo nie zaskakuje. To do bólu podstawowa konstrukcja. Może jednak odnieść sukces dzięki atrakcyjnej cenie.

Na pokładzie znajdziemy w zasadzie tylko to, co niezbędne. Mimo to nie będzie problemu ze zbudowaniem solidnego komputera – sprawdziłem i płyta bez problemu współpracuje nawet z topowymi procesorami pokroju Ryzen 9 9950X. Obsługuje też szybkie pamięci DDR5 (choć nie udało mi się uruchomić modułów 8000 MT/s, najpewniej ze względu na słabszą sztukę procesora) oraz nowoczesne dyski SSD NVMe, nawet w standardzie PCIe 5.0.

Obsługa płyty jest prosta i intuicyjna, choć trzeba się liczyć z tym, że oprogramowanie nie należy do szczególnie rozbudowanych – oferuje jedynie podstawowe funkcje. Dla większości użytkowników powinno to jednak w zupełności wystarczyć.

Głównym atutem nowej propozycji Sapphire pozostaje cena. W chwili pisania tekstu model Nitro+ B850A WiFi7 kosztował około 720 zł, a więc nieco mniej niż porównywalne konstrukcje bardziej rozpoznawalnych marek, jak np. ASUS TUF GAMING B850-E WiFi, Gigabyte B850 EAGLE WiFi6E czy MSI PRO B850-P WiFi. Trzeba jednak zauważyć, że na rynku wciąż dostępne są starsze płyty B650, które w wielu przypadkach mogą okazać się bardziej opłacalnym wyborem.

Warto kupić, jeżeli:

składasz zwykły komputer na bazie platformy AMD AM5

nie zależy ci na specjalnych funkcjach w płycie głównej

nie chcesz przepłacać za sprzęt

zależy ci na bezprzewodowej karcie sieciowej Wi-Fi 7

Nie warto kupować, jeżeli: