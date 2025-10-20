Nie każda pasta termoprzewodząca jest bezpieczna i pomaga w chłodzeniu sprzętu. Igor Wallosek z serwisu Igor’s Lab odkrył, że popularna pasta Amech SGT-4 nie tylko śmierdzi, ale może trwale uszkodzić sprzęt.

Wybór odpowiedniej pasty termoprzewodzącej potrafi realnie wpłynąć na temperatury i żywotność podzespołów, dlatego dla wielu entuzjastów sprzętu to kwestia równie istotna jak sam dobór chłodzenia. Na rynku nie brakuje udanych produktów — jedne doskonale sprawdzają się w klasycznych zestawach powietrznych, inne w systemach chłodzenia cieczą.

Zdarzają się jednak produkty, który zamiast poprawić temperatury, potrafi doprowadzić do katastrofy. Tak właśnie jest z pastą Amech (Aimac) SGT-4 z Korei Południowej — pozornie atrakcyjną, tanią i dobrze ocenianą w sieci, a w rzeczywistości mogącą poważnie uszkodzić procesor i chłodzenie.

Pasta termoprzewodząca, która może uszkodzić sprzęt

Odkrycia dokonał Igor Wallosek z serwisu Igor’s Lab. Podczas testów zauważył, że pasta SGT-4 wydziela intensywny, octowy zapach, a po pewnym czasie zaczyna trwale uszkadzać chłodzenie i procesor. Winowajcą okazały się reaktywne opary kwasu octowego, które powodują korozję metalu, przebarwienia oraz mikroskopijne wżery na powierzchni miedzianych radiatorów. Co istotne, chłodnice wykonane z czystej miedzi są znacznie bardziej podatne na ten efekt niż modele niklowane. Co gorsza, pasta potrafi dosłownie „skleić” chłodzenie z procesorem, znacznie utrudniając jego demontaż.

Według analizy przeprowadzonej przez Igor’s Lab, SGT-4 nie jest zwykłą pastą na bazie silikonu. Choć producent deklaruje użycie PMDS (polidimetylosiloksanu), testy wykazały obecność reaktywnego silikonu RTV z dodatkiem metylo-trioctanosilanu. Substancja ta w kontakcie z wilgocią wydziela kwas octowy — właśnie ten, który odpowiada zarówno za charakterystyczny zapach, jak i niszczące działanie na metalowe powierzchnie.

Efekt jest taki, że zamiast poprawiać przewodnictwo cieplne, SGT-4 pogarsza je. Z powodu korozji i powstawania wżerów na miedzi tworzą się mikroskopijne puste przestrzenie. To z kolei sprawia, że pasta nie spełnia deklarowanych parametrów przewodnictwa cieplnego, przez co chłodzenie procesora staje się znacznie mniej efektywne.

Na koreańskim forum Quasar Zone nie brakuje zdjęć, które przedstawiają efekty działania SGT-4.

Producent kwestionuje testy

Użytkownicy południowokoreańskiego forum Quasarzone potwierdzili liczne problemy: od przebarwionej miedzi i startego nadruku na procesorach po trwałe wżery w radiatorach. Co ciekawe, marka Amech nie posiada nawet oficjalnej strony internetowej, a kontakt z firmą był możliwy jedynie dzięki determinacji internautów.

Kiedy użytkownicy i testerzy zaczęli nagłaśniać sprawę, reakcja producenta była — delikatnie mówiąc — skandaliczna. Zamiast odnieść się do dowodów, przedstawiciele Amech obrażali krytyków, kwestionowali ich kompetencje i zasłaniali się certyfikatami RoHS i REACH, które w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z reaktywnością chemiczną materiału.

Do połowy października zaufanie społeczności do Amech całkowicie się załamało. Firma, próbując zdyskredytować niemieckiego testera, jeszcze bardziej pogrążyła swój wizerunek. Choć pasta SGT-4 wciąż jest dostępna w wielu sklepach internetowych i kusi niską ceną, eksperci stanowczo odradzają jej stosowanie. Wielu użytkowników, którzy doświadczyli problemów, zapowiada natychmiastową wymianę pasty na bezpieczniejszy produkt.